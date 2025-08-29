തിരുവനന്തപുരം: ഐഎസ്ആർഒ ചാരക്കേസിലെ ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ മുൻ ഡിജിപി സിബി മാത്യൂസ് നൽകിയ ഹർജിക്ക് തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ഇടക്കാല സ്റ്റേ അനുവദിച്ചു. ജയിൻ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഹർജി നൽകിയത്. സിബിഐയുടെ അപ്പീൽ പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ ഈ നടപടി. ഒക്ടോബർ 6ന് ഹാജരാകാൻ സിബി മാത്യൂസിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മുൻ ഡിജിപിമാരായ സിബി മാത്യൂസ്, ആർ ബി ശ്രീകുമാർ, എസ്പി എസ് വിജയൻ, എസ് കെ കെ ജോഷ്വ, മുൻ ഐബി ഓഫിസർ ജയപ്രകാശ് എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ. നമ്പി നാരായണനെ പ്രതിയാക്കിയതിലെ ഗൂഢാലോചന സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ സുപ്രീം കോടതി സിബിഐയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജസ്റ്റിസ് ഡി കെ ജയിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച കമ്മിഷൻ, കേസിൽ ഗുരുതരമായ അപാകതകൾ കണ്ടെത്തി. ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിബി മാത്യൂസ് സിജെഎം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. ഇത് അനുവദിച്ചതിനെതിരെ സിബിഐ ജില്ലാ കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇടക്കാല സ്റ്റേ ലഭിച്ചത്. 1994ലെ ഐഎസ്ആർഒ ചാരക്കേസിൽ നമ്പി നാരായണനെ കുടുക്കിയ മുതിർന്ന പൊലീസ് ഓഫിസർമാരെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റിസ് ഡി കെ ജയിൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശമുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ട് ഒരു സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഗുരുതരമായ കാര്യമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ എം ഖാൻവിൽക്കർ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് 2021ൽ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പകർപ്പ് സിബിഐ ആക്ടിങ് ഡയറക്ടർക്ക് അയച്ചെന്നും, പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടായി കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സിബിഐക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിലക്കി. റിപ്പോർട്ട് മുദ്രവച്ച കവറിൽ സൂക്ഷിക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കമ്മിറ്റി നമ്പി നാരായണനെ കേട്ടെങ്കിലും സിബി മാത്യൂസിനെ കേൾക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന് വാദിക്കാൻ അവസരം നൽകാനോ തയാറായില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ അമിത് ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
അപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് ഖാൻവിൽക്കർ, 'കുറ്റം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രതിയെ കേൾക്കേണ്ടതില്ല' എന്ന് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ജസ്റ്റിസ് ഡി കെ ജയിൻ അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ സമിതി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിനെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്രവും തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 'തെറ്റു ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ'ക്കെതിരെ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രം സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. വിരമിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സിബി മാത്യൂസ്, എസ് കെ കെ ജോഷ്വ, എസ് വിജയൻ എന്നിവരെ നമ്പി നാരായണൻ കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
'തെറ്റു ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ' കണ്ടെത്താൻ 2018 സെപ്റ്റംബറിൽ സുപ്രീം കോടതി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ഓരോ ഓഫിസറെ വീതം നാമനിർദേശം ചെയ്യാൻ കോടതി അനുമതി നൽകി. കേന്ദ്രം ഡി കെ പ്രസാദിനെയും കേരള സർക്കാർ മുൻ അഡിഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി എസ് സെന്തിലിനെയും നിയമിച്ചു.
