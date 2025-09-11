ETV Bharat / state

17കാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു; അച്ഛനും അമ്മാവനുമുൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ കേസ്

പീഡന വിവരം പുറത്തുവന്നതോടെ പ്രതികളായ അച്ഛനും അമ്മാവനും ഒളിവിൽ പോയി. പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നുപേർക്കെതിരെയും പോക്‌സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

Pocso case investigation Sexual abuse minor Child safety Kerala Kasaragod crime news
Representational image (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2025 at 4:32 PM IST

2 Min Read
കാസർകോട്: കാഞ്ഞങ്ങാടിന് സമീപം 17കാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ അച്ഛനും അമ്മാവനുമുൾപ്പെടെ മൂന്നു പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പീഡനവിവരം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ അച്ഛനും അമ്മാവനും ഒളിവിൽ പോയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സ്വന്തം വീട്ടിൽപ്പോലും കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തെ ഈ സംഭവം വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

പെൺകുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിലെ അസ്വാഭാവികത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട വീട്ടുകാർ അവളെ ഒരു കൗൺസിലറുടെ അടുത്തെത്തിച്ചതോടെയാണ് പീഡനവിവരം പുറത്തുവന്നത്. 10 വയസ്സു മുതൽ സ്വന്തം അച്ഛൻ തുടർച്ചയായി പീഡിപ്പിച്ചതായി പെൺകുട്ടി കൗൺസിലറെ അറിയിച്ചു. ഈ ക്രൂരമായ അനുഭവം കുട്ടിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു.

തുടർന്ന് ഈ വിവരം കൗൺസിലർ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് മറ്റ് അതിക്രമങ്ങളും വെളിച്ചത്തായത്. രണ്ട് വർഷം മുൻപ് അമ്മാവനും, രണ്ട് മാസം മുൻപ് നാട്ടുകാരനായ വിജയനും ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചെന്ന് പെൺകുട്ടി പൊലീസിന് മൊഴി നൽകി. പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നു പേർക്കെതിരെയും പൊലീസ് പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കുകയും പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിശ്വസിക്കാവുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങൾ സമീപകാലത്ത് കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇടുക്കിയിലെ ദുരന്തം

ഇടുക്കിയിൽ ഒരു വീട്ടമ്മ തൻ്റെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും ഭർത്താവ് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയ സംഭവം സംസ്ഥാനത്തെ ഞെട്ടിച്ചു. അമ്മ വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ മാസങ്ങളോളം നീണ്ട ക്രൂരതയാണ് കുട്ടികൾ നേരിട്ടത്. കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട അമ്മ നടത്തിയ രഹസ്യനീക്കത്തിലാണ് ഈ ക്രൂരത വെളിച്ചത്തായത്. ഭർത്താവിനെതിരെ നിയമനടപടിക്കൊരുങ്ങിയ അമ്മയുടെ ധീരമായ നിലപാട് ഈ ദുരന്തം പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിൽ നിർണായകമായി.

തൃശൂരിലെ അധ്യാപകൻ്റെ ക്രൂരത

തൃശൂരിലെ ഒരു പ്രമുഖ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനെതിരെ പോക്സോ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സംഭവം സമൂഹത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചു. വിദ്യാർഥികളെ പഠിപ്പിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരാൾ തന്നെ പല കുട്ടികളെയും ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നു. രക്ഷിതാക്കൾ ഒന്നടങ്കം നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ അധ്യാപകൻ്റെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. ഈ സംഭവങ്ങൾ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു.

കണ്ണൂരിലെ കുടുംബ സുഹൃത്ത്

കണ്ണൂരിൽ ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്ത് വീട്ടിലെത്തി കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ച സംഭവം മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്. കുട്ടികളുമായി വളരെ അടുപ്പം കാണിച്ചിരുന്ന ഇയാൾ, വീട്ടുകാരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അവരെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വിശ്വസ്തത നടിച്ച് വീടുകളിൽ കയറിക്കൂടി കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണതയും വർധിച്ചുവരുന്നു.

