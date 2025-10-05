ETV Bharat / state

'എന്നാൽ പിന്നെ വാഴ വച്ചേക്കാം'; ദിനേശിൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ വറൈറ്റികളിൽ കർപ്പൂരവള്ളി മുതൽ വിരൂപാക്ഷി വരെ, മികച്ച വരുമാനം

ദിനേശൻ്റെ തോട്ടത്തിലുള്ളത് ഇരുപതോളം വെറൈറ്റി വാഴകളാണ്. എല്ലാ വാഴകളിൽ നിന്നുമായി ഒരു തവണ വിളവെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു.

Dineshan Cultivates 20 Varieties of Bananas on His Farm (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 5, 2025 at 4:11 PM IST

കണ്ണൂർ: സുന്ദരി മുതൽ മൈസൂർ പൂവൻ വരെ. കോൾമൊട്ട സ്വദേശി ദിനേശൻ്റെ തോട്ടത്തിലുള്ളത് ഇരുപതോളം വെറൈറ്റി വാഴകള്‍. ആറ് വർഷം മുൻപ് കൗതുകത്തിന് തുടങ്ങിയതാണ് വാഴകൃഷി. ഇന്നിപ്പോള്‍ ദിനേശൻ്റെ തോട്ടം വ്യത്യസ്‌ത ഇനം വാഴകള്‍ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ്.

ആറ് വർഷം മുൻപാണ് ചെങ്കദളിയുടെ കന്ന് തൻ്റെ തൊഴിലിടത്തിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. കന്നിൻ്റെ വളർച്ചയും നിറവും കണ്ട് ഇഷ്‌ടം പിടിച്ച ദിനേശൻ പിന്നീട് വാഴ കൃഷി വിട്ട് പിടിച്ചില്ല. കാസർകോട് നിന്നും കണ്ണൂരിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വാഴകളിലെ വ്യത്യസ്ഥ ഇനങ്ങളെ വീട്ടു വളപ്പിൽ എത്തിച്ചു.

ഇന്ന് തൻ്റെ വീട്ടിലും റോഡരികിലുമായി 20 ഇനം വാഴകളാണ് നട്ടു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ വാഴകളിൽ നിന്നുമായി ഒരു തവണ വിളവെടുക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് ദിനേശൻ പറയുന്നു. എല്ലാ വാഴകൾക്കും ഒന്നു മുതൽ ഒന്നര വർഷം വരെയാണ് വിളവെടുപ്പ് സമയം. ഒരു വാഴയിൽ നിന്ന് പല വിത്തുകൾ ആയി വാഴകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ദിനേശൻ പറയുന്നു.

Kannur Native Farmer Dineshans Farm Boasts 20 Varieties of Bananas (ETV Bharat)

കാലി വളം മാത്രമാണ് കൃഷിയിടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്നതാണ് വാഴയുടെ പ്രത്യേകത. ഒരടി ആഴത്തിൽ കുഴിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ വൃത്തത്തിൽ മണ്ണ് വൃത്തിയാക്കിയാണ് കാലിവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ദിനേശൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്.

ചെങ്കദളി, കർപ്പൂരവള്ളി, സുന്ദരി, പൂജാ കദളി, റോബസ്റ്റ് മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂർ പൂവൻ, കാസർകോട് പൂവൻ, നെയ് പൂവൻ, ഞാലിപ്പൂവൻ, കൂമ്പില്ല പൂവൻ, വെണ്ണീറ്റാൻ പൂവൻ, അടക്കപ്പൂവൻ, ആനപ്പൂവൻ, മൈസൂർ പൂവൻ, നേന്ത്രൻ, കാവേരി, അടുക്കാൻ, വിരൂപാക്ഷി, കാവേരി തുടങ്ങി 20 ഓളം വേറിട്ട വാഴകൾ ആണ് ദിനേശൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ ഉള്ളത്.

എട്ട് സെൻ്റ് മാത്രമുള്ള തൻ്റെ ഭൂമിയിൽ വാഴകൃഷി പൂർത്തിയാകാതെ വന്നതോടെ കോടല്ലൂരിലെ ചെക്ക് ഡാമിനടുത്തുള്ള റോഡരികിലും ദിനേശൻ വാഴക്കന്ന് വച്ചു പിടിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ മഞ്ഞൾ കൃഷിയിലും സജീവമാണ് ദിനേശൻ. 2024ൽ ഒരു ക്വിൻ്റൽ മഞ്ഞളാണ് ദിനേശൻ കൃഷി ചെയ്‌തത്.

എല്ലാ വാഴകളുടെയും പേരുകളും രൂപവും ഒക്കെ സാമ്യമുണ്ട് എന്നാണ് ദിനേശൻ പറയുന്നത്. സുന്ദരി വാഴയും ബാംഗ്ലൂർ പൂവനും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ രൂപത്തിലും കുലകളിലും കൗതുകം ഉണ്ട്. നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ കൂമ്പ് പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ കൂമ്പല്ല പല വാഴകളുടെയുമെന്നും വാഴകളെ അടുത്ത് അറിയുമ്പോഴാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും സവിശേഷതകൾ അറിയുന്നതെന്നും ദിനേശൻ പറയുന്നു.

