ഓടിട്ട സ്‌കൂൾ കെട്ടിടത്തിനു മുകളിൽ ഭീഷണിയായി ഒരു വൻമരം; ലുങ്കിയുടുത്ത് കയ്യിൽ കത്തിയുമായെത്തി വെട്ടി വീഴ്ത്തി അധ്യാപകൻ - TEACHER CUT DOWN THE TREE

തൊഴിലാളികളെ വച്ച് മരം മുറിക്കാൻ വലിയ തുക നല്‍കണം. സ്‌കൂളിനാണെങ്കില്‍ ഫണ്ടുമില്ല. പിന്നെയൊന്നും നോക്കിയില്ല. കത്തിയുമായി മരത്തില്‍ കയറി മരം മുറിച്ചിട്ട് രഞ്‌ജിത്ത് മാഷ്.

Teacher Cut Down The Tree Which Was Harmful To the School Building (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2025 at 11:10 AM IST

കാസർകോട് : തോരാതെ പെയ്യുന്ന മഴയും കാറ്റും. ഓടിട്ട സ്‌കൂൾ കെട്ടിടത്തിനു മുകളിൽ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി ഒരു മരവും. അധ്യാപകരും കുട്ടികളും ഒരു പോലെ പേടിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ലുങ്കിയും കയ്യിൽ കത്തിയുമായി ഒരു അധ്യാപകൻ മുന്നോട്ട് വന്നു. അല്‍പം പോലും പതറാതെ മരത്തിനു മുകളിൽ കയറി മരം മുറിച്ചിട്ടു.

കേവലം പാഠഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമല്ല ഒരു അധ്യാപകനിലൂടെ വേണം കുട്ടികൾ സമൂഹത്തെ അറിയാനും സ്നേഹിക്കാനും എന്നുള്ള സന്ദേശം കൂടി ആയിരുന്നു ഈ കാഴ്‌ച. കുറച്ചു ദിവസമായി കാസർകോട് ജിയുപി സ്‌കൂൾ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലേക്ക് വൻ മരം അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി ചാഞ്ഞുനിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്.

പുറത്തു നിന്നും ആളെ കൂട്ടി മരം മുറിക്കാനാണെങ്കിൽ വലിയ കൂലി കൊടുക്കണം. സ്‌കൂളിൽ ഇതിനുള്ള ഫണ്ടില്ല. മരം ഭീഷണി ആണെന്ന് അധ്യാപകർ പരസ്‌പരം പറഞ്ഞതല്ലാതെ മുറിക്കാൻ മാത്രം നടപടി ആയില്ല.

കെട്ടിടത്തിനൊപ്പം കുട്ടികൾക്കും മരം ഭീഷണി ഉയർത്തിയതോടെ അധ്യാപകനായ രഞ്ജിത്ത് എഎസ് പെർള അവധി ദിനത്തിൽ സ്‌കൂളിലെത്തി മുറിച്ച് മാറ്റുകയായിരുന്നു. മുള്ളുള്ള മരമായതിനാൽ കയറാൻ കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടിയെന്ന് രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞു.

രഞ്‌ജിത്ത് മാഷ് മരം മുറിക്കുന്നു (ETV Bharat)

കെട്ടിടത്തിന് കേടുവരുത്താതെ കയർ ഇട്ട് പ്രൊഫഷണൽ മരം വെട്ടുകാരനെ പോലെയാണ് മുറിച്ച് നീക്കിയത്. മരം ചാഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത് സുരക്ഷാ ഭീഷണിക്ക് കാരണമായതിനാലാണ് മുറിച്ചുമാറ്റാൻ ആരെയും കാത്തുനിൽക്കാതെ ഈ അധ്യാപകൻ മുന്നോട്ടുവന്നത്. നേരത്തെയും സ്‌കൂളിലെ വലിയ മരം രഞ്ജിത്ത് മുറിച്ചു നീക്കിയിരുന്നു.

എൻമകജെ പെർള സ്വദേശിയായ രഞ്ജിത്ത്‌ 13 വർഷത്തോളമായി അധ്യാപന രംഗത്ത് ഉണ്ട്. അഞ്ചു വർഷമായി കാസർകോട് ഗവ. യുപി സ്‌കൂളിൽ അധ്യാപകനായിട്ട്. സ്‌കൂളിൽ മാത്രമല്ല പുറത്തും അധ്യാപകന്‍റെ സേവനം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നാട്ടിൽ വീടുകൾക്ക് മുകളിൽ മരം വീഴുമ്പോൾ വെട്ടിമാറ്റാനും മരം വീണുണ്ടാകുന്ന റോഡിലെ തടസം നീക്കാനും ഇദ്ദേഹം ഓടിയെത്താറുണ്ട്.

മഴ ശക്തമായ സാഹചര്യത്തില്‍ മരം പൊട്ടിവീണുള്ള അപകടങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യത ഏറെയാണ്. വാഹനങ്ങളില്‍ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴടക്കം മരം പൊട്ടിവീണ നിരവധി സംഭവങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തിയാകുകയാണ്.

ഇന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും ആറ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അല‍ർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വടക്കൻ ജില്ലകളായ വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അല‍ർട്ടാണുള്ളത്.

