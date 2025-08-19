കണ്ണൂര്: ക്ലെയ്സ് ആൻഡ് സെറാമിക്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് കേരള ലിമിറ്റഡിൻ്റെ (കെസിസിപിഎൽ) മാടായിയിലെ ഖനനഭൂമിയിൽ വീണ്ടും വിജയഗാഥ രചിച്ച് പൂക്കൃഷി. കഴിഞ്ഞ വർഷം പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ വിജയം നേടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ ഓണക്കാലത്ത് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയിലൂടെയും കെസിസിപിഎൽ നേട്ടം കൊയ്തത്. മുൻപ് അനധികൃത മണൽ ഖനനം നടന്ന വിവാദഭൂമിയാണ് ഇന്ന് കൃഷിയുടെയും പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും മാതൃകയായി മാറിയത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം മലപ്പുറത്തെ കർഷകരിൽ നിന്ന് കൃഷിരീതികൾ പഠിച്ചാണ് കെസിസിപിഎൽ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ഒന്നര ഏക്കറോളം വരുന്ന ചൈനാ ക്ലേ ഖനനഭൂമിയിൽ നടത്തിയ ഈ പരീക്ഷണം പൂർണവിജയമായി. തൊഴിലാളികളുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമവും കഠിനാധ്വാനവുമാണ് ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്ന് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ആനക്കൈ ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഖനനം കാരണം കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാതായി മാറിയ മണ്ണിൽ ചകിരിച്ചോറ് വളമായി ഉപയോഗിച്ചാണ് വിളവ് നേടിയത്.
ടൂറിസം കേന്ദ്രമാക്കാൻ പദ്ധതി
തുടർച്ചയായി രണ്ടാം വർഷവും കാർഷികവിജയം നേടിയതോടെ മാടായിയെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായി മാറ്റാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കെസിസിപിഎൽ. വിവിധയിനം പൂക്കളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളും നട്ടുവളർത്തി പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവികത വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സൂര്യകാന്തിയും മുല്ലയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൃഷികളും തുടങ്ങാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്.
വികസനത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ
കമ്പനി പലതരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളിലൂടെ തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ വൈവിധ്യവത്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴയങ്ങാടിയിൽ ആരംഭിച്ച ചകിരി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന ചകിരിച്ചോറും പ്രത്യേക വളവും 'അഗ്രി വിത്ത്' എന്ന പേരിൽ വിപണിയിലെത്തിച്ചിരുന്നു. ഈ വളമാണ് പൂക്കൃഷിക്കും പച്ചക്കറി കൃഷിക്കും ഉപയോഗിച്ചത്. ഇതിനുപുറമെ, തേങ്ങ ശേഖരിച്ച് കയർ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് നൽകുന്നതിനൊപ്പം 'കെസിസിപിഎൽ കേരള' എന്ന പേരിൽ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലും വെളിച്ചെണ്ണയും പുറത്തിറക്കിക്കഴിഞ്ഞു.
പൊതുവിപണിയിൽ ഇപ്പോള് കെസിസിപിഎൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണുള്ളത്. ഇതിനകം 12-ഓളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിക്കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ, സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലേക്കുള്ള വിവിധ ലായനികളും ഇവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
വിവാദഭൂമിയിൽ വിജയഗാഥ
അനധികൃത മണൽ ഖനനം നടന്നതിൻ്റെ പേരിൽ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഏറെ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച പ്രദേശമായിരുന്നു മാടായി. ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് 2015-ലാണ് ഇവിടെ ഖനനം പൂർണമായി നിർത്തിയത്. പിന്നീട് കാർഷിക പദ്ധതികളിലൂടെയും പുനരുജ്ജീവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ഈ ഭൂമി പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ കമ്പനി ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഖനനഭൂമിയിൽ മറ്റ് കൃഷികൾ നടക്കില്ലെന്ന വാദങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പച്ചക്കറികൃഷിയിൽ വിജയം നേടിയത്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇത്തവണ ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്.
