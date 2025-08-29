കണ്ണൂര്: കണ്ണൂർ എഡിഎം നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം നൽകിയ ഹർജി തലശ്ശേരി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളി. കേസ് വിചാരണയ്ക്കായി തലശ്ശേരി സെഷൻസ് കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇതോടെ കേസിൽ വിചാരണ നടപടികൾ തലശ്ശേരി സെഷൻസ് കോടതിയിലാകും നടക്കുക.
നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷയാണ് പൊലീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. പ്രതിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പഴുതുകളുള്ള കുറ്റപത്രമാണ് പൊലീസ് സമർപ്പിച്ചതെന്നും കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ മറച്ചുവെച്ചുവെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. കുറ്റപത്രത്തിലെ പതിമൂന്ന് പിഴവുകളും കുടുംബം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങള് ഇതിനകം തന്നെ പരിശോധിച്ചതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കോടതിയുടെ നടപടി. നവീന് ബാബുവിൻ്റെ മരണത്തില് കൂടുതല് അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഹര്ജിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രശാന്തനില് നിന്ന് നവീന് ബാബു കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചതായി കുറ്റപത്രത്തില് പറയുന്നുണ്ട് . ഇക്കാര്യം തെറ്റെന്ന് ലാന്ഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറുടെ അന്വേഷണത്തിലും വ്യക്തമായി. എന്നാല് ഇക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി എസ്ഐടി പ്രത്യേക അന്വേഷണം നടത്തിയില്ലെന്ന് ഹര്ജിയില് ആരോപിച്ചിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പെട്രോള് പമ്പിന് എന്ഒസി നല്കാന് നവീന് ബാബു കാലതാമസം വരുത്തിയിട്ടില്ല. നവീന് ബാബു കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ആദ്യ പ്രതികരണവും മൊഴിയും തമ്മില് വൈരുധ്യമുണ്ട്. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ആദ്യ പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ച് എസ്ഐടി അന്വേഷിച്ചില്ലെന്നും മൊഴികള് അവഗണിച്ചതിലൂടെ അന്വേഷണം എസ്ഐടി അട്ടിമറിച്ചുവെന്നും ഹര്ജിയില് പറയുന്നു.
ഒക്ടോബര് 15 നാണ് നവീന് ബാബുവിനെ പള്ളിക്കുന്നിലെ താമസസ്ഥലത്ത് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. നവീന് ബാബുവിന് യാത്രയയപ്പ് നല്കുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി പി പി ദിവ്യ എത്തുകയും കളക്ടര് അരുണ് കെ വിജയൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തില് വിമര്ശനം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എഡിഎമ്മിൻ്റെ യാത്രയയപ്പു ചടങ്ങിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെയെത്തി ദിവ്യ നടത്തിയ അധിക്ഷേപ പ്രസംഗമാണ് നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മരണത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നാണു കേസ്. കേസില് പി പി ദിവ്യ മാത്രമാണ് പ്രതി. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ദിവ്യയ്ക്കു പിന്നീടു ജാമ്യം ലഭിച്ചു.
ദിവ്യയെ പ്രതിചേര്ത്തുള്ള കുറ്റപത്രം അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു. സംഭവം നടന്ന് 166 ദിവസത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചത്. കേസില് 82 പേരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മരണം സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം നൽകിയ ഹർജിയും നേരത്തേ സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. എല്ലാ കേസുകളും സിബിഐയ്ക്ക് വിടേണ്ടതില്ലെന്നും ആത്മഹത്യ പ്രേരണ കുറ്റം നിലവിലെ അന്വേഷണത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു. സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതിനു പിന്നാലെയാണ് കുടുംബം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
Also Read: അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