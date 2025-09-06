നിക്ഷേപകർക്ക് പണം നൽകാനില്ല; വളപട്ടണം സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രതിസന്ധിയിൽ, ഭരണസമിതി രാജി വച്ചു

ഭരണസമിതിയിലെ ഏഴ് ഡയറക്ടർമാർ രാജി വച്ചു. സ്വത്തുവായ്പയായി നൽകിയ 20 കോടി രൂപ തിരികെ കിട്ടാക്കടമായതാണ് ബാങ്കിനെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചത്
കണ്ണൂർ: നിക്ഷേപകർക്ക് പണം തിരികെ നൽകാൻ കഴിയാതെ പ്രതിസന്ധിയിലായ കണ്ണൂർ കോളിത്തട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിലാണ് വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നത്. സിപിഎം ഭരിക്കുന്ന ബാങ്കിൽ കോടികളുടെ ക്രമക്കേടുകളാണ് സഹകരണ വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. മരിച്ചയാളുടെ പേരിൽ വ്യാജ ഒപ്പിട്ട് ബെനാമി വായ്പകൾ വരെ തട്ടിപ്പുക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ചു.
പണയ സ്വർണം മറ്റൊരു ബാങ്കിൽ പണയംവച്ച് പണം വാങ്ങിയതായും കണ്ടെത്തി. തട്ടിപ്പ് പുറത്തായതോടെ സിപിഎം അന്വേഷണം നടത്തുകയും ബാങ്ക് ഭരണസമിതിക്കും ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിക്കും വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. പാർട്ടി കൂട്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ഒരു ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗത്തെയും, ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയെയും, രണ്ട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും തരംതാഴ്ത്തി.
വളപട്ടണം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്
കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായ വളപട്ടണം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് ഡയറക്ടർമാർ രാജിവച്ചതോടെയാണ് ബാങ്കിൻ്റെ നില അതീവ പരുങ്ങലിലായിരിക്കുന്നത്. കാലാവധി തീരാൻ രണ്ട് വർഷം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് നിക്ഷേപകരുടെ മുന്നിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനാവാതെ ഇവർ രാജി സമർപ്പിച്ചത്. യുഡിഎഫിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഭരണസമിതിയിൽ ഏഴ് മുസ്ലിം ലീഗ് അംഗങ്ങളും ആറ് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളുമുണ്ട്.
2022-ൽ മുസ്ലിം ലീഗിലെ ബിടി മൻസൂർ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടാണ് ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ വന്നത്. കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ബാങ്ക് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. സ്വത്തുവായ്പയായി നൽകിയ 20 കോടി രൂപ തിരിച്ചുകിട്ടാനുണ്ട്. വളപട്ടണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഒരുകോടി രൂപ നൽകാനുണ്ട്.
സ്ഥിരനിക്ഷേപം നടത്തിയ പലർക്കും കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും തുക നൽകിയില്ലെന്ന് പരാതിയുണ്ട്. പ്രതിസന്ധി കാരണം ആറ് ബ്രാഞ്ചുകളിലായി ജോലി ചെയ്യുന്ന 26 സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ 40 പേരുടെ ശമ്പള വിതരണവും മുടങ്ങി. കിട്ടാക്കടങ്ങൾ പിരിച്ചെടുക്കാൻ ജീവനക്കാർ വീടുകൾതോറും കയറിയിറങ്ങുകയാണ്.
ക്രമവിരുദ്ധമായ ഇടപെടലുകൾ
2013-16 കാലയളവിലെ ക്രമവിരുദ്ധമായ ഇടപാടുകളാണ് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. അന്നത്തെ പ്രസിഡൻ്റ്, സെക്രട്ടറി, മാനേജർ, ചീഫ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്വർണപ്പണയ, ഭൂമി വായ്പ ഇനങ്ങളിൽ വൻ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഈ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് 2013-16 കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ക്രമവിരുദ്ധമായ ഇടപാടുകളാണെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിലും തെളിഞ്ഞിരുന്നു.
മൂന്നരക്കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും പിന്നാലെ ഭരണസമിതിയെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു. 2016-ൽ മുസ്ലിം ലീഗിലെ ബിടി മൻസൂർ പ്രസിഡൻ്റായി പുതിയ ഭരണസമിതി നിലവിൽ വന്നെങ്കിലും ബാങ്കിനെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും കരകയറ്റാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. 2022-ൽ മൻസൂറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് ഭരണസമിതി വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നു.
42 കോടി രൂപ നിക്ഷേപകർക്ക് നൽകാനുണ്ട്. കിട്ടാക്കടമായി 20 കോടി രൂപ വേറെയുമുണ്ട്. ഈ 62 കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യത എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുമെന്നറിയാതെ കുഴങ്ങുകയാണ് നിലവിലെ ഭരണസമിതി. പല ജീവനക്കാരും കാലാവധി തികയും മുൻപേ സ്വയം വിരമിക്കുകയാണ്.
2025 ജനുവരിയിൽ പുനരുദ്ധാരണ പാക്കേജിൽ അഞ്ചു കോടി രൂപ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള ബാങ്കിന് വളപട്ടണം ബാങ്ക് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ 1.60 കോടി രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ഉണ്ടെന്ന് കേരള ബാങ്ക് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വളപട്ടണം ബാങ്ക് ഈ തുക തിരിച്ചടച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പുതിയ വായ്പയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നിലവിലെ ബാങ്ക് പ്രസിഡൻ്റ് ബിടി മൻസൂർ പറഞ്ഞു.
ഇടതു ഭരണസമിതികളുള്ള ബാങ്കുകൾക്ക് കേരള ബാങ്ക് പാക്കേജിൽ പണം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സഹകരണ അസിസ്റ്റൻ്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ തീരുമാനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും മൻസൂർ വ്യക്തമാക്കി.
അഴിമതിയുടെ പല മുഖങ്ങൾ
2013-16 കാലത്ത് രേഖകളുടെ ഫോട്ടോ കോപ്പി ഉപയോഗിച്ച് വായ്പ നൽകിയെന്നും, പണയംവച്ച ആധാരം കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ഭൂമി മറിച്ചുവില്പന നടത്തിയെന്നും, കൈപ്പാട് ഭൂമി അടക്കം മൂല്യം ഉയർത്തിക്കാണിച്ചെന്നും, വ്യാജ വിലാസത്തിൽ എ ക്ലാസ് അംഗത്വം നൽകിയെന്നും തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ആരോപണങ്ങളാണ് ബാങ്കിനെതിരെ ഉയർന്നത്. അംഗത്വം നൽകും മുൻപേ വായ്പ അനുവദിച്ചതായും, ഒരിക്കൽ പണയംവച്ച ആധാരത്തിന് വീണ്ടും വായ്പ അനുവദിച്ചതായും പരാതികളുണ്ട്.
ഒരു സിപിഎം പ്രവർത്തകൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ പരാതിയെത്തുടർന്നാണ് വളപട്ടണം പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. 3.35 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് പത്തോളം കുറ്റപത്രങ്ങളാണ് പൊലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. കേസ് എടുത്ത് 12 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇതുവരെ വിചാരണ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.
