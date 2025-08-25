കണ്ണൂർ: കല്യാട്ടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 30 പവൻ സ്വർണവും 5 ലക്ഷം രൂപയും മോഷണം പോയ സംഭവത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വഴിത്തിരിവ്. മോഷണം നടന്ന വീട്ടിലെ യുവതിയെ കർണാടകയിലെ ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കല്യാട്ട് അഞ്ചാംപുരയിൽ കെ.സി. സുമതിയുടെ മകൻ്റെ ഭാര്യ ദർശിതയെയാണ് (27) കർണാടകയിലെ സാലി ഗ്രാമത്തിലെ ലോഡ്ജിൽ മൃഗീയമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
ദർശിതയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിനെ കർണാടക പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് കൊലപാതക വിവരം ഇരിക്കൂർ പൊലീസിന് ലഭിച്ചത്. ലോഡ്ജിൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായതായും പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കല്യാട്ടെ വീട്ടിൽ മോഷണം നടന്നത്. വീട്ടുടമസ്ഥയായ സുമതിയും മകൻ സൂരജും ജോലിക്കു പോയ സമയത്തായിരുന്നു മോഷണം. ദർശിതയും കുട്ടിയും സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കും പോയിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് വീടിൻ്റെ മുൻവാതിൽ തുറന്ന് അകത്തുകയറിയ മോഷ്ടാക്കൾ കിടപ്പുമുറിയിലെ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 30 പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങളും 5 ലക്ഷം രൂപയും കവർന്നെടുക്കുകയായിരുന്നു.
സുമതf വൈകിട്ട് 4 30ന് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. മുൻഭാഗത്തെ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തു കയറിയ മോഷ്ടാക്കൾ കിടപ്പുമുറിയിലെ അലമാരയിലെ തുണികൾ വാരിവലിച്ച് താഴെയിട്ടിരുന്നു. അലമാരയുടെ താക്കോൽ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അലമാര ഈ താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ചു തുറന്നിരുന്നു. വീടിന്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ കയറിയ മോഷ്ടാക്കൾ സൂരജിന്റെ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ച 5 ലക്ഷം രൂപയും കവര്ന്നിരുന്നു. മോഷണം അറിഞ്ഞെത്തിയ പരിസരവാസികൾ ഇരിക്കൂർ പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഡോഗ് സ്ക്വാഡും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും എത്തി പരിശോധന നടത്തി. ഇരിട്ടിയിൽ നിന്ന് ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു
മോഷണം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇരിക്കൂർ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ദർശിത കൊല്ലപ്പെട്ടതായുള്ള വിവരം ലഭിച്ചത്. മോഷണവും കൊലപാതകവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊലീസ് വിശദമായി അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.