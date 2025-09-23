ETV Bharat / state

കെ ജെ ഷൈൻ ടീച്ചർക്കെതിരായ സൈബർ ആക്രമണം: ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പ്രതി ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ ജാമ്യത്തിനായി കോടതിയിൽ

കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാവായ ഗോപാലകൃഷ്ണനോട് ഇന്ന് എറണാകുളം റൂറൽ സൈബർ സ്റ്റേഷനിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ച് പൊലീസ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു

K J Shine Teacher, Cyber Attack
കെ ജെ ഷൈൻ ടീച്ചർ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2025 at 1:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: കെ ജെ ഷൈൻ ടീച്ചർക്കെതിരെ അപവാദപ്രചരണം നടത്തിയെന്ന കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി സി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാവായ ഗോപാലകൃഷ്ണനോട് ഇന്ന് എറണാകുളം റൂറൽ സൈബർ സ്റ്റേഷനിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ നിർദേശിച്ച് പൊലീസ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.


ഇടതു പക്ഷ അധ്യാപക സംഘടനാ നേതാവായ കെ ജെ ഷൈന്‍ ടീച്ചര്‍ക്കെതിരെ അധിക്ഷേപ പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് കെ എം ഷാജഹാനും പറവൂരിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായ ഗോപാലകൃഷ്ണനുമാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇരുവരെയും പ്രതികളാക്കി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൈബർ പൊലീസും പറവൂർ പൊലീസും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.

ഷൈന്‍ ടീച്ചര്‍ക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അധിക്ഷേപ പ്രചാരണം നടത്താന്‍ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച മൊബൈല്‍ ഫോൺ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. ഫോണ്‍ വിശദമായ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതോടെ നിര്‍ണായക തെളിവുകള്‍ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പൊലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതേ സമയം ഒളിവില്‍ കഴിയുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണനോടും കെ എം ഷാജഹാനോടും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇരുവരുമെത്തിയില്ല. കൊണ്ടോട്ടി അബു എന്ന ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉടമ യാസിർ എടപ്പാളിനെയും പ്രതി ചേർത്തിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


അധിക്ഷേപ പോസ്റ്റുകളിലെ വിവരങ്ങൾ തേടി എറണാകുളം റൂറൽ സൈബർ പൊലീസ്‌ ഫെയ്‌സ് ബുക്കിൻ്റെ മാതൃസ്ഥാപനമായ മെറ്റയ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മെറ്റയിൽനിന്ന്‌ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്‌ക്ക്‌ അധിക്ഷേപക്കുറിപ്പുകൾ തയാറാക്കിയവർക്കും പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കുമെതിരെ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ്‌ അന്വേഷണസംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടുമെന്ന് കെ ജെ ഷൈൻ ടീച്ചർ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കോൺഗ്രസ് സൈബർ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് കെ ജെ ഷൈൻ ടീച്ചറെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നിരധി അപവാദ പ്രചാരണങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. തൻ്റെ പേരും ചിത്രവും ഉപയോഗിച്ച് അപമാനിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി കെ ജെ ഷൈൻ‌ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്കും വനിതാ കമ്മിഷനും ഷൈന്‍ ടീച്ചര്‍ പരാതി നല്‍കിയത്. തന്നെയും ജീവിത പങ്കാളിയെയും തേജോവധം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ഷൈൻ ടീച്ചർ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. സ്വന്തം നഗ്നത മറച്ചു പിടിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉടുതുണി പറിച്ചെടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ തയാറാവണമെന്ന് കെ ജെ ഷൈൻ സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

Also Read: ഭൂട്ടാൻ കാർ രജിസ്ട്രേഷൻ തട്ടിപ്പ്; പൃഥ്വിരാജിൻ്റെയും ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെയും വീടുകളിൽ കസ്റ്റംസ് റെയ്‌ഡ്

For All Latest Updates

TAGGED:

K J SHINE TEACHERCYBER ATTACKKERALA POLICECPIMK J SHINE TEACHER CYBER ATTACK

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.