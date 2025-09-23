താബോറിലെ ഏദൻ തോട്ടം, വിളഞ്ഞത് കൊക്കോയും കാപ്പിയും വാഴയും; താബോറിനെയും മണ്ണിനെയും സ്നേഹിച്ച ജോസേട്ടന്റെ കഥ
റബ്ബർ, കുരുമുളക്, കവുങ്ങ്, തെങ്ങ് തുടങ്ങിയ കൃഷികള് ആയിരുന്നു ഒരുകാലത്ത് താബോറില് സജീവം. വിളകളുടെ വിപണി സാധ്യത ഇടിഞ്ഞതോടെ കഥമാറി. ഇവിടെയാണ് ജോസേട്ടൻ ഹീറോ ആയത്.
Published : September 23, 2025 at 5:03 PM IST
കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെയും കാസർകോട് ജില്ലയുടെയും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന മലയോര ഗ്രാമമായ താബോർ, മഴക്കാലത്തും വേനൽക്കാലത്തും ശീതകാലത്തും ഒക്കെ സുന്ദരമായ കാലാവസ്ഥ നൽകുന്ന പ്രദേശം ആണ്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 500 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇവിടം സഞ്ചാരികളെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന ഇടം കൂടിയാണ്. ഉദയഗിരി, തിരുമേനി, കോഴിച്ചാൽ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളാല് ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന താബോർ കുടിയേറ്റ കർഷകർ ഉൾപ്പെടുന്ന ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ്.
താബോറിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദയഗിരി പഞ്ചായത്തിന്റെയും ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും കീഴിലാണ്. റബ്ബർ, കുരുമുളക്, കവുങ്ങ്, തെങ്ങ് തുടങ്ങിയ കൃഷികളിൽ ആയിരുന്നു ഒരുകാലത്ത് ഇവിടെയുള്ള കർഷകർ സജീവമായിരുന്നത്. എന്നാൽ റബ്ബർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിളകൾക്കും വിപണിയിൽ സാധ്യത ഇടിഞ്ഞപ്പോൾ പലരും ഈ മേഖല വിട്ടൊഴിഞ്ഞു. പുതുതലമുറ ഇതിലേക്ക് തീരെ വരാതെയായി. കൃഷിയേയും താബോറിനെയും ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന പുതു തലമുറയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് താബോറിന്റെ കൃഷി സാധ്യതകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് റിട്ടയേഡ് പോസ്റ്റുമാൻ കൂടിയായ കർഷകൻ കെ.പി ജോസ്.
കൊക്കോയാണ് നായകൻ
വിശാലമായി പരന്നു കിടക്കുന്ന നാല് എക്കറോളം വരുന്ന ജോസിന്റെ കൃഷി ഭൂമിയിൽ ഒരു കാലത്ത് താരമായിരുന്നത് റബ്ബറും കവുങ്ങുമായിരുന്നു. പക്ഷെ വിപണിയിലെ വിലയിടിവും മരങ്ങള്ക്ക് ബാധിച്ച അസുഖങ്ങളും ഒക്കെ ജോസിനെ മടുപ്പിച്ചു. എങ്കിലും തന്റെ കൃഷിഭൂമിയിൽ നിന്നും കൃഷി സാധ്യതകൾ വിട്ട് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകാൻ ജോസ് തയ്യാറായില്ല.
പ്രദേശത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥ മനസിലാക്കി കൃഷി കൊക്കോയിലേക്കും ഏലത്തിലേക്കും കാപ്പിയിലേക്കും മാറ്റിപ്പിടിച്ചു. മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് വിളവ് തരുന്ന കൊക്കോ ജോസിനെ ചതിച്ചില്ല. 60 ഓളം കൊക്കോ ചെടികളിൽ നിന്നായി ഒരു വർഷം 40000ത്തോളം രൂപ കിട്ടി. മറ്റ് ചെടികൾ കായ്ക്കാൻ പാകമാകുന്നതെ ഉള്ളു.
