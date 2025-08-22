എറണാകുളം: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ പിടിച്ചെടുത്ത ഒരു കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കണ്ടല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് കൈമാറി. ബാങ്കിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റും കുടുംബാംഗങ്ങളും ചേർന്ന് നടത്തിയ തട്ടിപ്പിലൂടെയുണ്ടായ നഷ്ടം നികത്താനാണ് ഈ നടപടി. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് 2,500 നിക്ഷേപകർക്ക് പണം തിരികെ നൽകാനായി സ്വത്തുക്കൾ ബാങ്കിന് കൈമാറിയത്.
ഇഡി ഓഫിസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ, ഇഡി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എസ് സിമി, ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ബൈജു രാജിന് കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്തുക്കളുടെ രേഖകൾ കൈമാറി. ബാങ്കിൻ്റെ നഷ്ടം നികത്താൻ ഈ സ്വത്തുക്കൾ ലേലം ചെയ്യാൻ ബാങ്കിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കേസിൻ്റെ നാൾവഴികൾ
സിപിഐ നേതാവും ബാങ്കിൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റുമായിരുന്ന എൻ ഭാസുരാംഗൻ, ഭാര്യ ജയകുമാരി, മകൻ അഖിജിത്ത്, മക്കളായ അശ്വതിയും അഭിമയും, മരുമകൻ ബിആർ ബാലമുരുകൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് 3.22 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാണ് കേസ്. തിരുവനന്തപുരം മാറനല്ലൂർ പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ നിന്നാണ് ഇഡി കേസ് ഏറ്റെടുത്തത്. അന്വേഷണത്തിൽ ബാങ്കിൽ 57 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നതായി കണ്ടെത്തി.
2023 നവംബർ 21നാണ് ഭാസുരാംഗൻ അടക്കമുള്ള പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായത്. തുടർന്ന് ഇഡി ഇവരുടെ ഒരു കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി. തട്ടിപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതികൾ, ബാങ്കിൻ്റെ രേഖകളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച് വൻ തുകയുടെ വായ്പകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയെന്നും ഈ പണം സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്നുമാണ് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.
ബാങ്കിന് തിരികെ ലഭിച്ച സ്വത്തുക്കൾ
നിക്ഷേപകർക്ക് പണം തിരികെ നൽകാൻ മാർഗമില്ലാതായതോടെ, ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്തുക്കൾ വിട്ടുകിട്ടാൻ കണ്ടല ബാങ്ക് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഭാസുരാംഗൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും പേരിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമി, കെട്ടിടങ്ങൾ, കാർ, സ്വർണാഭരണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ബാങ്കിന് കൈമാറിയത്.
കണ്ടുകെട്ടിയവയിൽ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളത്, ഭാസുരാംഗൻ്റെയും ഭാര്യ ജയകുമാരിയുടെയും പേരിലുള്ള 39 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 14.50 സെൻ്റ് സ്ഥലവും അതിലുള്ള 3,500 ചതുരശ്ര അടിയുള്ള വീടുമാണ്. ഇതിനു പുറമെ ജയകുമാരിയുടെ പേരിലുള്ള 6.65 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 59.28 സെൻ്റ് സ്ഥലവും മകൻ അഖിൽജിത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ 3.50 സെൻ്റ് സ്ഥലവും കൈമാറി. മകൾ അഭിമയുടെ പേരിലുള്ള 22.72 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫ്ലാറ്റും ബാലമുരുകൻ്റെ പേരിലുള്ള രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയുടെ 11 സെൻ്റ് സ്ഥലവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഈ ഭൂസ്വത്തുക്കൾക്ക് പുറമെ 25 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് കാറും 7.99 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങളും ബാങ്കിന് തിരികെ നൽകി. ആധാരത്തിലുള്ള വിലയാണ് ഇഡി കണക്കാക്കുന്നതെങ്കിലും, കൈമാറിയ സ്വത്തുക്കളുടെ യഥാർഥ മൂല്യം ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയോളമാകുമെന്നാണ് സൂചന. ഈ സ്വത്തുക്കൾ ലേലം ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ച് നിക്ഷേപകർക്ക് പണം തിരികെ നൽകാനാകും. ഭാസുരാംഗൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം കാരണം കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമെന്ന് നേരത്തെ ആരോപണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇഡിയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിച്ചുവെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
