ETV Bharat / state

പേരിനുപോലും പ്രതിപക്ഷമുണ്ടായിട്ടില്ല; ഇതുവരെ കുലുങ്ങാത്ത ഇടതുകോട്ടയായി കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത്

1947-ൽ പഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതമായത് മുതൽ ഇന്നേവരെ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളായി ഒരാളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത് വരെ ഭരിച്ചത് ഇടതുപക്ഷം മാത്രം. വാർഡ് വിഭജനം പഞ്ചായത്തിനെ ഇത്തവണ വലത്തോട്ട് മറിക്കുമോ എന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസും ബിജെപിയും.

kerala elections 2025 KANNUR KARIVELLUR peralam Panchayath Elections kerala 2025 local body elections kerala 2025
Kannur Karivellur Peralam Panchayath (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2025 at 12:37 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

കണ്ണൂർ: ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും വടക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, കാസർകോടിൻ്റെ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഒന്നാണ് കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലിതു വരെ പേരിന് പോലും ഒരു പ്രതിപക്ഷാംഗമുണ്ടാകാത്ത കേരളത്തിലെ ഒരേയൊരു പഞ്ചായത്ത്. 1947ൽ പഞ്ചായത്ത് രൂപീകൃതമായ അന്നു മുതൽ ഇന്നുവരെ കുലുങ്ങാത്ത ഇടതുകോട്ട.

കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പഞ്ചായത്തിൽ 14 സീറ്റുകളിലാണ് മത്സരം നടന്നത്. ഇത്തവണ വാർഡ് പുനർവിഭജനത്തിനുശേഷം സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 14ൽ നിന്ന് 16 ആയി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. വാർഡ് പുനർനിർണയമെങ്കിലും ഒരു പ്രതിപക്ഷാംഗത്തെ നൽകുമോ എന്നതാണ് കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രസക്തി.

സിപിഐഎമ്മും എൽഡിഎഫും ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന പഞ്ചായത്താണ് കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത്. കർഷക സമരങ്ങളുടെയും കരിവെള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി സ്‌മരണകളുടെയും ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന കാലത്തൊക്കെയും വിജയം ഇടതുമുന്നണിക്കൊപ്പമായിരുന്നു.

കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

കരിവെള്ളൂർ-പെരളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമാർ (1947- 2025)

വർഷംകരിവെള്ളൂർ-പെരളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമാർ
1947-1948 പൊട്ടാകുളത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ
1948 -1953 പടിഞ്ഞാറ്റയിൽ അച്യുതൻ അടിയോടി
1953- 1962 കോളിയാടൻ നാരായണൻ മാസ്റ്റർ
1962 -1964 ഭരണനിർവഹണ കമ്മിറ്റി
1964 -1984 കെ കൃഷ്‌ണൻ മാസ്റ്റർ
1984 -1988 ഭരണ നിർവഹണ കമ്മിറ്റി
1988- 1995 പാവൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ
1995 -2000 വി.വി സരോജിനി
2000 -2010 കെ നാരായണൻ
2010 -2015 ടി പത്മാവതി
2015 -2020 എം രാഘവൻ
2020- 2025 എ വി ലേജു
ക്രമനമ്പർ പഞ്ചായത്ത്പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ പാർട്ടി
1 വടക്കുമ്പാട് എ.വി രമണിഎൽജെഡി
2 പാലക്കുന്ന് വി ശ്രീവിദ്യസിപിഎം
3നോർത്ത് മണക്കാട് വി തമ്പാൻസിപിഎം
4 കൂക്കാനം പി ശ്യാമളസിപിഎം
5 പുത്തൂർ പി ഹരികുമാർസിപിഎം
6 വീർക്കര പി ഗോപാലൻസിപിഎം
7 കൊഴുമൽ സി പ്രിയസിപിഐ
8 കൂവച്ചേരി സി ബാലകൃഷ്‌ണൻസിപിഎം
9 പെരളം പി വി രമേശൻസിപിഎം
10 സൗത്ത് മണക്കാട് എ വി ലേജുസിപിഎം
11 ഓണക്കുന്ന് പി വി കുഞ്ഞിരാമൻസിപിഎം
12കുണിയൻ കിഴക്കേക്കര എ. ഷീജ സിപിഎം
13കുണിയൻ പടിഞ്ഞാറ് ഇ പ്രഭാവതിസിപിഎം
14 പള്ളിക്കോവൽ ടി വി നാരായണൻസിപിഎം

