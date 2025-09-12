ETV Bharat / state

കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെതിരായ കള്ളക്കേസ് വിവാദം: ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ജോസ് നെല്ലെടം മരിച്ച നിലയിൽ

കോൺഗ്രസ് നേതാവ് തങ്കച്ചനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ജോസ് നെല്ലെടത്തിൻ്റെ മരണം

Congress leader Jose Nelledam was found dead
ജോസ് നെല്ലെടം (ETV Bharat)
വയനാട്: കോൺഗ്രസിലെ പ്രാദേശിക തർക്കങ്ങളെ തുടർന്നുണ്ടായ വിവാദത്തിൽ ആരോപണവിധേയനായ മുള്ളൻകൊല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ജോസ് നെല്ലെടം മരിച്ച നിലയിൽ. വീടിന് സമീപമുള്ള കുളത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. വിഷം കഴിച്ച ശേഷം കൈ ഞരമ്പ് മുറിച്ച് കുളത്തിൽ ചാടിയെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഉടൻതന്നെ പുൽപ്പള്ളിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാം വാർഡ് ഭൂതാനംകുന്ന് മെമ്പറായിരുന്നു ജോസ് നെല്ലെടം.

കോൺഗ്രസ് നേതാവ് തങ്കച്ചനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ജോസ് നെല്ലെടത്തിൻ്റെ മരണം. കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ കോൺഗ്രസിലെ വയനാട് പ്രാദേശിക ഗ്രൂപ്പ് തർക്കങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. തങ്കച്ചനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ ആരോപണവിധേയരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തങ്കച്ചനെ ജയിലിലടച്ച കേസ് പിന്നീട് കള്ളക്കേസാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുകയും പ്രസാദ് എന്നയാൾ അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തങ്കച്ചനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയതിനു പിന്നിൽ കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് പോരാണെന്ന് ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു.

2025 ഓഗസ്റ്റ് 22-ന് രാത്രിയിലാണ് കാനാട്ടുമലയിൽ തങ്കച്ചനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ കാർ പോർച്ചിൽ നിന്ന് കർണാടക മദ്യവും സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും (തോട്ടകൾ) കണ്ടെത്തിയെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. അറസ്റ്റിനു ശേഷം തങ്കച്ചനെ വൈത്തിരി സബ് ജയിലിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. നിരപരാധിയാണെന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും പൊലീസ് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന് തങ്കച്ചനും കുടുംബവും ആരോപിച്ചു. അദ്ദേഹം 17 ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്നു. തങ്കച്ചൻ്റെ ഭാര്യ സിനി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. തുടരന്വേഷണത്തിൽ, മദ്യവും സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും തങ്കച്ചൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വെച്ച പ്രസാദ് എന്നയാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതോടെ തങ്കച്ചൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയുകയായിരുന്നു.

ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് എൻ ഡി അപ്പച്ചനും ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ജയിൽ മോചിതനായ തങ്കച്ചൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടും പൊലീസ് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നും, ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടും ഡിസിസി നേതാക്കൾ ആരും തന്നെ കാണാൻ വന്നില്ലെന്നും തങ്കച്ചൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ വലിയ പൊട്ടിത്തെറികൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റുമായും ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായും വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ആളാണ് മരിച്ച ജോസ് നെല്ലെടം. പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ മണ്ഡലം പര്യടനം നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെന്നത് സംഭവത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു.

സംഭവം വിവാദമായതോടെ കെപിസിസി നേതൃത്വം വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേസിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ബത്തേരി ഡിവൈഎസ്പി കെ കെ അബ്ദുൽ ഷെരീഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം ഊർജിതമായി മുന്നോട്ട് പോവുന്നതിനിടയിൽ, ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്ത കൂടുതൽ പേർ ഉടൻ അറസ്റ്റിലാകുമെന്ന് പൊലീസ് സൂചന നൽകിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജോസ് നെല്ലെടത്തിൻ്റെ മരണം എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

