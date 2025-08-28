കാസർകോട്: കേരള, കർണാടക അതിർത്തിയായ തലപ്പാടിയിൽ നടന്ന വാഹനാപകടത്തിൽ ആറ് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അമിത വേഗത്തിൽ എത്തിയ കർണാടക ആർടിസി ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബസ് കാത്ത് റോഡരികിൽ നിന്നവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. ബസിൻ്റെ ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
കർണാടക കെസി റോഡ് സ്വദേശികളായ നഫീസ, ഖദീജ, ആയിഷ, ഹസ്ന (11) ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ ഹൈദർ അലി, ഹവ്വമ്മ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മരിച്ചവരെല്ലാം ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ്. ഉച്ചയോടു കൂടിയാണ് അപകടം നടന്നത്. ബസ് കാത്ത് നിന്നവരെയും ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയെയും ബസ് ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുന്നത് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. ഓട്ടോറിക്ഷ പൂർണമായും തകരുകയും അതിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നവരാണ് മരിക്കുകയും ചെയ്തത്. മരിച്ചവരെല്ലാം കർണാടക സ്വദേശികളാണ്.
ബസ് റിവേഴ്സ് ഗിയറിലാണ് റോഡരികിൽ നിന്നവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറിയത്. അതേസമയം അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം വ്യക്തമല്ല. മഴയായതിനാൽ ബസ് കാത്ത് റോഡരികിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് ഇടയിലേക്ക് അമിത വേഗതയിൽ എത്തിയ ബസ് ഇടിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.
കാസർകോട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതിനു വേണ്ടി ആളുകൾ നിന്നിരുന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്കാണ് ബസ് ഇടിച്ചു കയറിയത്. ഈ സമയം ഇവിടെ നിരവധിപേർ റോഡരികിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കാരൻ അടക്കം അപകടത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികള് പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റവരെ മംഗളൂരു ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. ചിലരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. കേരള-കർണാടക പൊലീസ് സ്ഥലത്ത് എത്തി സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.
ദൃക്ഷസാക്ഷിയുടെ പ്രതികരണം
''ബസ് അമിത വേഗത്തിൽ ആയിരുന്നു. പുറകിലെ ഓട്ടോയിൽ ഇടിക്കുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് ബസ് വരുന്നത് കണ്ടത്. എൻ്റെ നേർക്ക് ബസ് വരുന്നത് കണ്ട് ഓടി മാറുന്നതിനിടെ ബസ് ഇടിക്കുകയും ആഘാതത്തിൽ തെറിച്ച് വീഴുകയുമായിരുന്നു. ഈ സമയം കനത്ത മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബസ് കാത്തു നിന്നവർ കുറവായിരുന്നു. ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കാരൻ അടക്കം അപകടത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്,'' - അപകടത്തിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട സമീർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പരിക്കേറ്റവരിൽ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങള് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളികളടക്കം അപകടത്തില്പെട്ടുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
വിമര്ശനവുമായി എൻഎ നെല്ലിക്കുന്ന് എംഎല്എ
അതേസമയം, ബസിന് ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലെന്നും തേയ്മാനം സംഭവിച്ച ടയറുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും എൻഎ നെല്ലിക്കുന്ന് എംഎല്എ പറഞ്ഞു. ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാത്ത ബസുകൾ ഓടിക്കുന്നതിൽ നടപടികൾ കർശനമാക്കണമെന്നും കേരള - കർണാടക സർക്കാരുകൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു.