പ്രതിപക്ഷം ഇല്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടി തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ഭരണസമിതിയും സിപിഎം നേതൃത്വവും കോപ്പുകൂട്ടുന്നത്. നിലവിലെ 16 വാർഡുകളിലായി 21105 വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. വികസനത്തിന് മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തടസം നിൽക്കാറില്ലെന്നും കൂട്ടാമായി തന്നെയാണ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് എന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് എ വി ലേജു പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

'12 ഹെക്‌ടർ ഭൂമി തരിശുരഹിതമാക്കി. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചെങ്കിലും അതിനെയും അതിജീവിക്കാൻ പഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചു. ഇതിനൊക്കെയും ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് വലിയ സഹായകമായി. 33 വായനശാലകളാണ് പഞ്ചായത്തിൽ ആകെയുള്ളത്. വായനക്കപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ സാംസ്‌കാരിക സൗഹൃദമുണ്ടാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു.

കേറിക്കിടക്കാൻ ഒരു കൂര എന്ന വലിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിയിലും പലരേയും ഉൾപ്പെടുത്തി. അതിദാരിദ്ര മുക്ത പഞ്ചായത്ത് ആക്കി. മൂന്നു സ്വരാജ് ട്രോഫി ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് ശിശു സൗഹൃദ പുരസ്‌കാരങ്ങൾ അടക്കം 7 വലിയ പുരസ്‌കാരങ്ങളാണ് ഇതുവരെ പഞ്ചായത്തിനെ തേടിയെത്തിയത്. ഇത് വികസനത്തിന് കിട്ടിയ വലിയ അംഗീകാരമാണെന്നും' ലേജു പറയുന്നു.

'പ്രതിപക്ഷം അത്യാവശ്യം'

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏകപക്ഷീയമായ സിപിഎം പഞ്ചായത്ത് ആണ് കരിവെള്ളൂർ പെരളം എന്ന് പൊതുപ്രവർത്തകനായ ഹരിദാസ് പറയുമ്പോൾ ജനാധിപത്യം സുന്ദരമാകണമെങ്കിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും സാന്നിധ്യം വേണം എന്ന് ആദ്ദേഹം ചൂണ്ടികാട്ടുന്നു. പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ കർഷക സമരങ്ങളുടെയും കർഷക ചരിത്രങ്ങളുടെയും പേര് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ്.

പഴയകാലത്തെ രീതി ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത് ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വിഘാതം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു.
നാടിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് നേർരേഖ വരക്കണം എങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷം നിർബന്ധമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ വാർഡിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന വികസന സാധ്യതകൾ തങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രസിഡണ്ടിന് മുമ്പാകെ ഭരണസമിതിയിൽ ഉന്നയിക്കാറുള്ളത്. ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷം തങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നും വാർഡ് മെമ്പർ തമ്പാൻ പറയുന്നു.

ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതു കോട്ടയൊന്നനങ്ങി

കർഷകപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കർഷക സമരങ്ങളുടെയും ഈറ്റില്ലമായ കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുകോട്ട ചെറുതായൊന്ന് അനങ്ങി. കാസർഗോഡ് പാർലമെൻ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ പെടുന്ന കരിവെള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ സിപിഐഎമ്മിന് വലിയ വോട്ട് ചോർച്ചയാണ് ഉണ്ടായത്.

രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനും അതോടൊപ്പം ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവും വലിയ നേട്ടമാണ് പഞ്ചായത്തിലെ പല വാർഡുകളിലും ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇതിൻ്റെ അലയൊലികൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രതിഫലിക്കും എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ബിജെപിയും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും മറ്റു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും.

Also Read: 'അധ്യക്ഷനായ ശേഷം ബിജെപിയിൽ ചെലവ് വർധിച്ചു'; ആരോപണത്തിൽ ക്ഷുഭിതനായി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

For All Latest Updates

TAGGED:

KERALA ELECTIONS 2025KANNUR KARIVELLUR PERALAMPANCHAYATH ELECTIONS KERALA 2025LOCAL BODY ELECTIONS KERALA 2025NO OPPOSITION KARIVELLUR PANCHAYAT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.