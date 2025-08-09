കണ്ണൂര്: സ്വതന്ത്രഭാരതം എഴുപത്തൊമ്പതാം വയസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും ഒരിക്കലും മറക്കാന് കഴിയാത്ത കുറച്ച് സായിപ്പന്മാരുണ്ട് തലശ്ശേരിക്കാര്ക്ക്. തലശ്ശേരിയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കോളജ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രണ്ണന് കോളജെന്നാണ്. തലശ്ശേരി നഗരത്തിലെ ഹൈസ്കൂളിന്റെ പേര് ബ്രണ്ണന് ഹൈസ്കൂളെന്നാണ്.
മലബാര് മാന്വലെഴുതിയ വില്യം ലോഗന്റെ പേരില് ഒരു പ്രധാന റോഡുള്ള നഗരം കൂടിയാണ് തലശ്ശേരി. തലശ്ശേരി നഗരത്തില് നിന്ന് ഏറെയകലെയല്ലാതെയുണ്ട് ഗുണ്ടര്ട്ട് ബംഗ്ലാവ്. തലശ്ശേരിക്കാര്ക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ഇംഗ്ലീഷുകാരും യൂറോപ്യന്മാരും പലരുമുണ്ടെങ്കിലും അവരിലെ ഒന്നാം പേരു കാരനാണ് എഡ്വേര്ഡ് ബ്രണ്ണൻ.
166 വര്ഷം മുമ്പ് തലശ്ശേരിയുടെ മണ്ണോടു ചേര്ന്നെങ്കിലും എഡ്വേഡ് ബ്രണ്ണന്റെ സ്മരണകള്ക്ക് തലശ്ശേരി അര്ഹിക്കുന്ന ആദരം നല്കിയില്ലെന്ന അഭിപ്രായമാണ് ചരിത്ര ഗവേഷകര്ക്കും വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും. അതിനെ ശരിവക്കുന്ന തരത്തിലാണ് എഡ്വേഡ് ബ്രണ്ണന്റെ സ്മരണകളുണര്ത്തുന്ന സെമിത്തേരിയും ഒപ്പമുള്ള തലശ്ശേരി ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിയും അവഗണന നേരിടുന്നതെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവര് പറയുന്നു.
വര്ഷങ്ങളോളം ആരും തിരിഞ്ഞ് നോക്കാതെ കിടന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് നടന്നത് ഏറെ മുറവിളികള്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു. ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് സര്ക്കാര് ബ്രണ്ണൻ്റെ ശവകുടീരമുള്ള സെമിത്തേരിയും ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിയും സംരക്ഷിച്ചത്. ഒരു വര്ഷം മുമ്പ് വരെ ഇതിന് കാര്യമായ കേടുപാടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പള്ളിയും സെമിത്തേരിയും ഇപ്പോൾ ശോചനീയാവസ്ഥയിലാണ്.
'പള്ളിയുടെ മേല്ക്കൂര ചോര്ന്ന് ചുവരിലൂടെ നനവിറങ്ങുന്നു. മരം പാകിയ സീലിങ് അപകടകരമാം വിധം അടര്ന്ന് വീഴാറായ നിലയിലാണ്. പള്ളിയോട് ചേര്ന്ന സെമിത്തേരിയിലെ ബ്രണ്ണൻ്റെ ശവകുടീരം കാട് മൂടി കിടക്കുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി നടത്തിയ നവീകരണ പ്രവൃത്തികള് കാര്യക്ഷമമായില്ലെന്ന്' പള്ളി വികാരി ഫാദർ ഡോ. ജി എസ് ഫ്രാൻസിസ് പറയുന്നു.
സെൻ്റ് ജോൺസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ബ്രണ്ണൻ സായിപ്പിൻ്റെ കഥയ്ക്ക് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പഴക്കമുണ്ട്. ചരിത്ര സ്മാരകം സന്ദര്ശിക്കാന് കേരളത്തിനകത്തു നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും നിരവധി പേര് ഇവിടെ എത്താറുണ്ടായിരുന്നു.
