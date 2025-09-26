ETV Bharat / state

മയക്കുമരുന്ന് കേസിലെ അന്വേഷണത്തിനിടെ അപകടം; പൊലീസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

കാസർ​കോട് മയക്കുമരുന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് പോകുന്നതിനിടെ വാഹനാപകടത്തിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥൻ മരിച്ചു.

കാസർകോട്: ചെങ്കള നാലാംമൈലിൽ കാറിൽ ടിപ്പർ ലോറി ഇടിച്ച് പൊലീസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം. ബേക്കൽ ഡി വൈ എസ് പി യുടെ ഡാൻസാഫ് സ്ക്വാഡ് അംഗം സജീഷ് (39)ആണ് മരിച്ചത്. ചെറുവത്തൂർ മയിച്ച സ്വദേശി ആണ് സജീഷ്. ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു പൊലീസുകാരൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്രന് (35)പരിക്കേറ്റു.

ഇന്ന് (സെപ്‌റ്റംബർ 26 വെള്ളിയാഴ്‌ച) പുലർച്ചെ മയക്കുമരുന്ന് കേസിലെ അന്വേഷണത്തിനിടെ ആണ് അപകടം ഉണ്ടായതെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. അപകടത്തില്‍ അസ്വാഭാവിക ഉണ്ടെന്ന തരത്തില്‍ സംശയം ഉയിരുന്നു. എന്നാല്‍ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും അസ്വഭാവികമായൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് ശേഷം കുടുംബത്തിന് വിട്ടുനൽകും. പരിക്കേറ്റ സുഭാഷ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

