പോക്സോ കോടതിയിൽ 'അട്ടിമറി'; സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് മറയ്ക്കാൻ രേഖകൾ കത്തിച്ചു, ജീവനക്കാരന് ജാമ്യമില്ല
തീപിടിത്തം നടന്ന മുറിയിൽ നടത്തിയ രാസപരിശോധനയിൽ സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുടെ അംശങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.
Published : September 24, 2025 at 3:43 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കാട്ടാക്കട അതിവേഗ പോക്സോ കോടതിയിലെ സുപ്രധാന രേഖകൾ കത്തിച്ച കേസിൽ പ്രതിയും കോടതി ജീവനക്കാരനുമായ ശ്രീലാലിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി. തിരുവനന്തപുരം എട്ടാം അഡിഷനൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. കാട്ടാക്കട പോക്സോ കോടതിയിലെ സീനിയർ ക്ലാർക്കും നെടുമങ്ങാട് പനവൂർ സ്വദേശിയുമാണ് ഇയാൾ. സർക്കാർ രേഖകൾ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിനും ഇയാൾക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.
തീപിടിത്തം നടന്ന മുറിയിൽ നടത്തിയ രാസപരിശോധനയിൽ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റ്, പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ്, അലൂമിനിയം, കാർബൺ, സൾഫർ തുടങ്ങിയ സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുടെ അംശങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രതി കുറ്റം ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ നിർണായക തെളിവാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു. സർക്കാരിൻ്റെ ഖജനാവിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട ഫൈൻ തുകയിൽ തിരിമറി നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക രേഖകൾ നശിപ്പിക്കാനാണ് പ്രതി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നീക്കം നടത്തിയതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പ്രതി തൻ്റെ വീട്ടിൽവച്ച് സമാനമായ ഒരു റിഹേഴ്സൽ നടത്തിയതായി തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വേണി കെ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. ഗുരുതരമായ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകരുതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, സംഭവം നടക്കുന്ന ദിവസം താൻ നെടുമങ്ങാട്ടെ വീട്ടിലായിരുന്നെന്നും തീപിടിത്തത്തിന് കാരണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു. ഈ വാദങ്ങൾ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്.
2025 ജൂലൈ 14നാണ് കാട്ടാക്കടയിലെ അനഘ ആർക്കേഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നിലയിലുള്ള ഓഫിസ് മുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഫയലുകൾ കത്തിനശിച്ചത്. ഫൈൻ തുകയുടെ രജിസ്റ്ററുകൾ, റെക്കോഡുകൾ, കേസ് ഫയലുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രതി സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ മുറിയിൽ വിതറിയശേഷം മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചുവച്ച് അതിനുചുറ്റും രേഖകൾ അടുക്കിവച്ച് തീയിട്ടതായാണ് പൊലീസ് കേസ്.
പോക്സോ കോടതിയിൽ സാമ്പത്തിക തിരിമറി നടത്തിയതിനും, കോടതി ജഡ്ജിയെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയതിനും ഇയാൾക്കെതിരെ കേസുണ്ട്. കോടതിയിൽ നിന്ന് ട്രഷറിയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ട പണം ഇയാൾ തട്ടിയെടുത്തതായി കാട്ടി മറ്റൊരു ജീവനക്കാരൻ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പിഴതുക ഇനത്തിൽ ട്രഷറിയിൽ അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇയാൾ അപഹരിച്ചെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.
സംഭവത്തിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ എസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. കോടതി രേഖകൾ കത്തിച്ചതിനു പിന്നിലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാൻ ഫോറൻസിക്, സൈബർ വിദഗ്ധരുടെ സഹായവും തേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതി ഉപയോഗിച്ച രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനും അന്വേഷണസംഘം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രാസവസ്തുക്കൾ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയോ, അനധികൃത കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നോ വാങ്ങിയതാണോ എന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
കോടതി ജീവനക്കാർക്കും അഭിഭാഷകർക്കും ഇടയിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ നേരത്തെയും പരാതികളുണ്ടായിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കോടതിയിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ഇയാൾ പലപ്പോഴും ദുരൂഹമായ പെരുമാറ്റം കാണിച്ചിരുന്നതായും ചില ജീവനക്കാർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോടതിയിലെ പണമിടപാടുകൾ ഇയാളുടെ മാത്രം നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു എന്നതും അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമായി.
ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്കാർ രേഖകൾ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഒരു പോക്സോ കോടതിയിലെ രേഖകൾ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇതാദ്യത്തെ സംഭവമാണ്.
