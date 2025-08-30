തിരുവനന്തപുരം: തെരുവുനായകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് രാജ്യത്തും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിവിൽ സമൂഹത്തിന് തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് നായകളോട് നന്ദിയുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ തമാശരൂപേണ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഓഗസ്റ്റ് 22ന് തെരുവുനായകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് ഭേദഗതി വരുത്തിയിരുന്നു. മൃഗസംരക്ഷണ പ്രവർത്തകരുടെയും നായകളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും ഇടയിൽ വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഉത്തരവാണ് ഭേദഗതി ചെയ്തത്.
നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും (എൻഎൽഎസ്എ) കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും (കെഇഎൽഎസ്എ) തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച 'മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം & സഹവർത്തിത്വം: നിയമ, നയപരമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ' എന്ന പ്രാദേശിക സമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. കേസ് തനിക്ക് നൽകിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബിആർ ഗവായിക്ക് ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ് നന്ദി പറഞ്ഞു. നായകളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽനിന്ന് മാത്രമല്ല, നായകളിൽനിന്നും തനിക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തെരുവുനായ: പ്രധാന ഭേദഗതികൾ ഇവ
തെരുവുനായകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന ഭേദഗതികൾ ഇവയാണ്. പിടികൂടുന്ന തെരുവുനായകളെ വന്ധ്യംകരിക്കുകയും വിരമരുന്ന് നൽകി വാക്സിനേഷൻ നൽകുകയും ചെയ്ത ശേഷം അതേ പ്രദേശത്ത് തിരികെ വിടണം. പേപ്പട്ടി വിഷബാധയുള്ളതോ അക്രമകാരികളോ ആയ നായകളെ ഈ നടപടിയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ തെരുവുനായകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ദേശീയ നയം രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് നാഥ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച് നോട്ടീസ് അയക്കുകയും വിവിധ ഹൈക്കോടതികളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നിലവിലുള്ള കേസുകൾ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 22ന് പുറപ്പെടുവിച്ച നിർണായക ഉത്തരവിൽ, തെരുവുനായകൾക്ക് പൊതുനിരത്തിൽ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് അനുവദനീയമല്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഭക്ഷണം നൽകാൻ പ്രത്യേക ഇടങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്ന് മുനിസിപ്പൽ അധികൃതരോട് നിർദേശിച്ചു. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയാൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ
കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരുവ് നായകളുടെ ആക്രമണം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം ഏറെ പ്രസക്തമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ നിരവധി പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന വിദ്യാർഥി അഭയ് (16), മല്ലിക (58), രാജേന്ദ്രൻ (57), മദ്രസയിൽ പോവുകയായിരുന്ന മുഹമ്മദ് സഹൽ (6), സഹലിൻ്റെ ഉമ്മ സന യാസിർ (28) എന്നിവർക്കാണ് കടിയേറ്റത്.
ജൂൺ 19ന് മൂന്നാറിൽ ദേവികുളം തമിഴ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ആറ് വിദ്യാർഥികളെ തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചു. ഇതിന് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ഇതേ സ്ഥലത്ത് 16 പേർക്ക് കടിയേറ്റിരുന്നു. ജൂൺ 17, 18 തീയതികളിലായി കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ 75-ലധികം പേർക്കാണ് കടിയേറ്റത്. കാൽനടയാത്രക്കാരും വിദ്യാർഥികളും പ്രായമായവരും കടിയേറ്റവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
