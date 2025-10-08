കൃഷിയിടങ്ങളില് ഇനി വന്യമൃഗങ്ങളിലെത്തില്ല; പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തവുമായി ജോണ്സണ്, ഇത് വിധിയില് തളരാത്ത മുന്നേറ്റം
കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്യമൃഗങ്ങളെ തുരത്താൻ "സ്കേർഡ്ജ്" എന്ന ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ ജോൺസൺ.
Published : October 8, 2025 at 4:58 PM IST
കോഴിക്കോട്: കൃഷിയിടങ്ങളിൽ എത്തുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ തുരത്തി ഓടിക്കാൻ ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ച് പെരുവണ്ണാമൂഴി എം.ടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉടമയും ഭിന്നശേഷിക്കാരനുമായ എംഎ ജോൺസൺ. "സ്കേർഡ്ജ്" എന്ന ഉപകരണം ശബ്ദവും വെളിച്ചവും ഉപയോഗിച്ച് വന്യ മൃഗങ്ങളെ തുരത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. പൂർണമായും തനിയെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്കൽ ഉപകരണമാണിത്. സോളാർ വൈദ്യുതിയിലാണ് പ്രവർത്തനം.
രാത്രിയിൽ സ്വമേധയാ പ്രവർത്തിക്കുകയും രാവിലെയാകുമ്പോൾ പ്രവർത്തനം നിലക്കുകയും ചെയ്യും. ഓരോ 10 മിനിറ്റിലും ഓണായി ശബ്ദവും വെളിച്ചവും സൃഷ്ടിക്കും. 100 മീറ്റർ പരിധിയിൽ ലേസർ കൺട്രോളിൽ 6 ചാനൽ ബീക്കൺ ശബ്ദമാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്.
ശബ്ദമില്ലാത്ത 10 മിനിറ്റ് സമയം മൃഗങ്ങൾക്ക് അലോസരമാകുന്ന നീല വെളിച്ചം ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരും. വൈകല്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ നടത്തുകയും തൻ്റേയും നാട്ടുകാരുടേയും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പോരാട്ടം തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജോൺസൺ.
പ്രദേശത്ത് വന്യജീവി ആക്രമണം രൂക്ഷമാണ്. നാട്ടിലിറങ്ങി അക്രമം നടത്തുന്ന വന്യ മൃഗങ്ങളെ വെടിവച്ച് കൊല്ലാൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് തന്നെ ഉത്തരവിറക്കിയ നാട്ടിലാണ് ജോൺസണും കഴിയുന്നത്. ജോൺസൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കൂടിയാണ് ജോൺസണ് പുതിയ ഉപകരണം പുറത്തിറക്കിയത്.
"2008ൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മെഷീനാണിത്. കർഷകർക്ക് മലയോരത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നതോടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഉപകരണം പുറത്തിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ജില്ലയിലെ കാർഷിക മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം 6 മാസം മുമ്പ് ഇതേ ആവശ്യവുമായി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചിരുന്നു.
അവർ മുന്നോട്ട് വച്ച ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റാതായതോടെയാണ് നേരത്തെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഉപകരണം അവർക്ക് വേണ്ടി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഇലക്ട്രോണിക്സ ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻസിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ മകൻ്റെ ആശയം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഉപകരണം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വന്യമൃഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും.
ഏത് രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 10 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ 20 സെക്കൻഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നിലവിൽ ഉപകരണം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. അതിൽ തന്നെ ഏത് തരത്തിലുള്ള മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുമെന്നും ജോൺസൺ പറഞ്ഞു.
ഊർജം മുതൽ പ്രവർത്തനം വരെ എല്ലാം ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. ജനങ്ങൾക്ക് ശല്യമില്ലാത്ത രീതിയിലും ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. സർക്കാർ ഇടപെട്ട് 50 ശതമാനം സബ്സിഡി തന്നാൽ ഏത് സാധാരണക്കാർക്കും ഇത് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ജോൺസൺ പറഞ്ഞു.
