പത്തടി മാത്രം ഉയരം; മൂന്ന് വര്ഷം കൊണ്ട് വിളവ്, ലാഭകരം കശുമാവിന് കൃഷി, നൂതന രീതിയുമായി പ്ലാൻ്റേഷൻ കോർപറേഷൻ
കശുമാവ് കർഷകർക്കായി നൂതന കൃഷി രീതികൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കാസർക്കോട്ടെ പ്ലാൻ്റേഷൻ കോർപറേഷൻ. പത്തടി ഉയരമുള്ള തൈകള് മൂന്ന് വര്ഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കും. കേരളത്തിന് പുറമെ മറ്റ് ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത് പരീക്ഷിക്കാം.
Published : October 7, 2025 at 7:58 PM IST
കാസർകോട്: മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് കായ്ച്ച് തുടങ്ങും. അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് സ്ഥിര വരുമാനം ലഭിക്കും. നല്ല പരിചരണം കൊടുത്ത് വളർത്തിയാൽ ഈ കൃഷിയിൽ വലിയ ലാഭം കൊയ്യാം. കശുമാവ് കർഷകർക്കായി നൂതന കൃഷി രീതികൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കാസർകോട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻ്റേഷൻ കോർപറേഷൻ.
പരമാവധി 10 അടി മാത്രം ഉയരത്തിലാണ് ഈ കശുമാവിൻ തൈകൾ വളരുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറമെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ എവിടേയും കൃഷി ചെയ്യാമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. കാസർകോട് എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫിസിനോട് ചേർന്നാണ് ഓരോ ഹെക്ടർ വീതമുള്ള 3 തോട്ടങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കർഷകർക്ക് നേരിട്ടെത്തി കൃഷി രീതി പരിചയപ്പെടാനും 60 രൂപ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ നിന്നും നല്ല കശുമാവിൻ തൈകൾ വാങ്ങുന്നതിനും അവസരമുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ കൃഷി രീതി സാധാരണ കർഷകർക്കിടയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് കാസർകോട് പ്ലാൻ്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജർ സജീവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വിവിധ രീതിയിൽ മൂന്ന് തോട്ടങ്ങളായാണ് കൃഷിയിടം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിവിധ രീതിയിൽ മൂന്ന് തോട്ടങ്ങൾ: ആദ്യ തോട്ടത്തിൽ തുള്ളിനന സംവിധാനത്തിനൊപ്പം തൈകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറച്ചാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത്. തുള്ളിനന ഉൾപ്പെടെ സാധാരണ അകലം ക്രമീകരിച്ചാണ് അടുത്ത തോട്ടം. മൂന്നാമത്തെ തോട്ടത്തിലാകട്ടെ തുള്ളിനന ഇല്ലാതെ, സാധാരണ അകലത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
പിസികെയുടെ (പ്ലാൻ്റേഷൻ കോർപറേഷൻ കാസർകോട്) മുതലപ്പാറയിലെ നഴ്സറിയിൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ച അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള തൈകളാണ് പ്രദർശനത്തോട്ടങ്ങളിൽ നട്ടിരിക്കുന്നത്. ധന, ധരശ്രി, സുലഭ, മാടക്കത്തറ 1, 2, പ്രിയങ്ക എന്നീ ആറിനങ്ങളാണ് കൃഷിയിടത്തിലുള്ളത്. ഇവ വലുപ്പത്തിലും ഉത്പാദനശേഷിയിലും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നവയാണ്.
കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് കാഷ്യു ആൻഡ് കൊക്കോ ഡവലപ്മെൻ്റിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെയാണ് ഇവ നിർമിച്ചത്.
കാസർകോട് മാത്രം മൂന്നര ഹെക്ടര് തോട്ടം: ഈ വർഷം ജൂൺ മാസമാണ് പുതിയ കൃഷി രീതി ഉപയോഗിച്ച് കശുമാവിൻ തൈകൾ പ്ലാൻ്റേഷൻ കോർപറേഷൻ നട്ടത്. കാസർകോട് ജില്ലയിൽ മാത്രം മൂന്നര ഹെക്ടറോളം കശുമാവിൻ തോട്ടങ്ങൾ പ്ലാൻ്റേഷൻ കോർപറേഷൻ്റെ കീഴിൽ ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും നിരന്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി പുതിയ രീതികൾ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവർ.
കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങൾ കശുവണ്ടി കൃഷിയെയും ബാധിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. തൈകൾ പൂവിടുമ്പോൾ പെയ്യുന്ന മഴ വിളവിനെ ബാധിക്കും. മൂടിക്കെട്ടിയ കാർമേഘവും മഴയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. ഈ സമയത്ത് കീടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ ആണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. മറ്റ് വലിയ രോഗ ബാധ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഇല്ലെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കി.
കശുമാവ് കൃഷിയിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണം: മൺസൂണിന് മുമ്പും സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലുമാണ് കശുമാവ് തൈകൾ നടാൻ നല്ലതെന്ന് പ്ലാൻ്റേഷൻ കോർപറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. കശുമാവ് കൃഷിക്ക് ജലസേചനം ചെയ്താൽ വിളവ് ലഭിക്കുമോ എന്ന പരീക്ഷണം കൂടി പിസികെ നടത്തുന്നുണ്ട്.
7 മീറ്റർ അകലത്തിലാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ കശുമാവ് നടുന്നത്. ഈ അകലത്തിൽ നടുമ്പോൾ ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് 200 തൈകൾ വരെ നടാം. ഇതോടൊപ്പം തൈകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറച്ച്, 5 മീറ്റർ അകലത്തിലുള്ള മറ്റൊരു തോട്ടവും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നടുമ്പോൾ ഒരു ഹെക്ടറിൽ 400 തൈകൾ നടാൻ സാധിക്കും.
ഈ രണ്ട് തോട്ടങ്ങളിലും തുള്ളിനന സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ ഏതിലാണ് വിളവ് കൂടുതൽ ലഭിക്കുകയെന്നത് കൂടി മനസിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഇവയ്ക്കൊപ്പം 7 മീറ്റർ അകലത്തിൽ ജലസേചന സൗകര്യമില്ലാത്ത മറ്റൊരു തോട്ടവും ഉണ്ട്.
മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള തോട്ടങ്ങളിലെയും ഉത്പാദനം താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഏതാണ് ലാഭകരമെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. വെള്ളം നനച്ച കശുമാവിൽ ഉത്പാദനം കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് പിസികെയുടെ നിലവിലുള്ള തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഭാവിയിൽ വ്യാപിപ്പിക്കാനും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.
കൃഷി ഭവനുകൾ വഴി വിതരണം: കർഷകർക്ക് നേരിട്ടെത്തി കൃഷി രീതി പരിചയപ്പെടാനും നല്ല കശുമാവിൻ തൈകൾ വാങ്ങുന്നതിനും അവസരമുണ്ട്. 40 മുതൽ 60 രൂപയ്ക്ക് വരെ ഗുണ നിലവാരമുള്ള കശുമാവിൻ തൈകൾ കർഷകർക്ക് ലഭിക്കും. പ്ലാൻ്റേഷൻ കോർപറേഷനിൽ നേരിട്ട് എത്തിയാലും തൈകൾ ലഭിക്കും. ഈ വർഷം 1,33,000 കശുമാവിൻ തൈകൾ പിസികെ വിതരണം ചെയ്തു. 20,000 തൈകൾ ബാക്കി ഉണ്ട്. അത് കർഷകർക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും.
ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ എവിടെയും കൃഷി പരീക്ഷിക്കാം: ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിരവധി കശുമാവിൻ തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ കാസർകോട് പ്ലാന്റേഷൻ്റെ നൂതന കൃഷി രീതി എവിടെയും പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. വെള്ളം ലഭ്യമാക്കിയും അല്ലാതെയും അകലം പാലിച്ച് കൊണ്ടും വിവിധ രീതിയിൽ കശുമാവിൻ തൈകൾ നടാം. കേരളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, തെലങ്കാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കർഷകർക്കും ഈ രീതി പരീക്ഷിക്കാം.
കർഷകർക്ക് അറിവ് നൽകുക ലക്ഷ്യം: നൂതന കൃഷി രീതി ഒരുക്കിയത് കർഷകരുടെ അറിവില്ലായ്മ മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആണ്. കൂടുതൽ സ്ഥലം ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാം. അത് അവർക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് മനസിലാക്കാം. കൂടുതൽ പേരെ ഇത് കശുമാവിൻ കൃഷിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്ലാൻ്റേഷൻ കോർപറേഷൻ അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
Also Read: കരകാണാ കടലും നടുവിലെ പച്ചത്തുരുത്തും; തിരകളില് നീന്തിത്തുടിക്കാം, മനോഹരിയായി മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച്