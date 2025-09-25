ETV Bharat / state

ജൈവ നെല്ലറ സമൃദ്ധമാകും, ഉപ്പുവെള്ളത്തെ അതിജീവിയ്‌ക്കും; കൈപ്പാട് വിത്ത് ഗവേഷണം വിജയത്തിലേക്ക്

ഉത്തര കേരളത്തിലെ തീരദേശ നെൽകൃഷി ഭൂമിയായ കൈപ്പാടിന് കാർഷിക സമൃദ്ധമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ അന്തിമ ഘട്ടത്തില്‍. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗവേഷണം. വികസിപ്പിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം അടക്കം അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിത്തുകള്‍.

Kaipad paddy field (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2025 at 4:38 PM IST

6 Min Read
കണ്ണൂർ : അരിയാഹാരം കഴിക്കാത്ത കേരളീയരില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് അരിയാഹാരം കഴിക്കണമെങ്കില്‍ അരി അങ്ങ് ആന്ധ്രയില്‍ നിന്നെത്തണം. കേരളത്തില്‍ നെല്‍കൃഷി ശോഷിച്ചു വരുന്നതിനിടയിലും വലിയ പ്രതീക്ഷകള്‍ നല്‍കുകയാണ് ഉത്തര മലബാറിലെ കൈപ്പാട് കൃഷി. കാലഘട്ടത്തിന്‍റെ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് ഉത്‌പാദനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കൈപ്പാട് കൃഷിക്കുപയോഗിക്കുന്ന തനത് നെല്‍വിത്തുകളെ സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലകളുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ വിജയത്തോടടുക്കുകയാണ്.

ഉത്തര കേരളത്തിലെ തീരദേശ നെൽകൃഷി ഭൂമിയായ, പ്രകൃതിദത്ത കൃഷിയിടങ്ങളായ കൈപ്പാടിനെ കാർഷിക സമൃദ്ധമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് അന്തിമ ഘട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വേലിയേറ്റത്തെയും വേലിയിറക്കത്തെയും ആശ്രയിച്ച് കൃഷിയിറക്കുന്ന ഏതാണ്ട് 4100 ഹെക്‌ടര്‍ പാടങ്ങളാണ് കൈപ്പാട് നിലങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഉപ്പുരസത്തെ അതിജീവിക്കാവുന്ന നെല്‍ വിത്തിനങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് കൈപ്പാട് നിലങ്ങളില്‍ കൃഷി ചെയ്യുക. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ തുടർന്ന് നെൽകൃഷി മേഖലയിൽ ഉപ്പു ധാതു ലവണ സാന്ദ്രതയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം, ഓതം മറയൽ, വെള്ളക്കെട്ട് എന്നിവയെ ചെറുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള നെല്ലിനം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഗവേഷണം അതിന്‍റെ അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് പിലിക്കോട് ഉത്തരമേഖല കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞ ഡോ.പി വനജ പറയുന്നു.

കൈപ്പാട് നിലങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവേഷണത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് അവസാനത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത്. ഡോക്‌ടർ പി വനജയാണ് മുഖ്യ ഗവേഷക. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ഓവ് ചാലുകളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും വയലുകളിലെ മണ്ണിന്‍റെ സാന്ദ്രതയും ധാതു ലവണ തോതിലും ഘടനാപരമായ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ അതിജീവിക്കാനുള്ള നെൽവിത്തിനങ്ങളെയാണ് പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് വനജ പറയുന്നു.

അതിജീവനശേഷിയുള്ള ഐആർഐ, നാടൻ ഇനങ്ങൾ, ഏഴോം നെല്ലിനങ്ങൾ എന്നിവ സങ്കരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ജീൻ പിരമിഡിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നടത്തിവരുന്ന ഗവേഷണത്തിന്‍റെ ഫലമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഏതാനും കൾച്ചറുകൾ ഇപ്പോൾ ഏഴോം പഞ്ചായത്തിലെ ചുട്ടയം കൈപ്പാട്ടിൽ നട്ടിട്ടുണ്ട്. 2015ലാണ് ഗവേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഒരു വർഷം കൂടി നീളുന്ന മറ്റു സാങ്കേതിക ഘട്ടങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഇനം കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന നടപടികൾ കാർഷിക സർവകലാശാല ആരംഭിക്കും.

