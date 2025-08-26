തൃശൂർ: ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ നൂറോളം വീടുകളില് അത്തം എത്തുന്നതിനു മുന്നേ ഓണമെത്തിയ പ്രതീതിയായിരുന്നു. ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശിയായ ജോസഫ് സാറിന്റെ വീട്ടില് ഭാര്യ സൂഫി അച്ചാറിടുന്ന തിരക്കിലാണ്. വീട്ടില് തന്നെ വിളഞ്ഞ അമ്പഴങ്ങയാണ് അച്ചാറിടുന്നത്. അച്ചാര് റെഡിയായപ്പോള് അവര് അടുത്ത വിഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു. അമ്പഴങ്ങ വെച്ചുള്ള ചമ്മന്തി. അമ്പഴങ്ങ വച്ച് തന്നെ മറ്റ് പല വിഭവങ്ങള്.
ഏതാനും കിലോമീറ്ററുകള്ക്കപ്പുറം വിദ്യാര്ത്തിയായ ജോണ് ടോഫിയുടെ വീട്ടില് ചക്ക കൊണ്ടുള്ള വിഭവമാണ് തയാറാക്കിയത്. ചക്ക കൊണ്ട് ഒരു ചമ്മന്തി തന്നെ ജോണ് ഉണ്ടാക്കി. സ്റ്റുഡന്റ് കോര്ഡിനേറ്റര്മാരായ നേഹ ജീവന്, ചന്ദ്ര ശേഖരന് എന്നിവരുടെയൊക്കെ വീടുകളിലും ഓണസദ്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ജാഗ്രതയോടെ മെഗാ സദ്യക്കുള്ള വിഭവങ്ങളൊരുങ്ങി. 11 അധ്യാപകരുടെ വീടുകളില് നിന്നുമെത്തി വിഭവങ്ങള്. പലരും ഒന്നും രണ്ടും വെറൈറ്റി വിഭവങ്ങള് ഒരുക്കി.
399 വിഭവങ്ങളുമായി ഒരു മെഗാ ഓണ സദ്യ
ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളജിലെ ബി കോം സെല്ഫ് ഫിനാന്സ് പഠന കേന്ദ്രത്തിലെ വിദ്യാര്ഥികളുടെയൊക്കെ വീടുകളില് സമാന ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു. പലരും വീട്ടില് ഉറക്കമിളച്ച് തൊടു കറികള് ഒരുക്കി. വലിയൊരു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തവരാണവര്. 399 വിഭവങ്ങളുമായി ഒരു മെഗാ ഓണ സദ്യ. അതിനുള്ള വട്ടം കൂട്ടുന്നത് 11 അധ്യാപകരുടെയും 204 വിദ്യാര്ഥികളുടേയും വീടുകളില്. ഓരോ വിഭവവും തയ്യാറാക്കാന് വിദ്യാര്ഥികളെ 10 വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയതായി ജോണ് ടോഫി പറഞ്ഞു.
ആയിരം പേര്ക്കുള്ള സദ്യയാണ്. രാവിലെ തന്നെ വിഭവങ്ങള് തയാറാക്കി കോളജ് ക്യാമ്പസിലെത്തിച്ചു. അങ്ങിനെ പല വീടുകളില് നിന്നെത്തിയ വിഭവങ്ങള് ചേര്ന്നപ്പോള് അവരുടെ മെഗാ സദ്യ യാഥാര്ഥ്യമായി. തൂശനിലയിൽ ചോറും 399 വിഭവങ്ങളും നിരന്നു. അങ്ങിനെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളജിന്റെ മെഗാ ഓണ സദ്യ ഗിന്നസ് ബുക്കിലും ഇടം നേടി.
56 തരം പായസം, 83 തരം തോരൻ, 57 തരം അച്ചാറുകൾ, 58 തരം ചമ്മന്തി, 20 തരം ഉപ്പിട്ട വിഭവങ്ങൾ, 19 തരം വറുത്ത പച്ചക്കറികൾ, 64 തരം മധുരപലഹാരങ്ങൾ, ഉപ്പ്, നെയ്യ്, പരിപ്പ് തുടങ്ങിയ ഓണസദ്യ എന്നിവ ചോറിനൊപ്പം വിളമ്പി. പല വീടുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന കറികളും പായസവും. നിരനിരയായി അവ വിളമ്പിയയപ്പോൾ കണ്ട് നിന്ന വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും ഒന്നിച്ച് പാടി " ആർപ്പോ ഇർറോ, ഇർറോ, ഇർറോ".
