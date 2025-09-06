കാഞ്ഞങ്ങാട് ആസിഡ് ആക്രമണം: സ്വന്തം മകൾ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഗുരുതര പൊള്ളലേറ്റു; പ്രതിക്കായി തെരച്ചിൽ
കർണാടക കരിക്കെ ആനപ്പാറ സ്വദേശി കെസി മനോജാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. പ്രതിക്കെതിരെ കൊലപാതക ശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്.
Published : September 6, 2025 at 10:29 AM IST
കാസർകോട്: കാഞ്ഞങ്ങാട് കരിക്കയിൽ സ്വന്തം മകൾക്കും സഹോദരൻ്റെ മകൾക്കും നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം നടത്തിയ അച്ഛൻ ഒളിവിൽ. കർണാടക കരിക്കെ ആനപ്പാറ സ്വദേശി കെസി മനോജാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇയാൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ പൊലീസ് ഊർജിതമാക്കി. 17 വയസുള്ള മകൾക്കും 10 വയസുള്ള സഹോദരൻ്റെ മകൾക്കുമാണ് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റത്.
മദ്യപാനിയായ മനോജുമായി കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് പിണങ്ങിക്കഴിയുകയായിരുന്നു ഭാര്യ. ഭാര്യ സഹോദരൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതറിഞ്ഞ മനോജ് പനത്തടി പാറക്കടവിലെ ബന്ധുവീട്ടിലെത്തിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയത്. റബർ ഷീറ്റ് സംസ്കരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10.30ന് വീടിന് മുന്നിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികളുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഒഴിച്ച ശേഷം ഇയാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ആക്രമണത്തിൽ മനോജിൻ്റെ മകൾക്ക് കൈകളിലും കാലിലും ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു. ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സഹോദരൻ്റെ മകൾക്ക് മുഖത്തും കൈകളിലും പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇരു പെൺകുട്ടികളെയും ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കൊലപാതക ശ്രമം, വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറൽ, ഗുരുതരമായ ആസിഡ് ആക്രമണം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് രാജപുരം പൊലീസ് ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം 329(3), 124(1), 109(1), 351(2) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. മനോജിനായുള്ള അന്വേഷണം കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും വ്യാപിപ്പിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കർണാടകയിലെയും അതിർത്തിയിലെ ലോഡ്ജുകളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും കേരള പൊലീസും കർണാടക പൊലീസും പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ കർണാടക പൊലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് കേരള പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
കേരളത്തിൽ മുൻപും സമാനമായ ആസിഡ് ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2023ൽ ആലപ്പുഴയിൽ പ്രണയാഭ്യർഥന നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒരു യുവാവ് യുവതിക്ക് നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവതി മാസങ്ങളോളം ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞു. പ്രതിയെ പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
2022ൽ തൃശൂരിൽ വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക് നേരെ ഭർത്താവ് നടത്തിയ ആസിഡ് ആക്രമണത്തിൽ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തും ശരീരത്തും ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റിരുന്നു. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലെ തകർച്ചയും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അഭിപ്രായം.
