പ്രമേഹരോഗികള്‍ ചക്ക കഴിക്കുമ്പോള്‍? അറിയാം ചക്കയുടെ ഗുണങ്ങളും പോഷകമൂല്യവും - BENEFITS OF JACKFRUIT

Published : May 13, 2025

തിരുവനന്തപുരം: മലയാളികള്‍ക്കിത് ചക്ക കാലമാണല്ലോ. ഒരു ചക്ക കിട്ടിയാല്‍ പിന്നെ വിഭവങ്ങളുടെ പൊടിപൂരമാണ്. ചക്ക ചുള, ചക്കക്കുരു, ചക്ക പൂഞ്ച്, ചക്കക്കു കുരു പാട തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വ്യത്യസ്‌ത രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഊണുമേശകളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഇതിനൊപ്പമാണ് പഴമായും ചക്ക എത്തുന്നത്, അതിലുമുണ്ടാക്കാം വ്യത്യസ്‌ത വിഭവങ്ങള്‍, ചക്ക പ്രഥമന്‍, കുമ്പിളപ്പം, ചക്ക അപ്പം, ചക്ക വരട്ടിയത് ഇങ്ങനെ നീളുന്നു. സീസണല്‍ ഫ്രൂട്ട് ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ മതിയാവോളം പലരും കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. വരിക്ക, കൂഴ എന്നിങ്ങനെ പ്രധാനമായും ചക്ക രണ്ട് വിഭാഗമാണെങ്കിലും ഇതില്‍ ഉപവിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട്. എന്തുതന്നെ ആയാലും സീസണില്‍ ചക്ക രുചിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു മലയാളി പോലും ഉണ്ടാകില്ല. പൊതുവേ പ്രശ്‌നക്കാരനല്ലെന്ന് കരുതുന്ന ചക്ക സത്യത്തില്‍ അങ്ങനെതന്നെയാണോ. പ്രമേഹരോഗികള്‍ക്ക് ചക്ക മരുന്നാണെന്ന വാദവും എന്നാല്‍ അങ്ങനെയല്ല എന്ന മറുവാദവും ഉയരുന്നുണ്ട്. ചക്കയും പ്രമേഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പല പഠനങ്ങള്‍ക്കും ഒപ്പം വിമര്‍ശനങ്ങളും ഇടയായിട്ടുള്ള വിഷയവുമാണ്. പ്രമേഹചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ഔഷധവും അത് മരുന്നു പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ഗുണങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുകയും അതിൻ്റെ പാര്‍ശ്വഫലങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുകയും വേണം. എങ്കില്‍ മാത്രമേ ലോകം മുഴുവന്‍ അംഗീകാരം കിട്ടുകയുള്ളു. അങ്ങനെ ഒരു അംഗീകാരം ഔഷധം എന്ന നിലയില്‍ ചക്കയ്ക്ക് ഇല്ലെന്ന് പ്രമേഹരോഗ വിദഗ്‌ധനും ജ്യോതിദേവ്‌സ് ഡയബറ്റിസ് റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്‌ടറുമായ ഡോ. ജ്യോതിദേവ് കേശവദേവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നായതുകൊണ്ട് ചക്ക കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്‌നമില്ല. ചക്കയെന്നോ മാങ്ങയെന്നോ പഴമെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പഴുത്തത് ഏതും രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടും. പച്ചചക്കയില്‍ ഗ്ലൈസീമിക് ഇന്‍ഡക്‌സ് താരതമ്യേന കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് പെട്ടെന്ന് രക്തത്തില്‍ കൂടില്ല. പഴങ്ങള്‍ കഴിക്കുമ്പോള്‍ പ്രമേഹരോഗികള്‍ക്ക് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര ഉയര്‍ന്നുനില്‍ക്കും. ചക്ക (Etv Bharat) ചക്ക പ്രമേഹം കുറയ്ക്കുമോ? ചക്ക പ്രമേഹം കുറയ്ക്കുമെന്ന രീതിയില്‍ ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും നടക്കുകയും ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മൂല്യവര്‍ധിത ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ പൗഡര്‍ രൂപത്തില്‍ അടക്കം വില്‍ക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതിനൊന്നും ശാസ്ത്രീതയമായ ഒരു അടിത്തറ ഇല്ലെന്നും ഡോ. ജ്യോതിദേവ് പറഞ്ഞു. ചക്ക മരുന്നായി പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകള്‍ക്കൊപ്പം വേണമെങ്കില്‍ ചക്ക കഴിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ഗ്ലൂക്കോസ് എങ്ങനെ കൂടുന്നു, അതോ കുറയുന്നോ എന്നതൊക്കെ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റര്‍ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ച് മനസിലാക്കണം. ഇതുപോലുള്ള ഭക്ഷണപദാര്‍ഥങ്ങള്‍ മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ഓരോ പ്രാവശ്യം കഴിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഫലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നതാണ് പരിമിതി. ഒരു ഗുളികയോ മരുന്നോ ഇന്‍ജക്ഷനോ എടുക്കുംപോലെ സ്ഥിരമായി ഒരുപോലയുള്ള ഗുണങ്ങള്‍ ഇതിനുണ്ടാകില്ല. ചക്കപ്പൊടിയില്‍ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റ്‌ഫോര്‍മിന്‍ എന്ന മരുന്ന് പൊടിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായ വര്‍ത്തകളും ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഡോക്‌ടര്‍ പറയുന്നു. ഇതാകട്ടെ അശാസ്ത്രീയമായി ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നതുമാണ്. ചക്ക (Etv Bharat) പ്രമേഹം ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. കൂടാതെ അര്‍ബുദം, ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങി മറ്റ് ഗുരുതര രോഗങ്ങള്‍ക്കും കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണിത്. പ്രമേഹ ചികിത്സ ഓരോ രോഗിയിലും വ്യത്യാസമാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും നൂറുകണക്കിന് പ്രത്യേകതകള്‍ വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്‌ത് അത് പരിഗണിച്ചാണ് ഔഷധങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അത്രയും ഗൗരവമായി കാണേണ്ട ഒരു രോഗത്തെ ലളിതവല്‍ക്കരിച്ച് കാണാന്‍ പാടില്ല. നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന ഒരു ആഹാരമാണ് ചക്ക. അതിൻ്റെ ഗുണമേന്‍മകള്‍ നമ്മള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. പച്ച ചക്കയ്‌ക്കാണ് ഗുണങ്ങള്‍ കൂടുതലെന്നും ഡോക്‌ടര്‍ പറഞ്ഞു. 100 ഗ്രാം ചക്കയുടെ പോഷകമൂല്യം അറിയാം(ഏകദേശ മൂല്യം) പോഷകങ്ങള്‍ പച്ച ചക്ക ചക്കക്കുരു ചക്കപ്പഴം കാര്‍ബോഹൈഡ്രേറ്റ് 3.48 11.81 14.01 പ്രോട്ടീന്‍ 1.98 5.79 2.74 ഫാറ്റ് .35 .44 .15 ടോട്ടല്‍ ഫൈബര്‍ 7.69 8.63 3.62 എനര്‍ജി 110 322 302 തയാമിന്‍ .05 .06 .05 റൈബോഫ്‌ലേവിന്‍ .05 .03 .01 നിയാസിന്‍ .19 .19 .42 പാന്തോതെനിക് .37 .36 .16 പിരിഡോക്‌സിന്‍ .04 .08 .22 ബയോട്ടിന്‍ 4.37 4.10 4 ടോട്ടല്‍ ഫൊളേറ്റ് 35.73 54.58 32.15 വൈറ്റമിന്‍ സി 17.51 9.65 6.73 വൈറ്റമിന്‍ ഡി2 6.84 1.40 1.49 വൈറ്റമിന്‍ കെ1 22.30 13.56 37.00 ടോട്ടല്‍ കരോട്ടിനോയ്‌ഡ് 17.66 19.63 59.61 കാല്‍സ്യം 45.74 35.26 59.61 മഗ്നീഷ്യം 26.60 37.04 31.84 മാംഗനീസ് .36 .27 .35 പൊട്ടാസ്യം 327 376 279 സോഡിയം 3.53 4 1.62 സിങ്ക് .17 .29 .17 ചക്ക ചുള (Etv Bharat) വലുപ്പം അനുസരിച്ച് നാല് മുതല്‍ ഏഴ് വരെയുള്ള ചുളകളെ 100 ഗ്രാം ആയി കണക്കാക്കുന്നു. 100 ഗ്രാമില്‍ കൂടുതല്‍ കഴിക്കുമ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ കലോറി അകത്തെത്തുകയും ഭാരം കുറയുന്നതിനു പകരം കൂടാന്‍ കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. ചക്ക പാകം ചെയ്‌തു കഴിക്കുമ്പോള്‍ മേല്‍പ്പറഞ്ഞ അളവുകളില്‍ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുകയും അതില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന ചേരുവകളനുസരിച്ച് പ്രമേഹരോഗികളില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് ലീഡ് ഡയറ്റീഷനും വെല്‍ബി ഹെല്‍ത് ആപ് ന്യൂട്രീഷന്‍ ആന്‍ഡ് വെല്‍നസ് സ്ട്രാറ്റജി ലീഡുമായ സിന്‍ജിത ലിൻ്റോ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ചക്കയുടെ ഗുണങ്ങള്‍ (Etv Bharat)