ഒരാള് പൊക്കത്തില് സസ്യലതാദികള് വളര്ന്ന് ബ്രണ്ണൻ്റെ കുടീരം കാണാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പള്ളി പരിസരം. സെമിത്തേരിയിലേക്ക് കടക്കാന് പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. എവിടെയാണ് ബ്രണ്ണന് സ്മാരകം എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാല് കാണിച്ച് കൊടുക്കാന് പോലുമാവാത്ത അവസ്ഥ. മുള്പടര്പ്പില് നിന്നും ബ്രണ്ണന് ശവകുടീരം അനാവരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
തലശേരിക്കാരുടെ ബ്രണ്ണൻ സായിപ്പ്
1800 കളുടെ തുടക്കത്തിൽ തലശ്ശേരിയിൽ എത്തി 1859 ൽ മരിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് എഡ്വേര്ഡ് ബ്രണ്ണൻ. തലശ്ശേരിയെ മാതൃതുല്യം സ്നേഹിച്ച ബ്രണ്ണന് സായിപ്പിൻ്റെ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തില് തലശ്ശേരി കടപ്പുറത്ത് ഒരു കപ്പല് തകരുകയുണ്ടായി.
രക്ഷപ്പെട്ടവരില് കപ്പലിൻ്റെ കപ്പിത്താനായ എഡ്വേര്ഡ് ബ്രണ്ണനുമുണ്ടായിരുന്നു. തനിക്ക് അഭയം നല്കിയ തലശ്ശേരിയേയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളേയും അദ്ദേഹം അകമഴിഞ്ഞു സ്നേഹിച്ചു. അങ്ങിനെ ബ്രണ്ണന് തലശ്ശേരിയിലെ പോര്ട്ട് ഓഫിസില് മാസ്റ്റര് അറ്റൻ്ററായി ജോലി നേടി.
തൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും തലശ്ശേരിക്കു വേണ്ടി നീക്കിവച്ചു. പാവങ്ങള്ക്ക് ദാനം ചെയ്ത് അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി. ഉദാരമതിയായ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വണ്ടിയില് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള് വഴി നീളെ പാവങ്ങള്ക്കു വേണ്ടി നാണയത്തുട്ടുകള് വാരി വിതറുക പതിവായിരുന്നു. അവിവാഹിതനായ ബ്രണ്ണന് സായിപ്പ് ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്ത് അവന് ജൂനിയര് ബ്രണ്ണന് എന്ന് പേരും നല്കിയിരുന്നു. രോഗിയായ അവന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ധാരാളം പണവും ബ്രണ്ണന് നല്കി.
ബ്രണ്ണൻ്റെ വില്പത്രത്തില് നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യം നീക്കി വച്ചിരുന്നു. ഈ ദാനധര്മ്മങ്ങള് കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശാലമനസ്കതയും നിസ്വാര്ഥതയുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനയില് നിന്നാണ് തലശ്ശേരിയിലെ മുനിസിപ്പല് ആശുപത്രി നിര്മിച്ചത്.
ആദ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായ ബ്രണ്ണന് കോളജ്
ഉത്തര കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായ ബ്രണ്ണന് കോളജ് രൂപം കൊണ്ടത് ബ്രണ്ണന് സായിപ്പിൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ്. വര്ണ വര്ഗ ഭേദങ്ങള്ക്ക് അതീതമായി എല്ലാ ആണ്കുട്ടികള്ക്കും ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നല്കുന്നതിന് ഒരു സൗജന്യ സ്കൂള് ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നിക്ഷേപിച്ച 8,900 രൂപ ഉപയോഗിച്ച് 1862 സെപ്തംബര് ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച വിദ്യാലയമാണ് ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ പ്രാഗ്രൂപം.
