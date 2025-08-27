ETV Bharat / state

അസമിലെ സുസ്‌മയ്‌ക്കും മേഘാലയക്കാരി മാൻഷിയ്‌ക്കും ഇതു ആദ്യ അനുഭവം; വ്യത്യസ്‌ത ഭാഷയും സംസ്‌കാരവും ചേർന്ന് ഒരു തകർപ്പൻ ആഘോഷം, ഓണം കളറാക്കി കേന്ദ്ര സർവകലാശാല

വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഓണപ്പരിപാടികൾക്ക് ശേഷം സർവകലാശാലയിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികളും ഓണക്കളികളുമായി ഒത്തുകൂടി

kasaragod central university celebrated onam 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2025 at 7:07 PM IST

കാസർകോട്: ഓണക്കാലമെത്തിയപ്പോള്‍ ആവേശത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാ മലയാളികളും. ഓണപ്പൂക്കളവും സദ്യയും തിരുവാതിരയും വടംവലിയുമെല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ച് നിൽക്കുന്നു. വീടുകളിലേപ്പോലെതന്നെ സ്‌കൂളുകളും കോളജുകളും മറ്റ് പൊതു ഇടങ്ങളും ആഘോഷത്തിമിർപ്പിൽ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ മറുനാടൻ ചന്ദവും കൗതുകവും നിറച്ച് ഓണം ആഘോഷിക്കുകയാണ് കാസർകോഡ് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർഥികൾ.

മലയാളികൾക്കൊപ്പം അസമിൽ നിന്നുള്ള സുസ്‌മ സോനാറും തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുള്ള വിജയ്‌യും മേഘാലയയിൽ നിന്നുള്ള മാൻഷിയും പങ്കുചേർന്നപ്പോൾ ഓണം ഒന്നുകൂടി കളറായി.

വ്യത്യസ്‌ത ഭാഷയും സംസ്‌കാരവും ഒന്നിച്ചപ്പോൾ ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ മാറ്റുകൂടി. പൂക്കളമൊരുക്കിയും സദ്യ കഴിച്ചും ഓണക്കളികളിൽ പങ്കെടുത്തും ആദ്യമായാണ് ഇവർ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ പലർക്കും ആദ്യത്തെ ഒണമായിരുന്നുവിത്.

കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന ഓണാഘോഷപ്പരിപാടി (ETV Bharat)

"ഓണാഘോഷം വളരെ മനോഹരമാണ്. ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമാവാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ വളരെ സന്തോഷം. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ ഉത്സവം കൊണ്ടാടുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ ഈ നല്ല സംസ്‌കാരവും പാരമ്പര്യവും ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പങ്ക് ചേരാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരു വിദ്യാർഥി എന്ന നിലയിൽ അഭിമാനമുണ്ട്" - വിജയ്‌ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

അസമിലെ പരമ്പരാഗതമായ വസ്‌ത്രം ധരിച്ചെത്തിയ സുസ്‌മ സോനാർ ഓണം ഒരു വ്യത്യസ്‌ത അനുഭവമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഓണ സദ്യയും വ്യത്യസ്‌തമായ വിഭവങ്ങളും ഓണക്കളികളും വളരെയധികം ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് മേഘാലയയിൽ നിന്നുള്ള മാൻഷിയും. ഓണാഘോഷപ്പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു. വളരെ നല്ല അനുഭവമാണെന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഓണപ്പരിപാടികൾക്ക് ശേഷം സർവകലാശാലയിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികളും ഓണക്കളികളുമായി ഒത്തുകൂടി. കേന്ദ്ര സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസിലർ പ്രൊഫ. സിദ്ധു പി. അൾഗുർ ഉറിയടിച്ച് പരിപാടി കൂടുതല്‍ ആവേശഭരിതമാക്കി. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് പരിപാടികൾക്ക് ശേഷമാണ് വൈസ് ചാൻസലർ നേരിട്ട് ഉറിയടിക്കാൻ എത്തിയത്.

കേരളത്തിലെ ഏക കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയാണ് കാസർകോട്ടേത്. വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പം അധ്യാപകരും ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പൂക്കളത്തിന് പിന്നാലെ ഓണക്കളികളും ഉറിയടിയും വടംവലിയും മെഗാ തിരുവാതിരയും കഴിഞ്ഞാണ് വിദ്യാർഥികൾ പിരിഞ്ഞത്.

രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ ആഘോഷം വൈകിട്ട് ആറു മണിവരെ നീണ്ടു. പുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ് മാവേലിക്ക് ഒപ്പം സെൽഫി എടുക്കാനും തിരക്കേറെയായിരുന്നു.