കൈപ്പാട് നിലങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

എന്താണീ കൈപ്പാട് കൃഷി

പലതരം നെല്‍കൃഷി രീതികളുണ്ട് കേരളത്തിന്. ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ കുട്ടനാടന്‍ പുഞ്ചയും തൃശൂരിലെ കോള്‍പുഞ്ചയും വയനാട്ടിലെ നഞ്ചയും പുഞ്ചയും മലപ്പുറത്തും പാലക്കാട്ടും കാണുന്ന കൂട്ടു മുണ്ടകനും ആലപ്പുഴയിലെയും എറണാകുളത്തെയും തീരപ്രദേശത്തോട് ചേര്‍ന്ന് ഓരു ജലം അഥവാ ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്ന പാടങ്ങളിലെ പൊക്കാളി കൃഷിയും പോലെ ഒന്നാണ് കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളുടെ തീരദേശത്ത് കാണുന്ന കൈപ്പാട് കൃഷി.

യഥാര്‍ഥത്തില്‍ പൊക്കാളിയും കൈപ്പാടും ഒരേ രീതിയാണെങ്കിലും പ്രാദേശിക ഭേദം കാരണം മലബാറിലേത് കൈപ്പാട് കൃഷി എന്നറിയപ്പെടുകയാണ്. മണ്ണില്‍ അധികമായുള്ള ലവണാംശം നീക്കം ചെയ്‌ത ശേഷമാണ് പൊതുവേ പൊക്കാളിയും കൈപ്പാടും ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഇടവപ്പാതിക്കു മുമ്പ് പാടത്തെ മണ്ണ് കൂമ്പാരം കൂട്ടി കാലവര്‍ഷം വരെ വച്ചിരിക്കും. അങ്ങിനെ മഴവെള്ളത്തില്‍ മണ്ണിലെ ലവണാംശം ഒഴുകിപ്പോയ ശേഷം ആണ് കൃഷി ചെയ്യുക.

ഡോക്‌ടർ പി വനജ സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

കൈപ്പാടിൽ എല്ലായ്പോഴും ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് ഉള്ളതിനാൽ നെൽകൃഷിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പാടം ഉണക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏപ്രിൽ അവസാനത്തോടുകൂടി ഉപ്പ് വെള്ളം കൈപ്പാടിൽ നിന്ന് വാർത്ത് സ്ഥലം ഒരുമാസം ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ശേഷം 45 സെ.മീ വ്യാസവും 60 സെ.മീ ഉയരവുമുള്ള ചെറിയ കൂനകൾ എടുക്കുന്നു. ഇത്തരം നിലമൊരുക്കൽ പ്രക്രിയ മെയ് മധ്യേ അവസാനിക്കും.

ജൂൺ ആദ്യം, കാലവർഷത്തിൽ പെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ മഴയോടെ കൂനയുടെ മുകളിലുള്ള ഉപ്പ് ലവണം മഴവെള്ളത്തിൽ താഴേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നു. കൂനയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള മണ്ണ് ഉപ്പ് ലവണം കുറഞ്ഞ് വിത്തുവിതയ്ക്കാൻ പാകമാകുന്നു. കൂനകൾക്കിടയിൽ ഉപ്പ് ലവണം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. മഴവെള്ളം അളവിലധികം കൈപ്പാടിൽ നിറയുമ്പോൾ പുഴയ്ക്കും കൈപ്പാടിനും ഇടയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടികൾ പൂർണമായി തുറന്നുവിടുന്നു. ഇതു മുതൽ കൊയ്ത്ത് വരെ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും വഴി കയറി ഇറങ്ങുന്ന വെള്ളത്തിന് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവില്ല.

കൈപ്പാട് നിലങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

വിത്ത് മുളപ്പിക്കലും കൂനഞാറ്റടി തയ്യാറാക്കലും

ജൂണിൽ മഴ കിട്ടിയ ഉടനെ കൈപ്പാട് നെല്ലിനങ്ങളുടെ വിത്ത് 24 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്‌ക്കുന്നു. അതിന്നു ശേഷം കുതിർന്ന വിത്ത് ചണചാക്കിൽ കെട്ടി വയ്‌ക്കുകകയോ, നിലത്തിട്ട് വാഴയിലകൊണ്ട് മൂടി വയ്‌ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. മഴപെയ്‌ത്, കൂനകളിലെ ഉപ്പ് ലവണം ഒലിച്ച് താഴെ ഇറങ്ങിയതിനുശേഷം, കൂനകളുടെ മുകൾഭാഗം ചെറുതായി തട്ടി നിരത്തി അതിനുമുകളിൽ മുളപ്പിച്ചവിത്ത് വിതച്ച് ചളികൊണ്ട് മൂടുന്നു. ഇതാണ് കൂനഞാറ്റടി.