കിലോയ്ക്ക് 70 മുതൽ 80 വരെ ആണ് കൊക്കോയുടെ വില. ജോസിന്റെ ഭാഷയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ശരാശരി 100 രൂപ വരും. ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് മാത്രം കഴിഞ്ഞ തവണ 3000 രൂപ വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നു ജോസ് പറയുന്നു. ഏതാണ്ട് 8 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിലോ തൂക്കം വരും.
മഴ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊക്കോ ചെടികളൊക്കെയും പൂക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നീട് ഡിസംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെ കൊക്കോ ചെടികളിൽ വിളവെടുപ്പിന് സമാനമായ കായകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് ജോസ് പറയുന്നു. കാട് വെട്ടി തെളിച്ചു നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചാൽ അധ്വാനം അധികം വേണ്ടാത്ത കൃഷിയാണ് കൊക്കോ എന്നാണ് ജോസിന്റെ പക്ഷം.
കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നവയിൽ കാപ്പിയും സോദരിയും
200 മുതൽ 250 രൂപ വരെയാണ് കാപ്പിയുടെ വില. ജോസിന്റെ തോട്ടത്തിൽ കാപ്പിയും നിറയെ കായ്ച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഇത്തവണത്തെ കനത്ത മഴ ചെറുതായി കൃഷിയെ ബാധിച്ചെങ്കിലും കാപ്പിയും ഏലവും ഒക്കെ ഈ പ്രദേശത്തിന് അനുയോജ്യമായ കൃഷി ആണെന്ന് ജോസ് പറയുന്നു. രാജഗിരിയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച നൂറോളം ഏലം ചെടികളും ഇന്ന് ജോസിന്റെ തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ട്.
ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ എന്നിവയെ പോലെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന ചെടികളാണ് ഏലം എന്നും കാടിവളവും കോഴി വളവും ഇവയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്നും ജോസ് പറയുന്നു. നല്ല ചെടികൾ ആണെങ്കിൽ ഏലം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കായ്ക്കും എന്നാണ് ജോസ് പറയുന്നത്. പ്രദേശത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി മനസിലാക്കി കാറ്റിലും ഒടിഞ്ഞു പോകാത്ത വിധം നൂറിലധികം സോദരി വാഴയും ഇതേ പറമ്പിൽ ജോസ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് സോദരി വാഴകൾ എല്ലാം കുലച്ചു വരികയാണ്. സോദരിക്കുലകളിലും നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കാട്ടി തരുന്നു.
43 വർഷം ഒരേ പോസ്റ്റ് ഓഫിസിൽ പോസ്റ്റുമാനായി മടക്കം...
താബോറിനെയും തന്റെ തൊഴിലിടത്തെയും കൃഷിഭൂമിയേയും ഇത്രമേൽ സ്നേഹിച്ച ഒരു കർഷകൻ ജോസിനെ പോലെ മറ്റൊരാൾ താബോറിൽ വേറെ ഇല്ലെന്ന് പറയാം. 1980ലാണ് താബോർ പോസ്റ്റ് ഓഫിസിൽ പോസ്റ്റുമാൻ ആയി അദ്ദേഹം ജോലിയില് പ്രവേശിക്കുന്നത്. തുടർന്നുള്ള 43 വർഷം താബോറിൽ തന്നെയാണ് പോസ്റ്റുമാൻ ആയി പ്രവർത്തിച്ചതും. 1991 താബോറിൽ കൃഷിയും തുടങ്ങി.
ഏതാണ്ട് അഞ്ചുമണിക്കൂറാണ് പോസ്റ്റുമാൻ ജോലിയുടെ സമയം. അതു കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള സമയമായിരുന്നു അന്നൊക്കെ കൃഷിയിൽ സജീവമായത്. 2023 സർവീസിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആയതോടുകൂടിയാണ് ഭാര്യ ലീലാമ്മയേയും ചേർത്തുപിടിച്ച് അയാൾ കൃഷിയിൽ ചരിത്രം രചിച്ചു തുടങ്ങിയത്.
