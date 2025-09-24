കെ ജെ ഷൈൻ ടീച്ചർക്കെതിരെ അപവാദപ്രചരണം; കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിര്ക്കാന് പൊലീസ്, ഷാജഹാന് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായി
കേസിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതി കെ എം ഷാജഹാൻ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹാജരായില്ല. പൊലീസ് വീണ്ടും നോട്ടീസ് നല്കിയതിനെ തുടര്ന്ന് ഷാജഹാന് ആലുവ റൂറല് സൈബര് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായി.
Published : September 24, 2025 at 1:11 PM IST|
Updated : September 24, 2025 at 3:01 PM IST
എറണാകുളം: ഇടതുപക്ഷ അധ്യാപക സംഘടനാ നേതാവായ കെ ജെ ഷൈൻ ടീച്ചർക്കെതിരെ അപവാദപ്രചരണം നടത്തിയെന്ന കേസിൽ അന്വേഷണ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കി പൊലീസ്. എറണാകുളം റൂറൽ സൈബർ സ്റ്റേഷൻ രജിസ്റ്റര് കേസില് കെ എം ഷാജഹാൻ, കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, യാസർ ഇടപ്പാള് എന്നിവരാണ് മുഖ്യപ്രതികള്.
അതേസമയം, ഒന്നാം പ്രതി കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിര്ത്ത് എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതിയിൽ അന്വേഷണ സംഘം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോള് ഒളിവിൽ ആയതിനാൽ കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഹാജരാകാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ മേൽ നോട്ട ചുമതലയുള്ള മുനമ്പം ഡിവൈഎസ്പി ജയകൃഷ്ണൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
കേസിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതി കെ എം ഷാജഹാൻ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹാജരായില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പൊലീസ് വീണ്ടും നോട്ടീസ് നല്കിയതിനെ തുടര്ന്ന് ഷാജഹാന് ആലുവ റൂറല് സൈബര് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരായി.
മൂന്നാം പ്രതിയായ യാസർ ഇടപ്പാളിനെതിരെ ലുക്ക് ഔട്ട് സർക്കുലർ ഇറക്കാൻ പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. യാസർ ഇപ്പോൾ വിദേശത്താണ്, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇയാൾ ഹാജരാകാൻ സാധ്യത കുറഞ്ഞത്.
ഷൈൻ ടീച്ചറിനെ അപവാദപ്രചരണത്തിലൂടെ അധിക്ഷേപിക്കാന് കെ എം ഷാജഹാനും പറവൂരിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാവായ കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണനും പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചെനാണ് പൊലീസ് കേസ്. സൈബർ പോലീസും, പറവൂർ പൊലീസും ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, കെ. ജെ. ഷൈൻ ടീച്ചറിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. ഫോൺ വിശദമായ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതിനാൽ നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഫേസ്ബുക്കിലെ കൊണ്ടോട്ടി അബു എന്ന അക്കൗണ്ട് ഉടമയാണ് യാസർ ഇടപ്പാള്. അപവാദ പോസ്റ്റുകളിൽ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി എറണാകുളം റൂറൽ സൈബർ പൊലീസ് ഫേസ്ബുക്ക് മാതൃസ്ഥാപനമായ മെറ്റയ്ക്ക് കത്തയച്ചു. മെറ്റയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അധിക്ഷേപപ്രചരണം തയ്യാറാക്കിയവർക്കും പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കും നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് അന്വേഷണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
കോൺഗ്രസ് സൈബർ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്ന് കെ ജെ ഷൈൻ ടീച്ചറെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നിരധി അപവാദ പ്രചാരണങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. തൻ്റെ പേരും ചിത്രവും ഉപയോഗിച്ച് അപമാനിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി കെ ജെ ഷൈൻ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്കും വനിതാ കമ്മിഷനും ഷൈന് ടീച്ചര് പരാതി നല്കിയത്. തന്നെയും ജീവിത പങ്കാളിയെയും തേജോവധം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ഷൈൻ ടീച്ചർ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. സ്വന്തം നഗ്നത മറച്ചു പിടിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉടുതുണി പറിച്ചെടുക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ തയാറാവണമെന്ന് കെ ജെ ഷൈൻ സമൂഹമാധ്യമത്തില് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില് പറഞ്ഞിരുന്നു.
