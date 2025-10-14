വിശ്വാസ സംരക്ഷണ യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം; "അയ്യപ്പൻ്റെ പണം കട്ടവർ നന്നായി ജീവിച്ചിട്ടില്ല", മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചിത്തഭ്രമം ബാധിച്ചു: കെ. മുരളീധരൻ
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള, ദേവസ്വം അഴിമതി എന്നിവ ഉന്നയിച്ച് കെ. മുരളീധരൻ്റെ 'വിശ്വാസ സംരക്ഷണ യാത്ര' കാസർകോട് തുടങ്ങി.
Published : October 14, 2025 at 2:54 PM IST
കാസർകോട്: കെ മുരളീധരൻ നയിക്കുന്ന 'വിശ്വാസ സംരക്ഷണ യാത്ര'യ്ക്ക് ജില്ലയിൽ തുടക്കം. ശബരിമലയിലേതുൾപ്പെടെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സ്വർണക്കൊള്ള, ദേവസ്വം ഭരണത്തിലെ അഴിമതി എന്നിവ ജനസമക്ഷം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് യാത്ര. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനാണ് യാത്രയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. മുൻ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയായ മുരളീധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ഈ യാത്ര, സ്വർണപ്പാളികൾ കളവു നടത്തിയവർക്ക് സംരക്ഷണ മതിൽ തീർക്കുന്ന ഇടതുമുന്നണിയിലെ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രിയെയും ദേവസ്വം ബോർഡിനെയും പുറത്താക്കണമെന്നും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കപടമുഖം തുറന്നുകാട്ടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
കെ മുരളീധരൻ്റെ രൂക്ഷ വിമർശനം
ശബരിമലയിലെ സ്വർണം കടത്തിയതിനു കൂട്ടുനിന്നതിനാലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചിത്തഭ്രമം ബാധിച്ചതെന്നാണ് കെ മുരളീധരൻ ആരോപിച്ചത്. "അയ്യപ്പൻ്റെ പണം കട്ടവരാരും നന്നായി ജീവിച്ചിട്ടില്ല, അതാണ് പിണറായിക്കും സംഭവിച്ചത്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വീണ്ടും അവസരം ചോദിക്കുന്നത് അയ്യപ്പനെയും കക്കാനാണെന്നും സമുദായത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കക്കുന്നുവെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. ശബരിമല മോഷണം ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നും സ്വർണം കട്ടവരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത് നന്നായെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നതും കേരളം ഭരിക്കുന്നതും ഒരേ ടീം ആണെന്നും മുരളീധരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
വിഡി സതീശൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം
ശബരിമലയിലെ സ്വർണപ്പാളികൾ കളവുപോയ സംഭവത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഒത്തുകളി തുറന്നുകാട്ടിയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തിയത്. ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അറിയാതെ മാനുവൽ ലംഘിച്ചാണ് സ്വർണ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒന്നാം പ്രതിയെ അന്നുതന്നെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടന്നിരുന്നുവെന്നും സ്വപ്ന സുരേഷിനെതിരെ മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് കൊടുക്കാത്ത കടംകംപള്ളി തനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റും ദേവസ്വം മന്ത്രിയുമാണ് സ്വർണം പൂശാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. തട്ടിപ്പിലൂടെ ലാഭമുണ്ടാക്കലായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഏറ്റുമാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഏഴരപ്പൊന്നാന കടത്താൻ ശ്രമിച്ചതും ഇതേ ടീം ആണെന്നും വിഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു.
യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ
യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ വിശ്വാസികൾക്കെതിരായ ശബരിമലയിലെ കേസുകൾ പിൻവലിക്കുമെന്ന് യാത്രയിൽ ഉപനായകൻ ടി സിദ്ദിഖ് എംഎൽഎ ഉറപ്പ് നൽകി. രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപി, ജാഥാ മാനേജരും കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ അഡ്വ പിഎം നിയാസ്, കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ, സംസ്ഥാനത്തെയും ജില്ലയിലെയും പ്രമുഖ നേതാക്കൾ സംബന്ധിച്ചു. കാസർകോട് നിന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്ര ഇന്ന് വൈകിട്ട് കണ്ണൂരിലേക്ക് കടക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന യാത്ര, ഇടതുമുന്നണി സർക്കാരിൻ്റെ ദേവസ്വം ഭരണത്തിലെ പാളിച്ചകളും ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വിഷയങ്ങളും ഉന്നയിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്
'വിശ്വാസ സംരക്ഷണ യാത്ര'യിലെ പ്രധാന വിഷയമായ ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്ത് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേസ് സംസ്ഥാനതല അന്വേഷണ അധികാരമുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനാണ് കൈമാറിയത്. കേസിൽ പ്രമുഖ വ്യക്തികളടക്കം 10 പേരാണ് നിലവിൽ പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ളത്. ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻ മേൽശാന്തിയായിരുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായികൾ, ചില ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ കേസിൽ പ്രതികളാണ്. കവർച്ച, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, വിശ്വാസവഞ്ചന, ഗൂഢാലോചന എന്നീ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ക്രമക്കേടുകൾ ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണത്തിൽ
2019ൽ ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പത്തിനും കട്ടിളയ്ക്കും സ്വർണം പൂശിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പിലാണ് ചെന്നൈയിലെ സ്ഥാപനം ഈ പണി നടത്തിയത്. എന്നാൽ, പൂശാനായി നൽകിയ യഥാർഥ സ്വർണപ്പാളികൾ മാറ്റി പകരം ചെമ്പും മറ്റ് ലോഹങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്ത പാളികൾ സ്ഥാപിച്ചതായി ദേവസ്വം വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം 475 ഗ്രാം സ്വർണത്തിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നതായും ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് സ്വർണമല്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഈ കേസിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
അന്വേഷണ പുരോഗതിയും നടപടികളും
കോടതിയുടെ നിർദേശമനുസരിച്ച് വിരമിച്ച ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സ്ട്രോങ് റൂം കണക്കെടുപ്പുകളും സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ മൂല്യനിർണയവും നടക്കുകയാണ്. ദേവസ്വം ബോർഡ് വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകുകയും തുടർന്ന് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കവർച്ചക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അതേ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘമാണ് ഏറ്റുമാനൂരിലെ ഏഴരപ്പൊന്നാനകളുടെ കാര്യത്തിലും ഇടപെടാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് യാത്രയിൽ ഉടനീളം പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഈ വിവാദങ്ങളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് 'വിശ്വാസ സംരക്ഷണ യാത്ര' ഭരണകക്ഷിയുടെ ക്ഷേത്ര ഭരണത്തിലെ അഴിമതിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്നത്.
ഏറ്റുമാനൂർ ഏഴരപ്പൊന്നാന വിവാദം
വിഡി സതീശൻ തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉന്നയിച്ച ഏറ്റുമാനൂർ ഏഴരപ്പൊന്നാന കടത്താനുള്ള ശ്രമവും വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഏറ്റുമാനൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ചയാണ് ഏഴരപ്പൊന്നാനകൾ. തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്ന അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ ക്ഷേത്രത്തിന് സമർപ്പിച്ച ഏഴ് വലിയ ആനകളുടെയും ഒരു ചെറിയ ആനയുടെയും (അഷ്ടദിഗ്ഗജങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്) സ്വർണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ പ്രതിമകളാണ് ഏഴരപ്പൊന്നാന എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. പ്ലാവിൻ തടിയിൽ നിർമിച്ച ഇവ സ്വർണപ്പാളികളാൽ പൊതിഞ്ഞതാണ്. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് ഇവ ദർശനത്തിനായി പുറത്തെടുക്കുന്നത്.
Also Read:- പാലിയേക്കര ടോൾ പിരിവ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുമോ? ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് വെള്ളിയാഴ്ച; ടോൾ വിലക്ക് തുടരും