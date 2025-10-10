തളിപ്പറമ്പിലെ തീപിടിത്തം; കത്തിയമർന്നത് 40 സ്ഥാപനങ്ങൾ, നഷ്ടം 50 കോടി
തളിപ്പറമ്പിൽ നടന്ന തീപിടിത്തത്തിൽ നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങൾ. ഷാലിമാർ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഗോഡൗണ് മുഴുവൻ കത്തി നശിച്ചു. തീ പടർന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ നിന്നാണെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്.
Published : October 10, 2025 at 8:13 PM IST
കണ്ണൂർ: തളിപ്പറമ്പ് നഗരത്തെ വിഴുങ്ങിയ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ കത്തിയമർന്നത് 40 സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഇന്നലെ (ഒക്ടോബര് 09) വൈകീട്ട് 5 മണിക്ക് നഗരത്തെ വിഴുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ തീ നീയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത് ഏറെ വൈകിയാണ്. അപകടത്തില് ആളപായമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.
തളിപ്പറമ്പ്, കണ്ണൂർ, പയ്യന്നൂർ പെരിങ്ങോം, മട്ടന്നൂർ കാഞ്ഞങ്ങാട് തൃക്കരിപ്പൂർ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിരക്ഷ സേനാ യൂണിറ്റുകൾ എത്തിയാണ് തീ പൂർണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്. 50 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. പൊലീസ് -റവന്യൂ, വൈദ്യതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഫോറൻസിക് വിഭാഗവും പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്.
നഗരത്തിലെ ദേശീയ പാതയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രമായ കെവി കോംപ്ലക്സിലെ 112 കടമുറികളിൽ 101 മുറികളും തീ പിടിച്ചു നശിച്ചു. മൊത്തം 400 തൊഴിലാളികളാണ് ഈ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നത്. 22 മുറികളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷാലിമാർ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഗോഡൗൺ ഉൾപ്പടെയാണ് കത്തി നശിച്ചത്. ഇത്തരത്തിൽ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച 83 മുറികളാണുള്ളത്. ആറ് മുറികൾ വീതമുള്ള രാജധാനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, ബോയ് സോൺ എന്നിവയും നശിച്ചു.
തളിപ്പറമ്പ് തീപിടുത്തത്തിൽ കെവി കോംപ്ലക്സ് ഉടമ പിപി മുഹമ്മദ് റിഷാദിൻ്റെ പരാതിയിൽ തളിപ്പറമ്പ് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഏകദേശം 50 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. തീ പടർന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ നിന്നാണെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
ഇന്നലെ വൈകീട്ട് അഞ്ചിനാണ് നഗരസഭാ ബസ്സ്റ്റാൻ്റിനോട് ചേർന്നുള്ള ദേശീയപാതയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ചെരിപ്പ് കടയായ മാക്സ്ട്രോയുടെ ഒന്നാം നിലയിൽ തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്. തുടർന്ന് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തീ പടരുകയായിരുന്നു.
മണിക്കൂറുകള് നീണ്ട തീയണക്കല്: അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട് നിന്നിരുന്നു. രണ്ട് കോംപ്ലക്സുകളിലെ അമ്പതോളം സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും തീ പടർന്നതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. തീപിടിത്തമുണ്ടായ കടയ്ക്ക് സമീപത്തെ തുണിക്കടകളിലേക്കും മൊബൈൽ ഫോൺ വിൽപനശാലകളിലേക്കും തീ പടർന്നതാണ് സ്ഥിതി ഗുരുതരമാക്കിയത്.
തളിപ്പറമ്പ്, കണ്ണൂർ, മട്ടന്നൂർ, തുടങ്ങി വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നും എട്ട് ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് തീയണച്ചത്. കടകളിലെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് തീ അതിവേഗം പടരാൻ കാരണമായത് എന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നത്. കോംപ്ലക്സിൽ നിരവധി കടകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
തീ ഒരുപരിധി വരെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനായെന്നും ആദ്യം തീപിടിച്ച കടകളാണ് പൂർണമായും കത്തിയതെന്നും ജില്ലാ ഫയർ ഓഫിസർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം തീപിടിച്ച് അരമണിക്കൂറിലേറെ കഴിഞ്ഞാണ് തളിപ്പറമ്പ് ഫയർഫോഴ്സ് പോലും സ്ഥലത്തെത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ സമ്പൂര്ണമായി പാളിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വിപി റഷീദ് പറഞ്ഞു.