ഇന്നും പോറലൊന്നും ഏല്ക്കാതെ നില്ക്കുന്ന തലശ്ശേരിയിലെ സബ് കലക്ടര് ഓഫിസും ബംഗ്ലാവും ബ്രണ്ണന് സായിപ്പിൻ്റേതാണ്. സെമിത്തേരിയിലെ പള്ളിക്കും ബ്രണ്ണന് സായിപ്പിൻ്റെ സംഭാവനയുണ്ടായിരുന്നു. തൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കിയ തലശേരി ബ്രണ്ണനെ മറന്നതില് ഈ നഗരത്തിന്റെ ചരിത്രം നന്നായി മനസിലാക്കിയവര്ക്ക് ശക്തമായ അമര്ഷമുണ്ട്. ബ്രണ്ണൻ്റെ പേരിലറിയപ്പെടുന്ന കോളജിലെ പൂര്വ വിദ്യാര്ഥികളായിരുന്നവര് ഭരണ സാരഥ്യം വഹിക്കുമ്പോഴും ചരിത്രാന്വേഷകര്ക്ക് ഉതകുന്ന തരത്തില് ബ്രണ്ണനെ പഠിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണ നിലനിര്ത്താനും നടപടികളുണ്ടാവാത്തതില് പലര്ക്കും ആശ്ചര്യമാണ്.
ബ്രണ്ണന്റെ പേരിലറിയപ്പെടുന്ന കോളജിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളെപ്പറ്റി മനസിലാക്കാന് സംവിധാനങ്ങളില്ല. ബ്രണ്ണൻ്റെ പേരില് സംഭാവന പറ്റുന്ന ധര്മ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ലെന്ന് പരാതിയുണ്ട്. രാത്രി ചര്ച്ചും സെമിത്തേരിയും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധര് കയ്യടക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
തലശ്ശേരി 'കാര്ണിവെല് ' രണ്ടു തവണ കൊണ്ടാടിയപ്പോള് നഗര ചരിത്രം പഠിക്കാനും പുത്തന് തലമുറക്ക് മനസിലാക്കിക്കൊടുക്കാനും നടപടികളുണ്ടാകുമെന്ന് ചരിത്ര പ്രേമികള് ആശിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ബ്രണ്ണൻ്റെ ശവക്കല്ലറക്കു വെള്ള പൂശാന് പോലും അതിൻ്റെ സംഘാടകര് മറന്നത് നിരാശയാണ് സമ്മാനിച്ചത്.
സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിലെ പൊട്ടിത്തകരാറായ ബ്രണ്ണന് സായ്പ്പിന്റെ ശവക്കല്ലറയില് ശിരോഭാഗത്തുള്ള ശിലയില് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം.
"IN MEMORY OF EDWARD BRENNEN Esq.
MANY YEARS MASTER ATTENDANT
OF TELLICHERY HE DIED 2 nd OCT . 1859
AGED 75 HE WAS ONE OF GODS NOBLEST
WORKS IN INDIA A STERLING UPRIGHT
ENGLISH MAN"
തലശ്ശേരിയുടെ പോയ കാല ചരിത്രത്തില് മായാത്ത വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച എഡ്വേര്ഡ് ബ്രണ്ണൻ്റെ ശവക്കല്ലറ ചരിത്ര സ്മാരകമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് എഡ്വേർഡ് ബ്രണ്ണൻ നിർമിച്ച ഈ കടൽത്തീര പള്ളി, മരങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് വിചിത്രവും ആകർഷകവുമാണ്. തലശ്ശേരി സന്ദർശിക്കുന്നവര് നിര്ബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ചരിത്ര സ്മാരകമായി മാറേണ്ട സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളിയും ബ്രണ്ണന്റെ ശവകുടീരവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് അധികൃതര് ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.
Also Read: മകൻ വിദേശത്തേക്ക് പറന്നപ്പോൾ ഉമ്മ ഏറ്റെടുത്തു; രുചിയുടെ ചേരുവകൾക്കൊപ്പം സ്നേഹം വിളമ്പുന്ന ഹസീനുമ്മ