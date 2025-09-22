ETV Bharat / state

കോടികൾ മുടക്കിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പാതിവഴിയിൽ; എരമം-കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ

വീടുകളിലെല്ലാം പൈപ്പുകളും ടാപ്പുകളും സ്ഥാപിക്കുകയും മിക്കയിടത്തും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ, വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പൈപ്പുകളിലൂടെ വെള്ളം വന്നില്ല

Jal Jeevan Mission drinking water scheme
കോടികൾ മുടക്കിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പാതിവഴിയിൽ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2025 at 1:08 PM IST

2 Min Read
കണ്ണൂര്‍: കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് ആരംഭിച്ച ജൽ ജീവൻ മിഷൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തിയാകാത്തതിനെത്തുടർന്ന് എരമം-കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾ കടുത്ത കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിൽ വലയുന്നു. 78.80 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച് 2022 ജൂണിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്നു. സാങ്കേതിക അനുമതി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലും അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ കാരണം മൂന്ന് വർഷമായിട്ടും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും എത്തിയിട്ടില്ല. മഴയും വെയിലുമേറ്റ് പദ്ധതിക്കായി സ്ഥാപിച്ച പൈപ്പുകളും കൂറ്റൻ ജലസംഭരണികളും നശിക്കുകയാണ്.

മാതമംഗലം പുഴയിൽനിന്ന് വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളായ വെള്ളോറ, കക്കറ, കുറ്റൂർ, കണ്ണാടിപൊയിൽ, മേനാംകുന്ന് കോളനി, വെള്ളക്കാട്, കക്കറ പുറവട്ടം എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ, പുഴയിൽ കിണർ കുഴിച്ചതല്ലാതെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല. ഇതോടെ, മഴ മാറിയാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കടുത്ത ജലക്ഷാമത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.

കോടികൾ മുടക്കിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പാതിവഴിയിൽ (ETV Bharat)

പാഴായിപ്പോയ നിർമാണങ്ങൾ

പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വെള്ളോറ, കണ്ണാടിപൊയിൽ, കുറ്റൂർ, പെരുമ്പടവ് പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ ജലസംഭരണികൾ നിർമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, മൂന്ന് വർഷമായി വെള്ളം കയറ്റാത്തതിനാൽ ഈ ടാങ്കുകൾ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുകയാണ്. നാട്ടുകാരുടെ ഏറെക്കാലത്തെ സ്വപ്നമായിരുന്നു ഈ പദ്ധതി. വീടുകളിലെല്ലാം പൈപ്പുകളും ടാപ്പുകളും സ്ഥാപിക്കുകയും മിക്കയിടത്തും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ, വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പൈപ്പുകളിലൂടെ വെള്ളം വന്നില്ല. പല ഭാഗങ്ങളിലും റോഡിൻ്റെ അരികെ കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന പൈപ്പുകൾ പൊട്ടി നശിച്ച നിലയിലാണ്. പെരുവാമ്പ-കാര്യപ്പള്ളി റോഡരികിലെ പൈപ്പുകളും ഇതേ അവസ്ഥയിലാണ്.

പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളതെന്നും പഞ്ചായത്ത് കൈ മലർത്തുകയാണെന്നും നാട്ടുകാരി സൗജേത് ആരോപിക്കുന്നു. മാതമംഗലം പുഴയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. അതിനായി പുഴയിൽ കിണർ കുഴിച്ചെങ്കിലും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നില്ല കണ്ണാടിപ്പോയിൽ പ്രദേശത്ത് തുടങ്ങിയ ജലവിതരണ പദ്ധതിയും പൂർത്തിയാകാതെ കിടക്കുകയാണ്.

Jal Jeevan Mission drinking water scheme
ജൽ ജീവൻ മിഷൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതി (ETV Bharat)

പൊതുപ്രവർത്തകനായ ജോസഫ് കട്ടത്തറയുടെ വാക്കുകളിലും ജനങ്ങളുടെ നിസ്സഹായത വ്യക്തമാണ്. "എരമം-കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് കുടിവെള്ളക്ഷാമം. കോടികൾ മുടക്കി തുടങ്ങിയ പദ്ധതി നാശത്തിലാണ്. തുമ്പത്തടം പുഴയിൽ കിണർ കുത്തിയെങ്കിലും തടയണ നിർമിക്കാത്തതിനാൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കേന്ദ്രസർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവും ചേർന്ന് വലിയ മുതൽമുടക്കിയ ഈ പദ്ധതി, അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ കാരണം ലക്ഷ്യം കാണാതെ കിടക്കുന്നത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. എത്രയും വേഗം പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.

