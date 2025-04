ETV Bharat / state

കൂളായി അങ്കണവാടികൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇനി എ സിയിലിരിക്കാം; ഒരു വർഷത്തിനകം പദ്ധതി പൂർത്തിയാവും - ANGANWADIS IN KASARGOD TO GET AC

അങ്കണവാടി ( ETV Bharat )