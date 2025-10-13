ETV Bharat / state

കേരളം കൊടുംചൂടിലേക്കോ? സൂചന നൽകി ഇസബെല്ലൈന്‍ നെന്‍മണിക്കുരുവി; ആശങ്ക പങ്കുവച്ച് പക്ഷി ഗവേഷകർ

ഒൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇസബെല്ലൈൻ നെൻമണിക്കുരുവി എന്ന അപൂർവ ദേശാടനപ്പക്ഷിയെ കൊല്ലത്ത് വെള്ളാനത്തുരുത്തിൽ കണ്ടെത്തി. പകൽ താപനില വർധിക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചനയായും ഇതിനെ കാണുന്നു.

Rare migratory bird Rising temperature indicator Birdwatching organization Warblers Kerala coastal sightings
ഇസബെല്ലൈൻ നെന്മണി കുരുവി (C Susanth)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 13, 2025 at 4:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: ഇസബെല്ലൈൻ നെൻമണിക്കുരുവി (Isabelline wheater) എന്നൊരു ദേശാടനപ്പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് അധികം കേട്ടിരിക്കാനിടയില്ല. കാരണം സമീപ കാലത്തൊന്നും പക്ഷി നിരീക്ഷകർക്ക് കേരളത്തിലൊരിടത്തും ഈ പക്ഷിയെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഒൻപത് വർഷം മുൻപ് തിരുവനന്തപുരം പുഞ്ചക്കരിയിൽ ഒരു സംഘം പക്ഷി നിരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ പക്ഷിയെ കണ്ടെത്തിയത്.

അതിനുശേഷം പലയിടത്തും പക്ഷി നിരീക്ഷകർ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൊന്നും ഈ പക്ഷി കണ്ണിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഈ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളിക്കടുത്ത് വെള്ളാനത്തുരുത്ത് കടൽത്തീരത്ത് കണ്ടെത്തി. തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായ വാർബ്ലേഴ്സ് ആൻഡ് വാഡേഴ്സ് എന്ന പ്രകൃതി ഗവേഷക സംഘടന നടത്തിയ രണ്ടാഴ്ച നീണ്ട പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇത്.

Rare migratory bird Rising temperature indicator Birdwatching organization Warblers Kerala coastal sightings
ഇസബെല്ലൈൻ നെന്മണി കുരുവി (Joby Kattela)

ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ് വെള്ളായണി കായലിനു സമീപത്തുള്ള പുഞ്ചക്കരിയിലാണ് ഈ പക്ഷിയെ അവസാനമായി കണ്ടതെന്ന് വാർബ്ലേഴ്സ് ആൻഡ് വേഡേഴ്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ഡോ. ബ്ലസൻ സന്തോഷ് ജോർജ് ഇടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു. തെക്കുകിഴക്കൻ യൂറോപ് മുതൽ മംഗോളിയ വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രജനനം നടത്തുന്ന ഇവ ശൈത്യകാലത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്കും അറേബ്യൻ, ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്കും ദേശാടനം നടത്തും.

Rare migratory bird Rising temperature indicator Birdwatching organization Warblers Kerala coastal sightings
കല്ലുരുട്ടിക്കാട (S Amal)

ഇന്ത്യയിൽ പടിഞ്ഞാറ്, മധ്യ, വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഇസബെല്ലൈൻ നെൻമണിക്കുരുവിയെങ്കിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഇവയെ അപൂർവമായി മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂവെന്ന് ബ്ലസൻ സന്തോഷ് ജോർജ് പറഞ്ഞു. ദേശാടനത്തിന് ഇവ കടൽത്തീരങ്ങളിലും എത്താറുണ്ട്. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കണ്ണൂർ മാടായിപ്പാറയിൽ ഇവയെ പതിവായി പക്ഷി നിരീക്ഷകർ കാണാറുണ്ട്.

Rare migratory bird Rising temperature indicator Birdwatching organization Warblers Kerala coastal sightings
കിഴക്കൻ നട്ട് (S Amal)

മണൽ പ്രദേശങ്ങളോടും വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളോടും താത്പര്യമുള്ള ഇസബെല്ലൈൻ നെൻമണിക്കുരുവിയെ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതിലൂടെ ഈ വർഷം വേനൽച്ചൂടിന് കാഠിന്യമേറുമെന്നൊരു ആശങ്ക പക്ഷി ഗവേഷകർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നല്ല മഴ കിട്ടിയിട്ടും കേരളത്തിൽ പകൽ താപനില ഏറി വരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു താപമാപിനിയായികൂടി ഈ പക്ഷികളുടെ വരവിനെ പക്ഷി ഗവേഷകർ കരുതുകയാണ്.

Rare migratory bird Rising temperature indicator Birdwatching organization Warblers Kerala coastal sightings
തിരക്കാടകളും മണൽക്കോഴികളും (S Amal)

രണ്ടാഴ്ചകളിലായി നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിൽ നീർപ്പക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ദൃഢഗാത്രരായ ചെറിയ പക്ഷി ഇനമായ കല്ലുരുട്ടി കാട (ruddy turnstone), ആഴംകുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി ഇരതേടുന്ന തടിച്ച ശരീരവും കുറുകിയ കാലുകളും നീളമുള്ള ആപ്പിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള കൊക്കുകളുമുള്ള കടൽ മണ്ണാത്തി (Oyster catcher), പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിൽ അപൂർവമായി മാത്രം കാണാറുള്ള ദേശാടനപ്പക്ഷിയായ കിഴക്കൻ നട്ട് (great knot), വെള്ളത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന ചെറിയ ദേശാടനപ്പക്ഷിയും തണുപ്പുകാലത്ത് തെക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് തെക്കേ അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കു ദേശാടനം ചെയ്യുന്നതുമായ തിരക്കാട (sanderling), മണൽക്കോഴി (sand plover), നീർപ്പക്ഷികളിൽ വ്യാപകമായ തെറ്റിക്കൊക്കൻ (whimbrel), യൂറേഷ്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദേശാടനപ്പക്ഷിയായ വരയൻ മണലൂതി (broad billed sandpiper), മണൽക്കോഴി (sand grouse), ടെറക്ക് മണലൂതി എന്നീ ദേശാടകരെയും വെള്ളാനത്തുരുത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

Rare migratory bird Rising temperature indicator Birdwatching organization Warblers Kerala coastal sightings
കടൽ മണ്ണാത്തി (S Amal)

സംഘടന നടത്തിയ കണക്കെടുപ്പിൽ പക്ഷി നിരീക്ഷകരായ സി സുശാന്ത്, സിജി ആരുൺ, കെഎസ് ജോസ്, ജി സന്തോഷ്കുമാർ, ഡോ. ബ്ലസൻ സന്തോഷ് ജോർജ്, ജോബി കട്ടേല, എസ് അമൽ എന്നിവരും പങ്കാളികളായി. സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളായ പുഞ്ചക്കരി, വെള്ളായണി, കഠിനംകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലും നീർപ്പക്ഷി കണക്കെടുപ്പു നടത്തിയതായി വാർബ്ലേഴ്സ് ആൻഡ് വേഡേഴ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു.
Also Read:- പുതിയ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട്; കേരളത്തിനും തമിഴ്‌നാടിനും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിക്കും നോട്ടീസ് അയച്ച് സുപ്രീം കോടതി

For All Latest Updates

TAGGED:

RARE MIGRATORY BIRDRISING TEMPERATURE INDICATORBIRDWATCHING ORGANIZATION WARBLERSKERALA COASTAL SIGHTINGSISABELLINE WHEATEAR SPOTTED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.