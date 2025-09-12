ETV Bharat / state

എട്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പൂക്കുന്ന അത്ഭുതം; വിസ്‌മയ കാഴ്‌ചയൊരുക്കി പൂത്തുലഞ്ഞ് കാസർകോടിൻ്റെ 'ജ്യോമി കുറിഞ്ഞി'

വയലറ്റ് നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളും പുറത്തേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്ന കേസരങ്ങളുമാണ് ഈ ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത. ചെറു സുഗന്ധമുള്ള ഈ പൂവുകൾക്ക് ഔഷധപരമായ പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്

ജ്യോമി കുറിഞ്ഞി (ETV Bharat)
Published : September 12, 2025 at 3:01 PM IST

Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: എട്ട് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കാസർകോടിൻ്റെ സ്വന്തം 'ജ്യോമി കുറിഞ്ഞി' (Strobilanthes jomii) വീണ്ടും പൂത്തുലഞ്ഞു. നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ അതേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഈ അപൂർവ സസ്യം, ചെങ്കൽപ്പാറകളിലെ ഒരു കാഴ്ച വിരുന്നാണ്. കാസർകോട് അയമ്പാറയിലെ നാരായണൻ്റെ തോട്ടത്തിലാണ് ജ്യോമി കുറിഞ്ഞി പൂവിട്ടത്.

ജ്യോമി കുറിഞ്ഞിയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കുറിഞ്ഞി പൂവുകളിലെ തേൻ നുകരാൻ തേനീച്ചകളും വണ്ടുകളും പൂമ്പാറ്റകളും പാറി നടക്കുനുണ്ടാകും. അവയെ ശല്യപ്പെടുത്താതെ വേണം കുറിഞ്ഞിയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ. വയലറ്റ് നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളും പുറത്തേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്ന കേസരങ്ങളുമാണ് ഈ ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത. ചെറു സുഗന്ധമുള്ള ഈ പൂവുകൾക്ക് ഔഷധപരമായ പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്. ഈയിടെ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് സഹായകമായ ഘടകങ്ങൾ ജ്യോമി കുറിഞ്ഞിയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇത് ഭാവിയിൽ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ.

വിസ്‌മയ കാഴ്‌ചയൊരുക്കി ജ്യോമി കുറിഞ്ഞി (ETV Bharat)

പാലാ സെൻ്റ് തോമസ് കോളജിലെ മുൻ ബോട്ടണി വിഭാഗം തലവനായ ജ്യോമി അഗസ്റ്റിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായാണ് ഈ കുറിഞ്ഞി ഇനത്തിന് ജ്യോമി കുറിഞ്ഞി എന്ന പേര് നൽകിയത്.

ജ്യോമി കുറിഞ്ഞി (ETV Bharat)

കേരളത്തിൽ കാസര്‍കോട് ജില്ലയുടെ വനമേഖലകളിളും കർണാടകയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന അപൂർവ സസ്യമാണ് ജ്യോമി കുറിഞ്ഞയെന്ന് സസ്യഗവേഷകനായ കാസർകോട് ഗവ. കോളജിലെ ബോട്ടണി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. പി. ബിജു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സാധാരണ കുറിഞ്ഞികൾ മലമുകളിലാണ് കാണപ്പെടാറുള്ളതെങ്കിലും ചെങ്കൽപ്പാറകളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നിനം കുറിഞ്ഞികളാണ്. കാസർകോട് ഗവ. കോളജ് ബോട്ടണി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. പി. ബിജു പറയുന്നത്, ജ്യോമി കുറിഞ്ഞി, കരിങ്കുറിഞ്ഞി, പൂമാല കുറിഞ്ഞി എന്നിവയാണിവ. ഇതിൽ ജ്യോമി കുറിഞ്ഞി എട്ടു വർഷത്തിലൊരിക്കലും, പൂമാല കുറിഞ്ഞി ഏഴു വർഷത്തിലൊരിക്കലും പൂക്കുമ്പോൾ കരിങ്കുറിഞ്ഞി എല്ലാ വർഷവും പൂവിടുന്നു.

ജ്യോമി കുറിഞ്ഞി (ETV Bharat)

ഈ അപൂർവ കാഴ്ച കാണാനും, ഈ അത്ഭുത സസ്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും നിരവധി ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ അയമ്പാറയിലെ തോട്ടത്തിലെത്തുന്നത്.

ജ്യോമി കുറിഞ്ഞി (ETV Bharat)

കാൻസർ പ്രതിരോധം

ജ്യോമി കുറിഞ്ഞിക്ക് കാൻസർ ചികിത്സാരംഗത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എട്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം പൂക്കുന്ന അപൂര്‍വ സസ്യമായ ജ്യോമി കുറിഞ്ഞിക്ക് (Strobilanthes jomyi) കാന്‍സര്‍ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്നാണ് പുതിയ പഠനം തെളിയിക്കുന്നത്. ക്രൈസ്റ്റ് കല്‍പ്പിത സർവകലാശാല ലൈഫ് സയൻസ് വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. അഭിരാം സുരേഷും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗൈഡും വകുപ്പുമേധാവിയുമായ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. ഫാ ജോബി സേവ്യറും ചേർന്നാണ് ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിച്ചത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അഭിരാം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ജ്യോമി കുറിഞ്ഞി (ETV Bharat)

ജ്യോമികുറിഞ്ഞിയിലെ സജീവ ഘടകങ്ങൾ കുടൽ അർബുദം, സ്തനാർബുദം, ഗർഭാശയമുഖാർബുദം എന്നീ കാൻസർ കോശങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രത്യാഘാതം കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2020 ലാണ് പരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചത്. പിഎച്ച്ഡി പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പരീക്ഷണം.

ജ്യോമി കുറിഞ്ഞി (ETV Bharat)
അപൂർവ ജൈവവൈവിധ്യങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടി

കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പാണ്ടിയിൽ 2016-ലാണ് പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള കുറിഞ്ഞിയെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നീട് പെരിയയിൽ കണ്ണാലയം നാരായണൻ്റെ തൊടിയിൽ കണ്ടെത്തി. എട്ടു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കുറിഞ്ഞിവസന്തം ഉണ്ടായതെന്ന് നാരായണൻ പറഞ്ഞു. പണ്ട് ഈ ചെടി കുറച്ചു മാത്രമേ പൂവിടാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി കാണുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജ്യോമി കുറിഞ്ഞി (ETV Bharat)

പാലപ്പൂവൻ ആമ, ചെങ്കൽത്തുമ്പി, കാസർകോടിയ ഷീബേ ഞണ്ട്, രാത്രികാലങ്ങളിൽ പച്ചവെളിച്ചത്തിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന കൂൺ, പെരിയ പോളത്താളി എന്നിങ്ങനെ കാസർകോട്ടെ അപൂർവ ജൈവവൈവിധ്യങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയായിരിക്കുകയാണ് ജ്യോമി കുറിഞ്ഞി.

