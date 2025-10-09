ജാര്ഖണ്ഡ് യുവതിക്ക് ആംബുലൻസിൽ സുഖപ്രസവം
ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെയാണ് യുവതി ആണ് കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്കിയത്. ഇരുവരുടെയും ആരോഗ്യ നില തൃപ്തികരം.
Published : October 9, 2025 at 8:53 PM IST
ഇടുക്കി: ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യേ അതിഥി തൊഴിലാളിയായ യുവതിക്ക് കനിവ് 108 ആംബുലൻസിൽ സുഖപ്രസവം. ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിനിയും നിലവിൽ ഇടുക്കി സൂര്യനെല്ലി ഷണ്മുഖവിലാസം എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിലാളിയുമായ അഞ്ജുവാണ് (32) ആംബുലൻസിൽ ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത്. ബുധനാഴ്ച (ഒക്ടോബര് 08) രാത്രി ഏഴ് മണിയോടെയാണ് സംഭവം.
യുവതിക്ക് പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഒപ്പമുള്ളവർ കനിവ് 108 ആംബുലൻസിൻ്റെ സേവനം തേടുകയായിരുന്നു. കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്ന് അത്യാഹിത സന്ദേശം ചിന്നക്കനാൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ കനിവ് 108 ആംബുലൻസിന് കൈമാറി. തുടർന്ന് ആംബുലൻസ് പൈലറ്റ് നൈസൽ എൻ, എമർജൻസി മെഡിക്കൽ ടെക്നീഷ്യൻ റാണി സരിത ഭായി എന്നിവർ ഉടൻതന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി യുവതിയുമായി അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് തിരിച്ചു.
ആംബുലൻസ് ചിന്നക്കനാൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും യുവതിയുടെ ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ വഷളാവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് എമർജൻസി മെഡിക്കൽ ടെക്നീഷ്യൻ റാണി സരിത ഭായി രോഗിയെ പരിശോധിച്ചു. തുടര്ന്ന് പ്രസവം എടുക്കാതെ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് മനസിലാക്കിയതോടെ ആംബുലൻസിൽ തന്നെ ഇതിനുവേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു.
വൈകിട്ട് 7.45ന് റാണി സരിത ഭായിയുടെ പരിചരണത്തിൽ യുവതി ആംബുലൻസിൽ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് എമർജൻസി മെഡിക്കൽ ടെക്നീഷ്യൻ റാണി സരിത ഭായി അമ്മയും കുഞ്ഞുമായുള്ള പൊക്കിൾകൊടി ബന്ധം വേർപെടുത്തി. ഇരുവർക്കും വേണ്ട പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകി. ഉടൻ ഇരുവരെയും ആംബുലൻസ് പൈലറ്റ് നൈസൽ അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രി എത്തിച്ചു. അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
ഇടുക്കിയില് കനിവ് ആംബുലന്സില് നടന്ന സമാന സംഭവം
കഴിഞ്ഞ വര്ഷവും ഇടുക്കിയില് ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിയായ അതിഥി തൊഴിലാളി കനിവ് 108 ആംബുലൻസിൽ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്കിയിരുന്നു. ഇടുക്കി പന്നിയാർ എസ്റ്റേറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന നീനയാണ് (21) ആംബുലൻസിൽ പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത്. ആബുലൻസ് പൈലറ്റ് ശ്രീകുമാർ വി.ആർ, എമർജൻസി മെഡിക്കൽ ടെക്നീഷ്യൻ ലിൻ്റു എന്നിവരാണ് അന്ന് യുവതിയുടെ പ്രസവമെടുത്തത്.
നീനുവുമായി നെടുങ്കണ്ടം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയില് യുവതിയുടെ ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയും ആംബുലൻസിൽ പ്രസവം എടുക്കാതെ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത് യുവതിക്കും കുഞ്ഞിനും സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് മനസിലാക്കി ആംബുലൻസിൽ ഇതിനുവേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് ലിൻ്റു അമ്മയും കുഞ്ഞും ആയുള്ള പൊക്കിൾകൊടി ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തി ഇരുവർക്കും വേണ്ട പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകി. ഉടൻ ആംബുലൻസ് പൈലറ്റ് ശ്രീകുമാർ ഇരുവരെയും നെടുംകണ്ടം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.
