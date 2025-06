ETV Bharat / state

കാൽ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ കാത്തിരിപ്പ്: എൻഡോസൾഫാൻ നിർവീര്യമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സംഘമെത്തി, കാസർകോടിന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റും - ENDOSULFAN TRANSFER KASARAGOD

Endosulfan Pesticide Transferred To New Barrels In Kasaragod For Disposal ( ETV Bharat )