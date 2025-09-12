ETV Bharat / state

റോക്കറ്റുകള്‍ക്ക് കുപ്പായം തുന്നാൻ ഇനി മോഹനനില്ല; ഓര്‍മയായത് ബഹിരാകാശ ഗവേഷകരുടെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടു കാലത്തെ 'ടെയ്‌ലര്‍ മാൻ'

വലിയമലയിലെ ഐഎസ്ആർഒയിൽ റോക്കറ്റുകൾക്ക് കുപ്പായം തുന്നിയ തയ്യൽക്കാരൻ മോഹനൻ (67) അന്തരിച്ചു.

isro tailor mohanan passed away
മോഹനൻ (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

Published : September 12, 2025

ജി നന്ദന്‍

തിരുവനന്തപുരം: വലിയമല ഐഎസ്ആർഒ യിലെ റോക്കറ്റുകൾക്ക് കുപ്പായം തുന്നാൻ ഇനി മോഹനനില്ല. വലിയമല ഐഎസ്ആർഒ യിൽ നിന്ന് ബഹിരകാശത്തേക്ക് കുതിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന റോക്കറ്റുകൾക്ക് കുപ്പായം തുന്നിയ നെടുമങ്ങാട്, വാണ്ട സ്വദേശി മോഹനൻ(67) ഓർമയായി.

1987 ൽ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിനായി വലിയമലയിലേക്ക് ഐഎസ്ആർഒ എത്തുമ്പോൾ വാണ്ട ജംഗ്ഷനിലെ മോഹനൻ ടെയ്‌ലേഴ്സിലെ സാധാരണ തയ്യൽക്കാരന്‍ മാത്രമായിരുന്നു മോഹനൻ. 1995-ൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ തുന്നുന്ന ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. ജോലിയിലെ കൃത്യതയും മികവും പിന്നീട് മോഹനൻ്റെ മുഖ മുദ്രയായി. ഐഎസ്ആർഒ യുടെ കർക്കശമായ തൊഴിൽ സ്വഭാവവും മോഹനൻ്റെ ജോലിയോടുള്ള ആത്മാർത്ഥതയും മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു.

ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വലിയമലയിലാണ് സ്പെയർ പാർട്സുകൾ നിർമിക്കുന്നത്. മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് ഇതു കൊണ്ടു പോകാനായി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അച്ഛൻ സ്പെയർ പാർട്സുകൾക്ക് കുപ്പായം തുന്നി തുടങ്ങിയതെന്ന് മകൻ സന്തോഷ്‌ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. റോക്കറ്റിൻ്റെ മൂടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് വസ്ത്രം തുന്നി തുടങ്ങി.

റോക്കറ്റുകള്‍ക്ക് കുപ്പായം തുന്നിയ മനുഷ്യൻ ഇനിയില്ല, ഓർമകളിലൂടെ (ETV Bharat)

സാധാരണ കോട്ടൺ തുണിയല്ല ഐഎസ്ആർഒ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതു പുറത്തും ലഭ്യമല്ല. പടുകൂറ്റൻ സ്പെയർ പാർട്സുകൾക്ക് അളവെടുക്കാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ രാജേഷിനെയും തന്നെയും അച്ഛൻ വലിയമലയിൽ കൊണ്ടു പോകുമായിരുന്നുവെന്നും സന്തോഷ്‌ ഓർക്കുന്നു.

റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ധരിക്കുന്ന പ്രത്യേക യൂണിഫോമുകള്‍ ഉൾപ്പെടെ ബഹിരാകാശാ ഗവേഷണ മേഖലയിലാകെ മോഹനൻ്റെ കുപ്പായങ്ങൾ സജീവമായി. ഐഎസ്ആർഒ യിലെ ജോലിയിൽ സജീവമായ ശേഷം വാണ്ട ജംഗ്ഷനിലെ തയ്യൽ കട പൂർണമായും അവസാനിപ്പിച്ചു. പല കെമിക്കൽ മിശ്രിതങ്ങളും ചേർത്ത് ഐഎസ്ആർഒ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ തുണിയാണ് മോഹനൻ തുന്നിയിരുന്നത്. ഇതു സാധാരണ കോട്ടൻ തുണികൾ തുന്നുന്നത് പോലെയല്ല.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും നേടാത്ത നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരനായ അച്ഛൻ എപ്പോഴും ഐഎസ്ആർഒയുടെ സങ്കീർണമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചു പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി മൂത്ത മകൻ രാജേഷ് ഓര്‍ക്കുന്നു. തൻ്റെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽനിന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിച്ചു ധാരണ വരുത്തിയ ശേഷമേ സ്പെയർ പാർട്സുകളുടെ കുപ്പായം തുന്നാൻ ആരംഭിക്കു.

റോക്കറ്റിനായാലും മനുഷ്യനായാലും തയ്യലാണ് തൻ്റെ ജോലിയെന്ന അഭിമാനം പുലർത്തിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു മോഹനന്‍. തയ്യൽക്കാരുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലും സജീവമായിരുന്നു. ഓൾ കേരള ടെയ്‌ലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായി ദീർഘ കാലം പ്രവർത്തിച്ചു. രണ്ടു വർഷം മുൻപ് പക്ഷാഘാതം വന്നു കിടപ്പിലാക്കുന്നത് വരെ തയ്യൽ ജോലി കൃത്യമായി മോഹനന്‍ ചെയ്തിരുന്നു.

ഇന്നലെ (സെപ്റ്റംബർ 11) പുലർച്ചെ 2:30 ന് വീട്ടിലായിരുന്നു മോഹനൻ്റെ അന്ത്യം. മരണ വിവരമറിഞ്ഞു വലിയമല ഐഎസ്ആർ ഒയിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാർ അന്ത്യോപചാരമർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. വിജയശ്രീയാണ് മോഹനൻ്റെ ഭാര്യ. എം രാജേഷ്, എം സന്തോഷ്‌, എം നിധീഷ് എന്നിവര്‍ മക്കളും ലക്ഷ്മി ചന്ദ്രൻ മരുമകളുമാണ്.

