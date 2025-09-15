ETV Bharat / state

കേരളം ചിങ്ങമാസത്തിൽ ഓണം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, കാസർകോടിൻ്റെ വടക്കൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ തുലാമാസത്തിലെ ദീപാവലി നാളിലും ഓണം കൊണ്ടാടുന്നു

Kasaragod second Onam Polyandra
പൊലിയന്ദ്രം ചടങ്ങിൽ നിന്ന് (ഫയൽ ഫോട്ടോ ) (ETV Bharat)
Published : September 15, 2025 at 5:16 PM IST

കാസർകോട്: "അല്ലയോ ബലി മഹാരാജാവേ, ഈ നാട് അങ്ങയുടേതാണ്, ഏഴ് കടലുകള്‍ കടന്ന് അങ്ങ് വന്നാലും, ഞങ്ങളുടെ സത്കാരം സ്വീകരിച്ചാലും’ എന്ന ഒരു പ്രാര്‍ഥന മുഴങ്ങാറുണ്ട് കാസർകോട്ടെ വടക്കൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ. ‘ബലീന്ദ്രസന്ധി’യെന്ന പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ ആണിത്. തുളു നാട്ടിലെ മഹാബലി ആണ് ബലീന്ദ്ര.

കേരളം ചിങ്ങമാസത്തിൽ ഓണം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, കാസർകോടിൻ്റെ വടക്കൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ തുലാമാസത്തിലെ ദീപാവലി നാളിലും ഓണം കൊണ്ടാടുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ഓണം ഗംഭീരമായി ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ നാട്ടുകാര്‍. "ബലീന്ദ്രസന്ധി" എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഈ ആഘോഷം തുളുനാടിൻ്റെ തനത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഐതിഹ്യത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാണ്. മലയാളികൾ മഹാബലിയെ മാവേലിയെന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ, തുളുനാട്ടുകാർ ബലീന്ദ്ര, ബലിയേന്ദ്ര, ബോളിയേന്ദ്ര എന്നീ പേരുകളിലാണ് ഈ രാജാവിനെ ആരാധിക്കുന്നത്.

ഐതിഹ്യവും ആചാരങ്ങളും

നിലവിളക്ക് തെളിച്ചും പൂക്കളമൊരുക്കിയുമാണ് രണ്ട് തവണയും തുളുനാട് മഹാബലിയെ വരവേൽക്കുന്നത്. ചിങ്ങത്തിലെ ഓണസങ്കൽപ്പത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണ് തുലാമാസത്തിലെ ഓണ കാഴ്ച. പൊലിമ കുറവെങ്കിലും ആചാരാനുഷ്‌ഠാനങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണത്. തുളുനാടിൻ്റെ രാജാവായിരുന്ന മഹാബലിയെ അസൂയ പൂണ്ട വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കിയെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. കുടവയറും കുടയുമായെത്തുന്ന മാവേലിയായല്ല, ബലി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിവേഷമാണിവിടെ മഹാബലിക്ക്. ''പൊലിയന്ദ്ര'' എന്നാണ് ഈ ആഘോഷത്തിനെ തുളുനാട് വിളിക്കുന്നത്.

ഭൂമിപുത്രനെന്ന പേരിൽ തന്നെ പ്രസിദ്ധനാണു തുളുനാട്ടിലെ മാവേലി. മാവേലിയെ തളയ്ക്കാൻ സവർണർ പലവട്ടം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായി ബലിയെ തളയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് കലിയെയാണ്. അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. കലിയുടെ വലതുകാൽ പൊൻ ചങ്ങലകൊണ്ടും വെള്ളിച്ചങ്ങല കൊണ്ട് ഇടം കാലും ഇരുമ്പുചങ്ങല കൊണ്ട് നടുവും ബന്ധിച്ച് മാവേലി കലിയെ ബന്ധസ്ഥനാക്കുന്നു. വാമനവേഷത്തിൽ മഹാവിഷ്ണു വന്ന് മാവേലിയെ ചതിച്ചതു പിന്നെയാണ്. മൂന്നടി മണ്ണ് നിനക്കെന്തിനാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് വാമനൻ കൃത്യമായ ഉത്തരം കൊടുകുന്നുണ്ട്, ഒരടി സ്ഥലത്ത് വീടും ആലയും പണിത് കുളവും കിണറുമായി അവിടം കൃഷിസ്ഥലമാക്കുമെന്നും രണ്ടാമടിസ്ഥലത്ത് തെയ്യത്തിന് ആലയമുണ്ടാക്കി ഉത്സവം നടത്തുമെന്നും മൂന്നാമടി ബ്രാഹ്മണർക്കായി നീക്കി വെയ്ക്കുമെന്നുമായിരുന്നു വാമനൻ്റെ ഉത്തരം.


സമത്വ സുന്ദരമായിത്തന്നെ ഭരണയന്ത്രം തിരിച്ച ബലീന്ദ്രനോടുള്ള സ്നേഹവും വിശ്വാസവും ജനങ്ങൾ മറക്കാതെ പിന്തുടർന്നപ്പോഴായിരിക്കണം ആര്യർ, ദ്രാവിഡജനതയ്ക്ക് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ബലീന്ദ്രസഹവാസം ഉറപ്പു നൽകിയത്. അന്നു വീടുകളിലേക്ക് സന്ദർശനത്തിനായി ബലീന്ദ്രരാജൻ എഴുന്നെള്ളുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ച്, പാട്ടുപാടി മനോഹരമാക്കി തിരിച്ചയയ്‌ക്കുകയാണിവർ ചെയ്യുന്നത്. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവൻ്റെ ഉയിർത്തെഴിന്നേൽപ്പിൻ്റെ നേർസാക്ഷ്യമാവുന്നു ഇവിടെ ബലീന്ദ്രൻ.

'മേപ്പട്ട് കാലത്ത് നേരത്തേ വാ'

ആചാരങ്ങളിൽ സമ്പന്നമാണ് തുലാമാസത്തിലെ പൊലിയന്ദ്രം. കുത്തിനിർത്തിയ പാലക്കൊമ്പിൽ (പൊലീന്ദ്രംപാല) മൺവിളക്കുകൾ വെച്ച് നെയ്ത്തിരി കത്തിച്ചാണ് ബലീന്ദ്രനെ വരവേൽക്കുന്നത്. വീടുകളിലും ധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഈ ചടങ്ങ് നടക്കാറുണ്ട്. "മേപ്പട്ട് കാലത്ത് നേരത്തേ വാ" (അടുത്ത വർഷം നേരത്തേ തന്നെ വന്നേക്കണേ) എന്ന് പാടി ബലീന്ദ്രനെ യാത്രയാക്കുന്നതോടെയാണ് മൂന്നുദിവസത്തെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനമാകുന്നത്. പാലമരത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകള്‍ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ പടിഞ്ഞാറ്റയുടെ നേരേ മുന്നില്‍ മുറ്റത്തും കിണര്‍, തൊഴുത്ത് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചശേഷം പൂക്കള്‍കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് വിളക്കുവെച്ച് ഭക്തിപുരസ്സരം പൊലിയന്ദ്രനെ (ബലീന്ദ്രനെ) വരവേല്‍ക്കുന്ന ചടങ്ങാണിത്. തുലാമാസത്തിലെ ഓണാഘോഷത്തിന് പഴയ പകിട്ട് കുറഞ്ഞെങ്കിലും, തുളുനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങൾ ഇന്നും ഈ പാരമ്പര്യം മുറുകെ പിടിക്കുന്നു.