ഉപ്പ് ലവണം പൊതുവെ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൂനഞാറ്റടി തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഉപ്പ് ലവണം കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉഴുത കൈപ്പാടിൽ മുളപ്പിച്ച വിത്ത് വിതക്കുകയോ, ഞാറ്റടി തയ്യാറാക്കി പറിച്ചു നടുകയോ ചെയ്യാം.

കൂന കൊത്തിച്ചാടൽ

40-45 ദിവസം പ്രായമായ ഞാറുകൾക്ക് ക്ഷതം പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കൊത്തിയിളക്കുന്നു. ശേഷം, ഞാറുകൾ നിരത്തുന്നു. ജൂലൈ അവസാനത്തോടെ കൊത്തിച്ചാടലും നിരത്തലും അവസാനിക്കും. ഇതിനുശേഷം കൊയ്ത്തല്ലാതെ വേറൊന്നും കൈപ്പാട് കൃഷിക്കാവശ്യമായി വരുന്നില്ല. കള കുറവായതിനാൽ കള നിവാരണവും വേണ്ടതില്ല.

വിള പരിപാലനം

യാതൊരുവിധ രാസവള പ്രയോഗമോ രാസസസ്യ സംരക്ഷണ നടപടികളോ പുറമെ നിന്നുള്ള ജൈവവള പ്രയോഗമോ ഇവിടെ നടത്തേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് കൈപ്പാട് ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ മേഖലയിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന അരി തികച്ചും ജൈവ ഉത്‌പന്നമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം വിള സമയത്തെ മത്സ്യകൃഷിയിലും യാതൊരു വിധ പ്രയോഗവും ചെയ്യുന്നില്ല.

കൈപ്പാട് നിലങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

കൈപ്പാട് ഭൂമിയുടെ ജൈവസംപുഷ്‌ടതയുടെയും തദ്വാര ഉത്‌പാദന മികവിൻ്റെയും ഗുണം ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക് , ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെ സംയുക്ത പ്രോജക്‌ട് വഴി കർഷകർക്ക് സബ്സിഡി കൃഷിഭവൻ മുഖേന നൽകുന്നു. കൈപ്പാട് കൃഷിക്ക് പരമാവധി ഒരു ഹെക്ടറിന് 32000 രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്നു. യുവ തലമുറയെ കൈപ്പാട് കൃഷിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ പഞ്ചായത്തും കൃഷിവകുപ്പും മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൈപ്പാട് കൃഷിയിൽ യന്ത്രവൽക്കരണം സാധ്യമാകുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതല്‍ സ്ഥലത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാകുമെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു.

ഉപ്പ് വെള്ളം കയറുന്ന കൈപ്പാട് നിലങ്ങള്‍

പ്രകൃത്യാലുള്ള ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഉപ്പു ലവണ സാന്ദ്രത മണ്ണുള്ള ഉത്തര കേരളത്തിലെ തീരദേശ നെൽകൃഷി ഭൂമിയായ കൈപ്പാടിന് യോജിച്ച അത്യുത്‌പാദന ശേഷിയുള്ള നെല്ലിനങ്ങൾ കൈപ്പാട് കർഷകരുടെ ചിരകാല ആവശ്യമായിരുന്നു. ആ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ഉത്തരമേഖല കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നായി 2000 മുതൽ 2015 വരെ നെൽവിത്തിനങ്ങളിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയത്.

