മെഡിക്കൽ കോളജ് കാമ്പസ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ പാമ്പുകടിയേറ്റു; ജാഗ്രത നിർദേശവുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്

അണലി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പാമ്പാണ് കടിച്ചത്. അടിയന്തരമായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിനാൽ യുവതിയുടെ നില ഗുരുതരമല്ല.

anitation Worker Bitten by Viper at Kasaragod Medical College (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2025 at 8:02 PM IST

2 Min Read
കാസർകോട്: എംബിബിഎസ് പ്രവേശനത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കിടെ കാസർകോട് ഉക്കിനടുക്കയിലെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജ് കാമ്പസിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഹരിതകർമസേനാംഗമായ യുവതിക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റു. കന്യപ്പാടി സ്വദേശിനിയായ ഇന്ദിരയെയാണ് (36) അണലി വർഗത്തിൽപെട്ട പാമ്പ് കടിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം. അടിയന്തരമായി കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഇന്ദിരയുടെ നില ഗുരുതരമല്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. അവർ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും ഡോക്ടർമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് കാമ്പസ് ശുചീകരണം ഊർജിതമാക്കിയത്. എൻഎസ്എസ് വോളൻ്റിയർമാരും ഹരിതകർമസേനയും സംയുക്തമായാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്. ഇതിനിടെ, കാടുപിടിച്ച ഭാഗങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്ദിരയുടെ കൈയിൽ പാമ്പ് കടിച്ചത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ ഉടൻതന്നെ പാമ്പിൻ്റെ ഫോട്ടോയെടുക്കുകയും ആംബുലൻസ് വരുത്തി ഇന്ദിരയെ ടീച്ചിങ് ആശുപത്രിയായ കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. പാമ്പിൻ്റെ ചിത്രം ഡോക്ടർമാർക്ക് നൽകിയത് കൃത്യമായ ചികിത്സ നൽകാൻ സഹായകമായി.

ഈ വർഷം കാസർകോട് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ആദ്യ ബാച്ചിൽ രണ്ട് വിദ്യാർഥികൾ പ്രവേശനം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ശേഷിക്കുന്ന 48 സീറ്റുകളിൽ സെപ്റ്റംബർ 30നകം പ്രവേശനം പൂർത്തിയാക്കും. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് കാമ്പസ് ശുചീകരണം വേഗത്തിലാക്കിയത്. വിദ്യാർഥികൾക്കായി അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കിൽ ക്ലാസ് മുറികൾ, ലാബുകൾ, സെമിനാർ ഹാളുകൾ, ലൈബ്രറി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ നിലവിൽ കിടത്തി ചികിത്സ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയെ മെഡിക്കൽ കോളജിൻ്റെ അധ്യാപന ആശുപത്രിയായി ഉപയോഗിക്കാനാണ് താത്കാലിക തീരുമാനം. കാസർകോട് ഉക്കിനടുക്കയിലും വയനാട് മാനന്തവാടിയിലുമാണ് ഈ വർഷം പുതിയതായി സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്.

രണ്ടു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കേരള ആരോഗ്യ ശാസ്ത്ര സർവകലാശാലയുടെയും തുടർന്ന് ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ്റെയും അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുള്ള കാസർകോടിന് മതിയായ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാതിരുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു. വർഷങ്ങളായി രോഗികൾക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോഴിക്കോട്, മംഗളൂരു, മൈസൂരു തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടിവരാറുണ്ടായിരുന്നു.

കാമ്പസിലെ കാടുവെട്ടിത്തെളിക്കൽ പോലുള്ള ജോലികൾക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഈ സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിഷപ്പാമ്പുകൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ, തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിലും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

CAMPUS SANITATION SAFETYSNAKE BITE INCIDENTKASARAGOD HEALTH NEWSMEDICAL COLLEGE INAUGURATIONKERALA MEDICAL COLLEGE

