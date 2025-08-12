കാസർകോട്: ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുടെ തനതു കലാരൂപങ്ങളുടെ അപൂർവ സംഗമം. അതായിരുന്നു കുടുംബശ്രീയുടെ ജന ഗൽസ. അപൂർവമായി മാത്രം കാണുന്ന കൊക്കമാന്തിക്കളിയും ഗുഡിമനെയും എരുതുകളിയും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നിറഞ്ഞ കയ്യടി. കുടുബശ്രീയുടെ തദ്ദേശീയ കലാരൂപ സംരംഭ പദ്ധതിയായ ജന ഗൽസയിലാണ്, തദ്ദേശീയ ജനതയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗോത്ര കലാരൂപങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്.
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആറളം ഫാം കുടുംബശ്രീ കലാസംഘം അവതരിപ്പിച്ച കൊക്കമാന്തിക്കളി, വയനാട് ജില്ലയിലെ പൂതാടി ഗോത്ര താളം ഫോക് ബാൻഡ് അവതരിപ്പിച്ച നാടൻ കലാരൂപാവതരണം, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നൻമൺ ഐവർ നാടക സംഘത്തിൻ്റെ വട്ടകളി, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂർ മുൺക്കക്കടവ് ആട്ടമക്ക ഗോത്ര കലാസംഘം അവതരിപ്പിച്ച ഗുഡിമനെ, പാലക്കാട് മുതലമടയിലെ ഗോത്രകലാ യൂത്ത് ക്ലബ്ബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൊട്ടും കുഴലും, അട്ടപ്പാടി കുടുംബശ്രീ ആദിമ കലാസംഘത്തിൻ്റെ ഇരുള നൃത്തം, ഇടുക്കി കാന്തല്ലൂരിലെ ഗോത്ര കലാസമിതി അവതരിപ്പിച്ച കൊല്ലവയാട്ടം, കാസർകോട് ജില്ലയിലെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച എരുതുകളി, മലകുടിയാട്ടം, കൊറഗ നൃത്തം എന്നിവയാണ് വേദിയിൽ നിറഞ്ഞാടിയത്.
നൂറിലേറെ കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും പങ്കെടുത്തു. കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ എരുതുകളി മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിനും കാർഷിക വൃത്തിക്കും ഉപകരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളോടുള്ള ആരാധനയാണ്. മാവില സമുദായത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എരുതുകളി. കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതീകമായ എരുതുകളി പുതുതലമുറക്ക് അപൂർവ അനുഭവമാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാടുവെട്ടിത്തെളിച്ച് കുന്നിൻപുറങ്ങളിൽ നെൽക്കൃഷി ചെയ്തു വന്ന പൂർവികർ ജന്മികളുടെ വയലുകളിൽ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നതിനിടെ കാളകളെ വാങ്ങാൻ സുബ്രഹ്മണ്യത്തേക്ക് രണ്ടുപേരെ അയക്കുന്നു. കാളകളുമായി തിരിച്ചുവരും വഴി ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് വഴിയിൽ വിശ്രമിച്ച ഇരുവരും ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീണു. എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ കാളകളെ കാണാനില്ല.
എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിച്ചിട്ടും പ്രയോജനമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും എരുതുകെട്ടി ആടിക്കാമെന്ന് നേർച്ച നേർന്നു. പിന്നീട് കാളകളെ തിരിച്ചുകിട്ടിയതോടെ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതാണ് എരുതുകളിയുടെ പുരാവൃത്തം. ഇതിന്റെ നേർസാക്ഷ്യമെന്നോണം കാളകളെ അണിയിച്ചൊരുക്കി എല്ലാ വീടുകളിലും കൊണ്ടുപോയി നൃത്തമാടുന്ന പതിവും ഉണ്ട്.
വലിയ കാള എന്നാണ് എരുത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ചെണ്ടയുടെയും ചിപ്പിലയുടെയും താളത്തിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ കാളയുടെ രൂപം ചുമന്ന് ചിലങ്ക കെട്ടിയവർ എടുത്താടുന്നു. കാർഷിക സംസ്കൃതിയും ഐശ്വര്യവും വരും കാലങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രാർഥനയും എരുതുകളി ആടുന്നതിലൂടെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
കാള രൂപം ഉണ്ടാക്കിയശേഷം വെച്ചൊരുക്കൽ ചടങ്ങ് നടത്തും. അവൽ, മലർ, പഴം എന്നിവ കാള രൂപത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് തൊട്ട് നമസ്കരിച്ച ശേഷം മാത്രമേ കാളയെ എഴുന്നള്ളിക്കുകയുള്ളു. ഒടുവിൽ കാളയെ പുലി പിടിക്കുന്ന ചടങ്ങോടു കൂടിയാണ് എരുതുകളി അവസാനിക്കുന്നത്.
എരുതു കളിക്കൊപ്പം മരമീടനും ഉണ്ടാകും. ഇത് ആളുകളെ ഹാസ്യവത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. മലവേട്ടുവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് മരമീടൻ കെട്ടുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം ഉള്ള മറ്റൊന്നാണ് കൊക്കമാന്തിക്കളിയും ഗുഡിമനെയും. ഇതിൽ മരിച്ച് പോയവരെ സ്മരിച്ചാണ് കൊക്കമാന്തിയാടുന്നത്. തുടിയിൽ കൊട്ടുമുറുകുമ്പോള് ചുവടിന്റെ വേഗം കൂടുന്നതാണ് രീതി. സന്തോഷത്തിലും സങ്കടത്തിലുമെല്ലാം പണിയ വിഭാഗം കളിക്കുന്നതാണ് കൊക്കമാന്തിക്കളി.
എന്നാൽ പെൺകുട്ടികൾ പ്രായ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഉള്ള ആഘോഷം ആണ് ഗുഡിമനെ. ഊരുമൂപ്പൻമാർക്കും ഊരുമൂപ്പത്തിമാർക്കും കുടുംബശ്രീയുടെ ജന ഗൽസ വേദിയിൽ സ്നേഹാദരം നൽകി. ഊരുമൂപ്പൻമാരെയും ഊരുമൂപ്പത്തിമാരെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷാനവാസ് പാദൂർ, കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എച്ച് ദിനേശൻ എന്നിവർ ആദരിച്ചു. ജില്ലയിലെ വിവിധ ഉന്നതികളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇരുപത്തിരണ്ട് ഊരുമൂപ്പത്തിമാരും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഊരുമൂപ്പൻമാരും ഉൾപ്പെടെ എഴുപതു പേരെയാണ് ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചത്.
Also Read: കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ 'സുരക്ഷാമിത്രം' പദ്ധതി; എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഹെൽപ് ബോക്സ് സ്ഥാപിക്കും - KERALA CHILD SAFETY