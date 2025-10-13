വേദി ഒന്ന് തേൻകദളി, രണ്ട് കർപ്പൂരവല്ലി, മൂന്ന് ചെങ്കദളി; കലോത്സവ വേദികൾക്ക് 'പൈതൃക വാഴ'കളുടെ പേര് നൽകി കാസർകോട്ടെ സ്കൂൾ
വേദികൾക്ക് വാഴകളുടെ പേരിടാമെന്ന ആശയം വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പിന്തുണച്ചുവെന്ന് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായ ജയപ്രകാശ്
Published : October 13, 2025 at 4:51 PM IST
കാസർകോട്: സാധാരണയായി നദികളുടെയും കവികളുടെയും പേരിടുന്നതിന് പകരം, കലോത്സവ വേദികൾക്ക് അന്യംനിന്നുപോകുന്ന പൈതൃക വാഴയിനങ്ങളുടെ പേരിട്ട് ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് കാസർകോട്ടെ ബേക്കൽ ഗവ. ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. ഈ സ്കൂളിൽ ഒക്ടോബർ 29 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഉപജില്ലാ കലോത്സവ വേദികൾക്കാണ് അപൂർവയിനം വാഴകളുടെ പേരുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
പൈതൃക വാഴസംരക്ഷണ കേന്ദ്രമുള്ള ഈ സ്കൂളിന് ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണ സ്കൂളിനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിരുന്നു. കലോത്സവ വേദികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതാകട്ടെ ഈ പൈതൃകം വിളിച്ചോതുന്ന പേരുകളും.
'തേൻകദളി', 'കർപ്പൂരവല്ലി', 'ചെങ്കദളി' എന്നിവയാണ് പ്രധാന വേദികൾ. കൂടാതെ, 'ആറ്റുകദളി', 'വെളിപ്പടത്തി', 'ചതുരക്കാളി', 'ചക്കരക്കല്ലി', 'കറക്കണ്ണി', 'ഏത്തപ്പടത്തി' തുടങ്ങിയ നാടൻ വാഴയിനങ്ങളുടെ പേരുകളിലും വേദികൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഡോ. വി ബാലകൃഷ്ണൻ വേദികളുടെ നാമകരണം നിർവഹിച്ചു.
വേദികൾക്ക് വാഴകളുടെ പേരിടാമെന്ന ആശയം വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പിന്തുണച്ചുവെന്ന് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായ ജയപ്രകാശ് പറഞ്ഞു. ജൈവവൈവിധ്യ ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂളിലെ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽനിന്ന് അന്യമാകുന്ന നാല്പതോളം വാഴകളാണ് വിദ്യാർഥികൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഓരോ വാഴയിനത്തെയും തിരിച്ചറിയാൻ പേരെഴുതിയ ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പഴനി സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ പഞ്ചാമൃതത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴം തരുന്ന വിരൂപാക്ഷി, മലേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള പിസാങ്ക് ജാരി ബുയ്യയും കുള്ളൻ കർപ്പൂരവല്ലിയും കുലശേഖര മട്ടിയുമടക്കം നിരവധി വെറൈറ്റി വാഴകൾ കാണാം ബേക്കൽ ഗവ. ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെത്തിയാൽ കാണാം. കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞതാണ് കർപ്പൂരവല്ലി. ചെറുതാണെങ്കിലും കാഴ്ചയിൽ സുന്ദരിയാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവിധയിനം വാഴകളുടെ വളർച്ചാഘട്ടങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഇനത്തിൻ്റെയും ഒരു തൈ ഇവിടെത്തന്നെ വളർത്തും. ബാക്കിയുള്ളവ കർഷകർക്ക് നൽകി, ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ അപൂർവ വാഴയിനങ്ങളെ കർഷകർക്കിടയിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് വിദ്യാർഥികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ വേറിട്ട കാൽവയ്പ്പ് വഴി ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഈ വിദ്യാലയം.
Also Read: കേരളം കൊടുംചൂടിലേക്കോ? സൂചന നൽകി ഇസബെല്ലൈന് നെന്മണിക്കുരുവി; ആശങ്ക പങ്കുവച്ച് പക്ഷി ഗവേഷകർ