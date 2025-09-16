സ്വവര്ഗാനുരാഗ ഡേറ്റിങ് ആപ്പ് പീഡനം: വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർക്ക് സസ്പെൻഷന്, ഒമ്പതുപേർ അറസ്റ്റിൽ; യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് ഒളിവില്
Published : September 16, 2025 at 11:00 PM IST
കാസർകോട്: ഡേറ്റിങ് ആപ്പ് വഴി 16 വയസ്സുകാരനെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിയായ ബേക്കൽ എഇഒ (ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ) വി.കെ. സൈനുദ്ദീനെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ കേസിൽ സൈനുദ്ദീൻ ഉൾപ്പെടെ ഒമ്പത് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറസ്റ്റിലായ സൈനുദ്ദീനെ ഹോസ്ദുർഗ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
പതിനാറുകാരനെ വലയിലാക്കിയത് 'ഗ്രിൻഡർ' എന്ന സ്വവര്ഗാനുരാഗ ഡേറ്റിങ് ആപ്പ് വഴിയാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. കുട്ടിയുടെ പ്രായം 18 വയസ്സായി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഏജൻ്റ് മുഖേനയാണ് പ്രതികൾ കുട്ടിയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത്. തുടർന്ന്, നിരവധി തവണ കുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായി. സംഭവത്തിൽ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി 14 കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ എട്ടെണ്ണം ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്താണ്. ആകെ 18 പ്രതികളാണ് ഉള്ളതെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
അറസ്റ്റിലായവരിൽ റെയിൽവേ ജീവനക്കാരൻ ചിത്രരാജ്, കാലിക്കടവ് സ്വദേശി സുകേഷ്, റഹീസ്, റംസാൻ, വി.പി.പി. കുഞ്ഞഹമ്മദ്, മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ, സുജിത്ത്, നാരായണൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് സിറാജുദ്ദീൻ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി ശ്രമിക്കുകയാണ്. കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി സ്വദേശികളായ മറ്റ് പ്രതികളെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസ്.
കാസർകോട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി വിജയഭാരത് റെഡ്ഡി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്, കുട്ടി എല്ലാ പ്രതികളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ റൂറൽ, കോഴിക്കോട് സിറ്റി, കൊച്ചി സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിലും കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ റൂറലിലെ പയ്യന്നൂർ, കോഴിക്കോട് കസബ, കൊച്ചിയിലെ എളമക്കര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ ഒരാളെ അമ്മ കാണുകയും, ഇയാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. അമ്മ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് ചൈൽഡ് ലൈനിൽ നടത്തിയ കൗൺസിലിംഗിലാണ് പീഡനവിവരം കുട്ടി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം അതീവ രഹസ്യമായി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികളെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.
ചൈൽഡ് ലൈൻ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാസർകോട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി വിജയഭാരത് റെഡ്ഡിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. കുട്ടി മുഴുവൻ പ്രതികളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിവരം പുറത്തറിയാതിരിക്കാൻ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടാണ് ഓരോ എസ്.എച്ച്.ഒ.യുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്തിയത്. അറസ്റ്റിലായ സൈനുദ്ദീനെ ഹൊസ്ദുർഗ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.