കൈപ്പാടിന്‍റെ നാടൻ നെല്ലിനങ്ങൾ ബ്രീഡിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഓർഗാനിക് പ്ലാന്‍റിങ് ബ്രീഡിങ്ങും കാർഷിക പങ്കാളിത്തവും അവലംബിച്ച് നടത്തിയ ഗവേഷണ ഫലമായി അതിജീവനശേഷിയും ഗുണമേന്മയും അത്യുത്‌പാദന ശേഷിയുള്ളതുമായ ഏഴോം ഒന്ന്, ഏഴോം രണ്ട്, ഏഴോം മൂന്ന്, ഏഴോം നാല് മിഥില എന്നീ നെല്ലിനങ്ങൾ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാനായി വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ നെല്ലിനങ്ങൾ ഉത്തരകേരളത്തിലെ കൈപ്പാട് കൃഷിയിലെ ആദ്യത്തെ അത്യുത്‌പാദന ശേഷിയുള്ള നെല്ലിനങ്ങളും ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യം വികസിപ്പിച്ച ജൈവ നെല്ലിനങ്ങളും ആയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തും ഇവ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കാസര്‍കോട്, കണ്ണൂര്‍, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ 52 തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കൈപ്പാട് നെല്‍കൃഷി മേഖല സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ പ്രതീക്ഷകള്‍ നല്‍കുന്ന കൃഷിയിടമാണ്.

കൈപ്പാട് നിലങ്ങളും കൃഷി രീതിയും

കേരളത്തിന്‍റെ ജൈവ നെല്ലറയെന്ന പാരിസ്ഥിതിക വിശേഷണമുള്ള ഭൂപ്രദേശമാണ് കൈപ്പാട് നിലങ്ങള്‍. കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളില്‍ കൈപ്പാട് നിലങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് സ്വാഭാവികമായ കൈപ്പാട് കൃഷി രീതി ഇപ്പോഴും തുടർന്നു പോരുന്നത്. ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്ന തീരദേശ മേഖലയിലാണ് കൈപ്പാട് പാടങ്ങള്‍. ഇവിടെ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന കൈപ്പാട് അരിക്ക് ഭൗമസൂചികാ പദവിയുണ്ട്. കൃഷി ചെയ്യാത്ത കൈപ്പാട് മേഖലകള്‍ ഒരുപാടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഇത്തരം മേഖലകളില്‍ കണ്ടല്‍ വ്യാപിച്ച് കൃഷിയോഗ്യമല്ലാതായതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

റീബില്‍ഡ് കേരളയുടെ കീഴിലുള്ള പദ്ധതിയുടെ ബാഗമായി കൈപ്പാട് മേഖലയില്‍ കൃഷി വ്യാപകമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. തനതു നെല്ലിനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും ആധുനികവത്‌കരണവുമാണ് പദ്ധതി. മണ്ണുത്തി കൃഷി ഗവേഷണ വിഭാഗം, കൃഷി വകുപ്പ്, മലബാർ കൈപ്പാട് ഫാമേഴ്‌സ് സൊസൈറ്റി, ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ പിലിക്കോട് ഉത്തരമേഖല കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നിർവാഹക ഏജൻസി ആയാണ് പദ്ധതി.

കൃഷി മന്ത്രിയാണ് ഈ ഏജൻസിയുടെ ചെയർമാൻ. ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടാകും. കർഷക സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സൊസൈറ്റിയില്‍ എത്തിക്കണമെന്നാണ് നിയമം.

കൈപ്പാട് നിലങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

സൊസൈറ്റിയുടെ നാള്‍വഴികള്‍

  1. ജൈവകൃഷി നിലങ്ങളുടെ വികസനം ലക്ഷമിട്ട് 2010ല്‍ കൈപ്പാട് ഫാർമേഴ്‌സ് സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചു.
  2. കൈപ്പാട് മേഖലയുടെ സംരക്ഷണവും വികസനവും ലക്ഷ്യമിട്ട് 2019ല്‍ കൈപ്പാട് ഏരിയ ഡെവലപ്പ്‌മെന്‍റ് സൊസൈറ്റി (കെഎഡിഎസ്) രൂപീകരിച്ചു.
  3. കാട്ടാമ്പള്ളി നെല്‍കൃഷി വികസന ഏജൻസിയെ കൈപ്പാട് ഏരിയ ഡെവലപ്പ്‌മെന്‍റ് സൊസൈറ്റിയില്‍ ലയിപ്പിച്ചു.
  4. 2021ല്‍ കൈപ്പാട് വികസന ഏജൻസി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. മന്ത്രി വിഎസ് സുനില്‍കുമാറായിരുന്നു ഉദ്‌ഘാടകൻ.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

