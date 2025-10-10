ETV Bharat / state

കാസർകോട് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം; 'കോഴ വാങ്ങി സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകി'; ഉടൻ മാറ്റണമെന്ന് നേതാക്കൾ

ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് ഏകപക്ഷീയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം നേതാക്കളും യോഗങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് നേതൃമാറ്റം വേണമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഡിസിസി യോഗത്തിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 10, 2025 at 6:01 PM IST

കാസർകോട്: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ കാസർകോട് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയിൽ (ഡിസിസി) വിഭാഗീയത രൂക്ഷമായി. ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനെതിരെയുള്ള കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെയും ഇന്നും ചേർന്ന ഡിസിസി യോഗങ്ങൾ അംഗങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ബഹിഷ്കരിച്ചു.

ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പി കെ ഫൈസൽ ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നു എന്നും ഡിസിസി ഭാരവാഹികളോടോ എംപിയോടോ ആലോചിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുമാണ് പ്രധാന ആരോപണം. കോഴ വാങ്ങി സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകുന്നുവെന്നും നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനാൽ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനെ ഉടൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കണമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം.

നേതാക്കളുടെ വിട്ടുനിൽക്കൽ

കെ മുരളീധരൻ നയിക്കുന്ന ശബരിമല വിശ്വാസ സംരക്ഷണ മേഖലതല ജാഥയ്ക്കായി ഇന്ന് വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂരിപക്ഷം നേതാക്കളും വിട്ടുനിന്നത് വിഭാഗീയതയുടെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നു. 28 ഡിസിസി ഭാരവാഹികളിൽ വെറും മൂന്ന് പേരും, 11 ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡൻ്റുമാരും യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു. 44 മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റുമാരിൽ 10 പേർ മാത്രമാണ് യോഗത്തിനെത്തിയത്. ജില്ലയിൽനിന്നുള്ള 10 കെപിസിസി മെമ്പർമാരും പോഷക സംഘടന ഭാരവാഹികളും വിട്ടുനിന്നു. പാർട്ടി ഓഫിസ് സ്വന്തം പേരിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാളെ ഡിസിസി ട്രഷറർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചതിലും കോഴ വാങ്ങി നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലും നേതാക്കൾക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്.

യോഗങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു

ഇന്നലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് യോഗം ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, നേതാക്കൾ ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് യോഗം മാറ്റിവച്ചു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, മഹിള കോൺഗ്രസ്, കെഎസ്‌യു തുടങ്ങി പ്രധാന പോഷക സംഘടന നേതാക്കളാരും യോഗത്തിൽ എത്താത്തതും സ്ഥിതിഗതികൾ ഗുരുതരമാക്കുന്നു. പാർട്ടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫിസ് സ്വന്തം പേരിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നേതാവിനെ ഡിസിസി ട്രഷറർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കാൻ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പി കെ ഫൈസൽ കെപിസിസി അധ്യക്ഷന് കത്ത് നൽകിയതാണ് പ്രതിഷേധത്തിനു വഴിവെച്ചത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം - നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുൻപ് ജില്ലാ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ വിഭാഗീയത രൂക്ഷമായത് പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ചർച്ചകൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങൾ

സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിലെ കോഴ ഇടപാടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങൾ പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ സുതാര്യതയില്ലായ്മയും പ്രധാന വിഷയമായി ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ഏകപക്ഷീയമായ പ്രവർത്തന ശൈലി കാരണം കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും മറ്റ് സംഘടനാ വിഷയങ്ങളിലും പാർട്ടിക്ക് തിരിച്ചടി നേരിട്ടതായും നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നിർണായക തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ജില്ലയിൽ വലിയ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഭയപ്പെടുന്നു.

കാസർകോട് കോൺഗ്രസ്സിൽ സംഘടനാ തലത്തിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ആദ്യമായല്ല. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുകളും നേതൃമാറ്റത്തിനായുള്ള ആവശ്യങ്ങളും സജീവമായിരുന്നു. മുൻപ് നടന്ന ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിലും സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തെ ചൊല്ലി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിരുന്നു.

അന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം താത്കാലികമായി ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുകയാണ്. പല മണ്ഡലം, ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികളിലും പ്രസിഡൻ്റുമാരും ഭാരവാഹികളും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനമില്ലായ്മ രൂക്ഷമാണ്, ഇതിനെല്ലാം കാരണം ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തന ശൈലിയാണെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു.

കെപിസിസി ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു

ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളും എംപിമാരും ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടി പരിപാടികളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവരുമായി കൂടിയാലോചന നടത്താറില്ലെന്നും അതിനാൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റുകയാണെന്നും നേതാക്കൾ പറയുന്നു. അവിശ്വാസം രൂക്ഷമായതോടെ, ജില്ലാതലത്തിൽ നടക്കുന്ന യോഗങ്ങളോ പരിപാടികളോ പരാജയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്.

ഭൂരിപക്ഷം കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ വിട്ടുനിൽക്കുമ്പോൾ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സ്വന്തം നിലയിൽ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് പാർട്ടി ഭരണഘടനയുടെ ലംഘനമായാണ് ഒരു വിഭാഗം കാണുന്നത്. വിഷയത്തിൽ കെപിസിസി നേതൃത്വം ഉടൻ ഇടപെട്ട് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനെ മാറ്റി പുതിയൊരാളെ നിയമിക്കണമെന്ന ശക്തമായ നിലപാടിലാണ് പ്രതിഷേധത്തിലുള്ള നേതാക്കൾ.

