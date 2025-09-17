അതിജീവനത്തിന്റെ പേര്, 'ജൂലൈ 30'; മുണ്ടക്കൈയിലെ നടുങ്ങുന്ന ഓർമ്മകൾക്കായി തുടങ്ങിയ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ജനപ്രിയമാകുന്നു
വയനാട്: വയനാട്ടിലെ മുണ്ടക്കൈയിൽ 2024 ജൂലൈ 30-നുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഭാര്യ, മൂന്ന് മക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 11 കുടുംബാംഗങ്ങളെയാണ് നൗഫൽ എന്ന 43-കാരന് നഷ്ടമായത്. 298 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ദുരന്തം നൗഫലിൻ്റെ ജീവിതം കീഴ്മേൽ മറിച്ചു.
പ്രവാസിയായിരുന്ന നൗഫൽ സ്വന്തം സമ്പാദ്യവും ഭാര്യയുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. എന്നാൽ, ആ ദുരന്തത്തെ മറക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ജീവൻ വെടിഞ്ഞ മറ്റുള്ളവരുടെയും ഓർമകൾക്ക് ഒരു സ്മാരകം പണിയാനായിരുന്നു നൗഫലിൻ്റെ തീരുമാനം. അങ്ങനെയാണ് മേപ്പാടി-ചൂരൽമല റോഡിൽ 'ജൂലൈ 30' എന്ന പേരിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങിയത്. ഈ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് ഇപ്പോള് സഞ്ചാരികളുടെയും പ്രദേശവാസികളുടും ഒഴുക്കാണ്.
'ജൂലൈ 30' എന്ന പേര് ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണെന്ന് നൗഫൽ പറയുന്നു. "പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ ഈ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് മറന്നേക്കാം. പക്ഷേ ഈ പേര് കാണുമ്പോൾ അവർ ആ ദിനം ഓർക്കും. എനിക്ക്, അത് മരണപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കൾക്കുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടിയാണ്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സ്വന്തം സമ്പാദ്യം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയ ഈ റെസ്റ്റോറന്റിന് കേരള നദ്വത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന സംഘടന 7 ലക്ഷം രൂപ സഹായം നൽകി. റെസ്റ്റോറന്റ് ഇപ്പോൾ പ്രദേശത്തെ ഒരു പ്രധാന ആകർഷണമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ബീഫ് കറി, പൊറോട്ട, ബിരിയാണി എന്നിവ ഇതിനകം ജനപ്രിയമായിട്ടുണ്ട്.
നൗഫൽ തൻ്റെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഏഴ് ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ദുരിതമനുഭവിച്ച കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. തനിക്കുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലും, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തുന്നു.
"ഈ റെസ്റ്റോറൻ്റിലൂടെ, ദുരന്തത്തെ അതിജീവിച്ചവർക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ജീവിതം തിരികെ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നൗഫൽ പറയുന്നു. സഹായിക്കുന്നവരുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം മടികാണിച്ചില്ല. ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലീം ലീഗിൻ്റെ വിദേശ വിഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന് 1,000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകി.
കൂടാതെ, ദുരന്തബാധിതർക്കായി സർക്കാർ നിർമ്മിക്കുന്ന ടൗൺഷിപ്പിൽ വീടിന് പകരം 15 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരവും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു. ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് ജീവിതം വീണ്ടും കെട്ടിപ്പടുക്കാനും മറ്റൊരു വിവാഹത്തിനും തയാറെടുക്കുകയാണ് നൗഫല്.
നൗഫലിൻ്റെ കഥ, ദുരന്തമുഖത്ത് തളരാതെ പ്രതീക്ഷയുടെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും പ്രകാശമായി മാറിയ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ്. ഇത് വെറുമൊരു ബിസിനസ് മാത്രമല്ല, നഷ്ടപ്പെട്ട ഓർമ്മകൾക്കുള്ള ആദരം കൂടിയാണ്.