വന്യജീവി ആക്രമണം രൂക്ഷമായ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ജോൺസൻ്റേത് മാതൃകാപരമായ കണ്ടുപിടിത്തം ആണെന്ന് ഉപകരണം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ചക്കിട്ടപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെ.സുനിൽ പറഞ്ഞു. ഇത് പഞ്ചായത്ത് വഴി കൃഷിക്കാർക്ക് ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിൽ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് സുനിൽ പറഞ്ഞു.
ചക്കിട്ടപ്പാറയിൽ താമസിക്കുന്ന ജോൺസൺ പല കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിലൂടെ രാജ്യം മൊത്തം അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും കണ്ടുപിടിത്തത്തിലെ 'എഡിസനാ'ണ് എന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു ദേശീയ പുരസ്കാരവും അതിനിടിയിൽ ഈ 55കാരനെ തേടിയെത്തി. ഭിന്നശേഷിക്കാരിലെ സർഗാത്മകതയ്ക്കുള്ള അവാർഡാണ് 2021ൽ ജോൺസനെ തേടിയെത്തിയത്.
ചെറുപ്പത്തിൽ പോളിയോ ബാധിച്ചു: ജനിച്ച് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് പോളിയോ ബാധിച്ച് കിടപ്പിലായ ജോൺസൺ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല. പക്ഷേ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല.. വായിക്കാൻ പഠിച്ചു.. ഈ ലോകത്തെ അറിഞ്ഞു. ഇലക്ട്രോണിക്സിനോടായിരുന്നു കൂടുതൽ കമ്പം.
2004ൽ സിഎഫ്എൽ ബൾബ് പ്രചാരത്തിലുള്ള സമയം, ആ വർഷമാണ് ജോൺസൺ എൽഇഡി ബൾബ് രംഗത്തിറക്കിയത്. കണ്ടുപിടിത്തത്തിനുള്ള അവകാശം തേടി പല വഴിയിലും സഞ്ചരിച്ചു, കിട്ടിയില്ല.. നിരാശക്ക് വക കൊടുക്കാതെ ജോൺസൺ പണി തുടർന്ന് കൊണ്ടേയിരുന്നു.
'കേരളത്തിൽ കെഎസ്ഇബിയിലൂടെ ഒന്നര കോടിയോളം ബൾബുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സർക്കാരിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒന്നിന് 65 രൂപ തോതിൽ ഉപഭോക്താക്കളില് നിന്നും ഈടാക്കുന്നു. ഈ ബൾബ് വാറൻ്റി പീരിയഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ അലിഞ്ഞ് തീരുകയും ചെയ്യും.
"നമ്മുടെ ജനതയ്ക്ക് തൊഴിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഉപയോഗം" ഇതാണ് ജോൺസൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം. വനിതാ സംരംഭകർക്ക് എല്ഇഡി ബള്ബ് നിർമാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാങ്കേതിക സഹായവും മെറ്റീരിയലും ടൂൾസുമെല്ലാം നൽകി ഇപ്പോൾ നിരവധി യൂണിറ്റുകൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തത്തിലൂടെ ഞെട്ടിക്കുമെന്നാണ് ജോൺസൻ പറയുന്നത്.
സോളാറിലേയ്ക്ക് ശ്രദ്ധമാറ്റിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണിപ്പുര തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സൂര്യ ശോഭയിലാണ്. ഭാര്യ ഉഷയ്ക്കും രണ്ട് മക്കൾക്കുമൊപ്പം പെരുവണ്ണാമൂഴിയുടെ വനമേഖലയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താമസം. വന്യമൃഗ ശല്യത്തിനെതിരെ തെങ്ങിൻ ചുവട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച ജോൺസൻ തികഞ്ഞ കർഷക സ്നേഹി കൂടിയാണ്.
