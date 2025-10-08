ആർഎസ്എസ് വേദിയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ്: ദേലംപാടിയിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം
കാസർകോട് ദേലംപാടിയിൽ ആർഎസ്എസ് വേദിയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പങ്കെടുത്തത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി. ഇത് കോൺഗ്രസ്-ആർഎസ്എസ് രഹസ്യധാരണ എന്ന വിമർശനമുയർത്തുന്നു.
Published : October 8, 2025 at 10:47 PM IST
കാസർകോട്: ജില്ലയിൽ ദേലംപാടിയിൽ ആർഎസ്എസ് വേദിയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പങ്കെടുത്തത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമാകുന്നു. ദേലംപാടി പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരംസമിതി അധ്യക്ഷയായ എം നളിനാക്ഷിയാണ് ആർഎസ്എസ് പഥസഞ്ചലന പരിപാടിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തത്. ഇത് കോൺഗ്രസ് - ആർഎസ്എസ് രഹസ്യബാന്ധവമാണ് തെളിയിക്കുന്നതെന്നാണ് വിമർശനം.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ ഈ നടപടി പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ കോളിളക്കമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മതേതര നിലപാടുകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് പ്രധാന വിമർശനം ഉയരുന്നത്. സിപിഎമ്മിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് താഴെയിറക്കാൻ യുഡിഎഫും ബിജെപിയും തമ്മിൽ ധാരണയുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിന് ബലം നൽകുന്നതാണ് ഈ സംഭവമെന്നും വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സംഭവം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്ക് (ഡിസിസി) പരാതികൾ പ്രവഹിച്ചു. ദേശീയ തലത്തിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ പോരാട്ടം നടത്തുമ്പോൾ പ്രാദേശികമായി ഇത്തരമൊരു സഹകരണം രാഷ്ട്രീയമായി ദോഷം ചെയ്യുമെന്നാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ. കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ഇതിനെ നിസാരവത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അച്ചടക്ക നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്.
വിവാദമായതോടെ എം നളിനാക്ഷിയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവർ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയായല്ല, മറിച്ച് പ്രാദേശികമായ ഒരു സാംസ്കാരിക പരിപാടി എന്ന നിലയിലാണ് താൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടതെന്നാണ് അവരുമായി അടുപ്പമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകുന്ന വിശദീകരണം. എന്നാൽ, പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റെല്ലാവരും ആർഎസ്എസ് നേതാക്കളാണെന്ന വസ്തുത ഈ വിശദീകരണത്തിന് വിശ്വസ്യത കുറയ്ക്കുന്നു.
നിലവിൽ സിപിഎം ഭരിക്കുന്ന ദേലംപാടി പഞ്ചായത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ, കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ നടപടി വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ, കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാടുകളോട് സംശയം ജനിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് യുഡിഎഫിന് മൊത്തത്തിൽ തിരിച്ചടിയാകാൻ ഇടയുണ്ടെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
കേരളത്തിലെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രാദേശിക തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ്-ബിജെപി നേതാക്കൾ പൊതുവേദികളിൽ ഒന്നിച്ചെത്തിയ സംഭവങ്ങൾ മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ആർഎസ്എസ് പഥസഞ്ചലനം പോലുള്ള കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവമുള്ള പരിപാടിയിൽ ഒരു ഭരണസമിതി അധ്യക്ഷ പങ്കെടുക്കുന്നത് അത്യപൂർവമാണ്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ 'അവിശുദ്ധ ബന്ധം' എന്ന വിമർശനത്തിന് എപ്പോഴും വഴിവെക്കാറുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം വലുതാണ്.
സംഭവം ചൂടുപിടിച്ചതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതൃത്വം നളിനാക്ഷിയോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിലൂടെ മാത്രമേ പാർട്ടിയുടെ മതേതര നിലപാടിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല എന്ന് അണികളെയും പൊതുസമൂഹത്തെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കൂ. നിലവിൽ ആകെയുള്ള 16 വാർഡുകളിൽ 9 വാർഡിൽ സിപിഎം, 5 വാർഡുകൾ യുഡിഎഫ്, 2 വാർഡുകളിൽ ബിജെപി എന്നിങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി.
