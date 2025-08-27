ETV Bharat / state

തെങ്ങു കയറി ലോകം ചുറ്റുന്ന പുരുഷോത്തമൻ; കണ്ടുതീർത്തത് എണ്ണം പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങള്‍, അടുത്ത പറക്കല്‍ വിയറ്റ്‌നാമിലേക്ക് - PURUSHOTHAMANS JOURNEY

തെങ്ങുകള്‍ ഒരാളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് തണല്‍ വിരിച്ച കഥ. ദുബായ്, അബുദാബി, സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ തുടങ്ങി എണ്ണം പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങള്‍ കണ്ട് പുരുഷോത്തമൻ വിയറ്റ്‌നാമിലേക്ക് പറക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2025 at 4:47 PM IST

കണ്ണൂർ : തെങ്ങ് ചതിക്കില്ലെന്ന് ഒരു പഴമൊഴിയുണ്ട്. ആ പഴമൊഴി അന്വർഥമാക്കുന്ന ജീവിതമാണ് കണ്ണൂർ വെള്ളൂർ സ്വദേശിയായ ടിവി പുരുഷോത്തമന്‍റേത്. തെങ്ങു നൽകിയ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് ലോകം ചുറ്റിയ പുരുഷോത്തമന്‍റെ കഥ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. മുഷിഞ്ഞ കാവിമുണ്ടും ബനിയനും തോർത്തും ഒരു സഞ്ചിയും. നെറ്റി നിറയെ ചന്ദന കുറികൾ. അതാണ്‌ പുരുഷോത്തമന്‍റെ വേഷം.

തന്‍റെ ബാല്യകാലത്തെ ഇല്ലായ്‌മകളുടെ ജീവിതത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ പുരുഷോത്തമൻ ചേർത്തുപിടിച്ചത് തെങ്ങുകളെയാണ്. കുട്ടിക്കാലത്ത് അയാൾ കണ്ട യാത്ര സ്വപ്‌നങ്ങൾ പൂവണിയിച്ചത് തെങ്ങുകൾ ആണ്. ഈ തെങ്ങു കയറ്റ തൊഴിലാളി ലോകം ചുറ്റിയത് തെങ്ങു ചതിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്.

ആധ്യാത്മിക യാത്രകളിൽ തുടങ്ങി പറക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് വിയറ്റ്‌നമിലേക്ക്

കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ താത്‌പര്യമുള്ള പുരുഷോത്തമൻ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെയും കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെയും വലിയ വിശ്വാസിയാണ്. കുട്ടിക്കാലത്ത് പെരുമ്പ പുഴയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ മടിച്ചിരുന്ന പുരുഷോത്തമൻ ഇന്ന് ഇതുവരെയും വിമാനത്തിലേറി സഞ്ചരിച്ചത് ആകട്ടെ ദുബായ്, അബുദാബി, സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ തുടങ്ങി എണ്ണം പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളാണ്.

അടുത്തത് വിയറ്റ്നാം ആണ്. എല്ലാം രേഖകളും ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞെന്ന് പുരുഷോത്തമൻ പറയുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്‌നം ആയി ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രാൻസ് ഇറ്റലി അമേരിക്ക യാത്രകളാണ്. അതും സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ആണ് പുരുഷോത്തമൻ.

തെങ്ങു കയറി ലോകം ചുറ്റുന്ന പുരുഷോത്തമന്‍റെ കഥ (ETV Bharat)

തെങ്ങുകൾ തരുന്ന സമ്പാദ്യം

പാട്ടത്തിനെടുത്ത നാലോ അഞ്ചോ തെങ്ങിൻ തോട്ടങ്ങൾ, കല്യാണത്തിനും മറ്റ് ചടങ്ങുകൾക്കും ആവശ്യമുള്ള തെങ്ങിൻ പൂക്കുലകൾ, ആവശ്യക്കാർക്ക് ഉള്ള ഇളനീർ, തിരിയോലകൾ എല്ലാം പുരുഷോത്തമന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള മാർഗങ്ങൾ ആണ്. അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന്‍റെയും മൂന്നു ലക്ഷത്തിന്‍റെയും ഒരു ലക്ഷത്തിന്‍റെയും ചിട്ടികൾ. യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാം വിളിച്ചെടുക്കുന്നു. അതാണ്‌ വരുമാന മാർഗം. 61 വയസിലും അധ്വാനത്തിനു ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല പുരുഷോത്തമൻ.

ഇന്ത്യ ചുറ്റിയ അനുഭവങ്ങൾ

ആരോഗ്യകാരണങ്ങളാൽ ബദ്രിനാഥ്, കേദാർനാഥ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോകാൻ കഴിയാത്തതിലെ സങ്കടം ഉണ്ട് പുരുഷോത്തമന്. കശ്‌മീർ ഉൾപ്പടെ ഈ മൂന്നിടങ്ങൾ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവ. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ തിരുപ്പതി യാത്ര പുരുഷുവിന്‍റെ പട്ടികയിൽ ഉറപ്പായുണ്ടാകും. പട്ടേൽ പ്രതിമയും ഹൈദരാബാദ് ഫിലിം സിറ്റിയും തുടങ്ങി യാത്രനുഭവങ്ങൾ നിരത്തുമ്പോൾ ആരും ഒന്നു അമ്പരന്ന് പോകും.

യാത്ര ഗ്രൂപ്പുകളിളെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യം

ബീഡിത്തൊഴിലാളിയായ ഭാര്യ സരോജിനി വീടും തൊഴിലും മാത്രം കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് നമുക്കൊന്ന് ഗൾഫിൽ പോകാം എന്ന പുരുഷോത്തമന്‍റെ ചോദ്യം ഉയർന്നത്. ആ ചോദ്യത്തിന് ആദ്യം മുഖം ചുളിച്ച ഭാര്യയെ പിന്നീട് നിർബന്ധിച്ച് ഗൾഫ് യാത്രയില്‍ കൂടെ കൂട്ടുകയായിരുന്നു പുരുഷോത്തമൻ. പയ്യന്നൂർ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂന്ന് ടൂർ പാക്കേജ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗം ആയ പുരുഷോത്തമന് യാത്രകൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നതും ഇവർ തന്നെയാണ്. ഗുജറാത്തിൽ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറായ മകൻ ഹരികൃഷ്‌ണനും മകൾ കൃഷ്‌ണവേണിയും പിതാവിന് പൂർണ പിന്തുണ നൽകുന്നു.

TAGGED:

PURUSHOTHAMAN FLYING TO COUNTRIESകണ്ണൂർ സ്വദേശി പുരുഷോത്തമൻKANNUR MAN TRAVELSKANNUR MAN TRAVELS ALL OVER INDIAPURUSHOTHAMANS JOURNEY

