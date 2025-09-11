ETV Bharat / state

ദേശീയപാത 66-ലെ നിർമ്മാണത്തിനിടെ ക്രെയിൻ അപകടം; രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു

വടകര സ്വദേശികളായ അക്ഷയ് (30), അശിൻ (26) എന്നിവരാണ് ദാരുണമായി മരിച്ചത്. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് കുമ്പള പോലീസ് കേസെടുത്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

NH 66 BYPASS WORK CRANE ACCIDENT KERALA LABOUR SAFETY CONCERNS WORKERS DEATH INVESTIGATION
Two Workers Dead in Crane Accident During NH 66 Construction (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2025 at 3:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: ദേശീയപാത 66-ൽ തെരുവ് വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെ ക്രെയിൻ പൊട്ടി വീണ് രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ തൊഴിലാളികളായ വടകര മടപ്പള്ളിക്കടുത്ത് നാദാപുരം റോഡ് സ്വദേശി അക്ഷയ് (30), മണിയൂർ പതിയാരക്കര കൊറ്റിട്ടയിൽ താഴെക്കുനിയിൽ ബാബുവിൻ്റെ മകൻ അശിൻ (26) എന്നിവരാണ് ദാരുണമായി മരിച്ചത്. കേരളത്തിലെ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ഈ ദുരന്തം വീണ്ടും വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്.

ദേശീയപാത 66-ൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒന്നാം റീച്ചായ മൊഗ്രാൽ– പുത്തൂരിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് ദുരന്തം നടന്നത്. വലിയൊരു തെരുവ് വിളക്ക് ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്തി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെ ഭാരം താങ്ങാനാവാതെ ക്രെയിനിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക് ബോക്സ് തകരുകയായിരുന്നു. ഭീമാകാരമായ ക്രെയിൻ താഴേക്ക് പതിക്കുകയും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന അക്ഷയിനെയും അശിനെയും സർവീസ് റോഡിലേക്ക് തെറിപ്പിച്ച് വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു.

അപകടം നടന്നയുടൻ പ്രദേശവാസികളും മറ്റ് തൊഴിലാളികളും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും ഉടൻ കുമ്പള സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും അക്ഷയിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. അശിനെ രക്ഷിക്കാൻ തീവ്ര ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിലും ചികിത്സയ്ക്കിടെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. വീടിൻ്റെ ഏക ആശ്രയമായിരുന്ന ഈ രണ്ട് യുവാക്കളുടെയും അപ്രതീക്ഷിത മരണം കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി.

അപകടത്തെ തുടർന്ന് കുമ്പള പൊലീസ് കേസെടുത്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. ക്രെയിനിൻ്റെ സാങ്കേതിക തകരാറോ, തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ പിഴവോ, അതല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലുള്ള വീഴ്ചയോ ആണ് അപകടകാരണമെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വിദഗ്ദ്ധ സംഘം സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തും. മരിച്ച തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

നിർമ്മാണ മേഖലയിലും മറ്റ് പൊതുയിടങ്ങളിലും ക്രെയിനുകൾ ഉൾപ്പെട്ട അപകടങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പതിവായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതാണ് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണം.

കൊല്ലം പുറ്റിങ്ങൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ 2016-ൽ വെടിക്കെട്ട് മത്സരത്തിനിടെ ക്രെയിൻ പൊട്ടിവീണ് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുടർന്നുപോരുന്ന പരമ്പരാഗത ഉത്സവങ്ങളിൽ പോലും യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മതിയായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഈ സംഭവം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

2014-ൽ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ നിർമ്മാണത്തിനിടെ സ്റ്റീൽ ഗർഡർ പൊട്ടിവീണ് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ച സംഭവം വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. സമയബന്ധിതമായി പണി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സമ്മർദ്ദം പലപ്പോഴും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളെ അവഗണിക്കാൻ കാരണമാകാറുണ്ടെന്ന് ഈ ദുരന്തം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

2020-ൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കെട്ടിടനിർമ്മാണത്തിനിടെ ക്രെയിൻ തകർന്നുവീണ് തൊഴിലാളി മരിച്ചതും മറ്റൊരു ദുരന്തമാണ്. നഗരങ്ങളിലെ ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകട സാധ്യതകൾ ഈ സംഭവം ഉയർത്തിക്കാട്ടി.

Also Read:- കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; വയനാട്-കോഴിക്കോട് ബദൽപാതയുടെ സർവേയ്ക്ക് തുടക്കമായി, പ്രതീക്ഷയിൽ പ്രദേശവാസികൾ

For All Latest Updates

TAGGED:

NH 66 BYPASS WORKCRANE ACCIDENT KERALALABOUR SAFETY CONCERNSWORKERS DEATH INVESTIGATIONKERALA CONSTRUCTION ACCIDENT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പേരിനുപോലും പ്രതിപക്ഷമുണ്ടായിട്ടില്ല; ഇതുവരെ കുലുങ്ങാത്ത ഇടതുകോട്ടയായി കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത്

ബെവ്കോയ്ക്ക് 'പണി ' കൊടുത്ത് ഉപഭോക്താക്കൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾക്ക് 'സ്പോട്ട് റിട്ടേൺ '

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിൻ്റെ കലണ്ടറില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം കോഴിക്കോടുകാരി; കളിമണ്ണിനെ പ്രണയിച്ച് ബിദുല നേടിയത് മോദിയുടെ അഭിനന്ദനവും

നേതാക്കളില്ലാതെ സംഘടിക്കുന്ന യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍; ജനാധിപത്യഭാവിക്ക് ഭീഷണിയോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.