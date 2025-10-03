ETV Bharat / state

കാസർകോടിന് ചരിത്ര നിമിഷം; എംബിബിഎസ് കോഴ്‌സുകള്‍ തുടങ്ങി, 4 മാസത്തിനുള്ളില്‍ ആശുപത്രി

കാസർകോട് ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എംബിബിഎസ് കോഴ്‌സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. ഇത് ചരിത്ര നിമിഷമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി. നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കും.

Minister Veena George MBBS Courses Kasaragod Govt Medical College MBBS Kasaragod Medical College
Kasaragod Govt Medical College MBBS course inaugurates Minister Veena George (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2025 at 2:08 PM IST

കാസർകോട്: ജില്ലയിലെ ഗവ മെഡിക്കൽ കോളജ് നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. കാസർക്കോടിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് ഇത് ചരിത്ര നിമിഷമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കാസർകോട് ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എംബിബിഎസ് കോഴ്‌സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്.

കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ മേഖല ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട്, കാസർകോട് എന്താ കേരളത്തിൽ അല്ലേ, ഇവിടെ എന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് സാധ്യമാകും തുടങ്ങി കാലങ്ങളായി കാസർകോട് നിന്ന് കേട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്കും ആശങ്കകൾക്കുമുള്ള ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഉള്ളതെന്നും മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് പറഞ്ഞു. സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിത ബാധിതർക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സ്പെഷ്യാലിറ്റി സെൻ്റർ തുടങ്ങുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സ്പെഷ്യാലിറ്റി സെൻ്ററിൽ ഫിസിയോ തെറാപ്പി, ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പി സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി ഒരുക്കും. കാസർകോട്, വയനാട് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾ കൂടി അനുവദിച്ചതോടെ മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും മെഡിക്കൽ കോളജുകളും നഴ്‌സിങ് കോളജുകളുമുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ അംഗീകാരം ലഭിക്കാൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഓരോന്നും പാലിച്ച് മുന്നേറുക എന്നത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് സാധിച്ചു. ഇത് ഒരു കൂട്ടായ്‌മയുടെ വിജയമാണ്. 2013ൽ സ്ഥലം കൈമാറി. 2016ൽ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ മുഴുവൻ ആളുകളോടും നന്ദിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Kasaragod Govt Medical College MBBS course inaugurates Minister Veena George (ETV Bharat)

2020ൽ കൊവിഡ് കാലത്ത് കർണാടക അതിർത്തി അടച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിലാണ് അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കിൽ കൊവിഡ് ആശുപത്രിയുണ്ടായത്. 273 അനധ്യാപക തസ്‌തികകൾ സൃഷ്‌ടിച്ചു. നിലവിൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് 160 കോടി അനുവദിച്ചു.

ലാബിനായി കാസർകോട് വികസന പാക്കേജിൽ തുക അനുവദിച്ചു. കാത്ത് ലാബിൽ ഇതുവരെ 1837 പ്രൊസീഡിയറുകൾ നടന്നു എന്നത് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും വൈകാതെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും കാത്ത് ലാബ് സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് ഭാവിയിൽ മികച്ച ഡോക്‌ടർമാരായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി നിലകൊള്ളമെന്ന് അഡ്‌മിഷൻ നേടിയ വിദ്യാർഥികളോട് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ക്ലാസ് ഉടന്‍ ആരംഭിക്കാം: ഒന്നാം വർഷം എംബിബിഎസ് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാൻ ഒരുക്കങ്ങൾ എല്ലാം പൂർത്തിയായെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോ.പിഎസ് ഇന്ദു പറഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളവ സമയ ബന്ധിതമായി സജ്ജമാക്കും. 500 കിടക്കകളുള്ള ആശുപത്രി വൈകാതെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും ഡോ.പിഎസ് ഇന്ദു വ്യക്തമാക്കി. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ 40 പേർ ആദ്യ ബാച്ചിൽ പ്രവേശനം നേടി.

ആദ്യമായി പ്രവേശനം നേടിയത് രാജസ്ഥാൻ അൽവാർ സ്വദേശി ഗുർവിന്ദർ സിങ് ആണ്. കാസർകോട് സ്വദേശിയായ ആഷിക രാജും പ്രവേശനം നേടി. രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയും ലക്ഷ ദ്വീപ് സ്വദേശിയും ഒഴികെ പ്രവേശനം നേടിയ ബാക്കി വിദ്യാർഥികൾ എല്ലാം മലയാളികൾ ആണ്.