ഇത് ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജില് അദ്യത്തെ സംഭവമല്ല. ഇതിനുമുമ്പ് 2016, 2017, 2022, 2023 വർഷങ്ങളിൽ മെഗാസദ്യ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2022ൽ ഏഷ്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്സിൽ സദ്യ ഇടംനേടുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് ഇത്തവണ വാശിയോടെയാണ് കുട്ടികളും അധ്യാപകരും സദ്യ വട്ടങ്ങള് ഒരുക്കിയത്. ഗിന്നസ് റെക്കാര്ഡ് സ്വന്തമാക്കണം എന്നതായിരുന്നു വാശി.
മൂന്നു വർഷം മുമ്പ് അൽ നിഷാൽ എന്ന അധ്യാപകൻ്റെ മനസിൽ തോന്നിയ ആശയമാണ് മെഗാ ഓണസദ്യയില് ഗിന്നസ് റെക്കാര്ഡിടുക എന്നത്. വിഭവങ്ങള് ഒരുക്കാന് കോളജ് വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപരും കൈകോര്ത്തതോടെ സംഭവം ക്ലിക്കായി. 1000 പേർക്കുള്ള സദ്യയും ഇത്തവണ ഒരുക്കി. 399 വിഭവങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ഒരുക്കിയത്. ആശയം സംഭാവന ചെയ്ത അല് നിഷാമും ഇത്തവണ പലഹാരങ്ങളും അടയും ഉണ്ടാക്കി യജ്ഞത്തില് പങ്കുചേര്ന്നു.
"ഇതിനുള്ള 399 വിഭവങ്ങള് കണ്ടെത്താന് തന്നെ സമയമെടുത്തു. ലഭ്യമായ പച്ചക്കറികളും പാചക രീതികളുമൊക്കെ പരിശോധിച്ചു. ഓരോന്നും വെച്ച് തയാറാക്കാവുന്ന ഐറ്റങ്ങള് ഏതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നീടാണ് ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ തയാറാക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്.
ഉദാഹരണത്തിന് വാഴയില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ഉല്പ്പന്നങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വിഭവങ്ങള് ആദ്യം കണ്ടെത്തി. കായ, കായത്തൊണ്ട്, വാഴപ്പിണ്ടി അങ്ങിനെ വാഴ ഉല്പ്പന്നങ്ങളില്ത്തന്നെ നിരവധി വിഭവങ്ങള് തീര്ച്ചപ്പെടുത്തി. മുതിര ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഐറ്റങ്ങള്, പയര് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്നവ, ഗ്രീന് പീസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്നവ അങ്ങിനെ പട്ടിക നീണ്ടു നീണ്ടു വന്നു" -യജ്ഞത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയ കൊമേഴ്സ് വിഭാഗം മേധാവി പ്രൊഫസര് കെജെ ജോസഫ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
വിഭവങ്ങൾ ഇൻ്റർർനാഷനൽ ഷെഫ് അവിൻ അംബി രുചിച്ചുനോക്കി എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി കോളജ് അധികൃതർക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈമാറി. വിഡിയോകളും രേഖകളും മറ്റും പരിശോധിച്ച് ഗിന്നസ് അധികൃതർ റെക്കോഡ് വിവരം പിന്നീട് അറിയിക്കും.
ഇത്രയും സദ്യ വട്ടങ്ങളും തൊടുകറികളും ആര്ക്കെങ്കിലും കഴിക്കാനാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് കുട്ടികള്ക്കും അധ്യാപകര്ക്കും ഒറ്റയുത്തരം. സദ്യക്കുള്ള വിഭവങ്ങള് വേറെ. "ഇത് വാശിയാണ്. ഗിന്നസ് റെക്കാര്ഡ് തീര്ക്കുമെന്ന വാശി. അതില് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗം വൃത്തിയായി ചെയ്തു. സദ്യ ആയിരം പേര്ക്ക് വേറെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്"
എംഎല്എ ഇടി ടൈസൺ മാസ്റ്റർ ചോറ് വിളമ്പി സദ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ മേരിക്കുട്ടി ജോയ്, സോണിയ ഗിരി, അഡ്വ. കെജി അനിൽകുമാർ, വേണുഗോപാല മേനോൻ, വിപിൻ പാറമേക്കാട്ടിൽ, ഡിവൈഎസ്പി ബിജോയ്, തഹസിൽദാർ സിമിഷ് സാഹു തുടങ്ങി സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ തുറകളില്പ്പെട്ടവര് ഈ അപൂര്വ നിമിഷത്തിന് സാക്ഷികളാവാന് കലാലയത്തില് എത്തിയിരുന്നു. കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. ജോളി ആൻഡ്രൂസ്, മാനേജർ ഫാ. ജോയ് പീണിക്കപറമ്പിൽ, സിഎൽ.സിജി, കോമേഴ്സ് വിഭാഗം എച്ച്ഒഡി പ്രഫ കെജെ ജോസഫ്, ഡോ ലിൻ്റാ മേരി സൈമൺ, ചന്ദ്രശേഖർ, നേഹ ജീവൻ തുടങ്ങിയവരാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത്.
