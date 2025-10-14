ETV Bharat / state

"കോൺഗ്രസ് എന്നും വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം, ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തേക്കാളും കൂടുതൽ വേദനയാണ് ഇപ്പോള്‍", പ്രതികരിച്ച് കെ മുരളീധരൻ

ഇ ഡിയെ തനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്നും കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ വിമർശിച്ചുമായിരുന്നു കെ മുരളീധരൻ സംസാരിച്ചത്.

കാസർകോട്: ശബരിമലയിലെ സ്വർണ മോഷണം വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്കും വഴിവച്ച പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് കോൺഗ്രസ്‌ നേതാവ് കെ മുരളീധരൻ രംഗത്ത്. കോൺഗ്രസ് എന്നും വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമാണെന്നും ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തേക്കാളും കൂടുതൽ വേദനയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്.

ഇ ഡിയെ തനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്നും കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ വിമർശിച്ചുമായിരുന്നു കെ മുരളീധരൻ്റെ പ്രതികരണം. "രാജ്യത്ത് പ്രതിപക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ, പിണറായി വിജയനോട് മറ്റൊരു സമീപനം കൈക്കൊള്ളുന്നു," എന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ചട്ടുകമാണ് ഇ ഡിയെന്നും ഇ ഡി യെ വച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആ സ്വാധീനത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ വീണു. അതുകൊണ്ടാണ് ബിജെപിയെക്കാളും തീവ്രമായി പിണറായി വിജയൻ കോൺഗ്രസിനെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയേയും വിമർശിക്കുന്നതെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് ഒ ജെ ജനീഷിനെ ഹൈക്കമാൻഡ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ആക്കിയത്. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഗ്രൂപ്പില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഗ്രൂപ്പെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. ഓരോ നേതാക്കൾക്കും ഓരോരോ അഭിപ്രായമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, കെ മുരളീധരൻ നയിക്കുന്ന 'വിശ്വാസ സംരക്ഷണ യാത്ര' യ്ക്ക് ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 14 ന്) കാഞ്ഞങ്ങാട് തുടക്കമാകും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പത്തിൻ്റെയും കട്ടിളയുടെയും സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ കളവ് നടത്തിയവരെ സമൂഹത്തിനു മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മുൻ കെപിസിസി പ്രസിൻ്റ് കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

"സംരക്ഷണ മതിൽ തീർക്കുന്ന ഇടതുമുന്നണിയിലെ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രിയെയും ദേവസ്വം ബോർഡിനേയും പുറത്താക്കണം. ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കപട മുഖം ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ തുറന്നുകാട്ടുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് കെപിസിസി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ മുരളീധരൻ വിശ്വാസ സംരക്ഷണ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്.

ജാഥ ഉപനായകൻ ടി സിദ്ദിഖ് എംഎൽഎ, രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപി, ജാഥാ മാനേജറും കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ അഡ്വ:പി എം നിയാസ്, കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ, സംസ്ഥാനത്തെയും, ജില്ലയിലെയും പ്രമുഖ നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കും.

മൂന്ന് മേഖലാ ജാഥകൾ 14 നും ഒരു മേഖലാ ജാഥ 15ന് മൂവാറ്റുപുഴയിലുമാണ് തുടക്കം കുറിക്കുക. നാലു ജാഥകളും 17ന് ചെങ്ങന്നൂരിൽ സമാപിച്ച ശേഷം 18ന് വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് കാരക്കാട് നിന്ന് പന്തളത്തേക്ക് യുഡിഎഫിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ പദയാത്ര നടത്തും. തുടർന്ന് നടക്കുന്ന വിശ്വാസ സംരക്ഷണ സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ്, യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ പ്രസംഗിക്കും. തുടർന്ന് വിശ്വാസ സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കും.

ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ലംഘിക്കാൻ ഈ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന സ്വർണ മോഷണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആരോപണം. ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അയ്യപ്പന്‍റെ തങ്ക വിഗ്രഹവും മോഷണം പോകുമായിരുന്നെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പരിഹസിച്ചിരുന്നു.

