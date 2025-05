ETV Bharat / state

പടക്കുതിരയായി മുന്നിലുണ്ടാകും, ഗ്രൂപ്പ് കലാപം കേള്‍ക്കാന്‍ പോലുമില്ലാതായി; നേട്ടങ്ങള്‍ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് വിടവാങ്ങല്‍ പ്രസംഗവുമായി കെ സുധാകരന്‍ - K SUDHAKARAN FAREWELL SPEECH

കെ സുധാകരന്‍ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 12, 2025 at 1:40 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 2:12 PM IST 1 Min Read

തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസിന്‍റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ പടക്കുതിരയായി മുന്നിലുണ്ടാകുമെന്ന് വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ മുൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്‍റ് കെ സുധാകരൻ. കോൺഗ്രസ്‌ ആസ്ഥാനമായ ഇന്ദിര ഭവനിൽ പുതിയ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്‍റായി പേരാവൂർ എം എൽ എ കൂടിയായ സണ്ണി ജോസഫ് ചുമതലയേല്‍ക്കുന്ന ചടങ്ങിലാണ് സുധാകരന്‍റെ പ്രഖ്യാപനം. നാല് വർഷക്കാലത്തോളം തന്‍റെ പ്രവർത്തന കാലയളവിൽ പാർട്ടിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞായിരുന്നു സുധാകരന്‍റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗം. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെയും ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെയും പാർട്ടിയുടെ നേട്ടവും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ക്യാമ്പസുകളിൽ കെ എസ് യു മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. തന്‍റെ കാലത്ത് പാർട്ടിയിലെ ഗ്രൂപ്പ് തർക്കങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായി. കോൺഗ്രസ്‌ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി പദ്ധതി സ്വപ്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു. അതു പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ചുമതല സണ്ണി ജോസഫിന് കൈമാറുന്നെന്നും സുധാകരന്‍.

കെ സുധാകരന്‍റെ വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങ് (Etv Bharat) എല്ലാ തലത്തിലും സംഘടനയെ ചലിപ്പിക്കാനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 19000 വാർഡ് പ്രസിഡന്‍റുമാരെ നിയമിച്ചു ഐ ഡി കാർഡ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. സംഘടനാ രംഗത്ത് ഐക്യം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. സെമി കേഡർ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ ഏറെക്കുറെ സാധ്യമായി. ഗ്രൂപ്പ്‌ കലാപം എന്നത് ഇപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ കേൾക്കാൻ പോലുമില്ല. പ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയും പ്രേരകശക്തിയും കാരണമാണ് അതൊഴിവായത്. സർക്കാരിന്‍റെ തെറ്റായ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ മണ്ഡലം ബ്ലോക്ക് തലങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ജനങ്ങളെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനം കോൺഗ്രസിന്‍റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി. സംഘടനയെ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുൻപോട്ടു കൊണ്ട് പോകാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ സാധിക്കുമെന്നും കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. സണ്ണി ജോസഫ് എന്റെ സ്വന്തം സഹോദരനാണ്. സണ്ണി ജോസഫിന്റെ നേട്ടത്തിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. കോൺഗ്രസിന് അത്യുജ്യലമായ പിന്തുണ നൽകാൻ സണ്ണി ജോസഫ് ടീമിനാകട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.

