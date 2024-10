ETV Bharat / state

തച്ചങ്ങാട്ട് ഉക്കാരന്‍ മുതല്‍ ആല്‍ബര്‍ട്ട് ആന്‍റണി വരെ; കപ്പലിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായവർ നിരവധി, കാസർകോടിന്‍റെ 'കണ്ണീര്‍ കടല്‍'

By ETV Bharat Kerala Team

Kasaragod Natives Who are missing in Ships ( Etv Bharat )