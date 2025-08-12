ETV Bharat / state

"തൃശൂരില്‍ വൻ അട്ടിമറി, വ്യാപകമായി കള്ളവോട്ട് ചേര്‍ത്തു", സുരേഷ്‌ ഗോപിക്കെതിരെയുള്ള പരാതിയില്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു

സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സഹോദരൻ സുഭാഷ് ഗോപിക്ക് തൃശൂരിലും കൊല്ലത്തും വോട്ടുണ്ടെന്നാണ് പരാതിയില്‍ ഉള്ളത്. നിയമപ്രകാരം കള്ളവോട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ വോട്ടെടുപ്പ് റദ്ദാക്കി, ആ ബൂത്തിൽ റീപോളിങ് നടത്താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് തീരുമാനമെടുക്കാം.

SURESH GOPI
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2025 at 4:27 PM IST

തൃശൂര്‍: കേന്ദ്രമന്ത്രിയും എംപിയുമായ സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരായ വ്യാജ വോട്ട് പരാതിയിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ടിഎൻ പ്രതാപൻ്റെ പരാതിയില്‍ തൃശൂർ എസിപി അന്വേഷണം നടത്തും. വിഷയത്തിൽ നിയമപദേശം അടക്കം തേടുമെന്നും തൃശൂർ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ആർ ഇളങ്കോ വ്യക്തമാക്കി. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സഹോദരനുള്ളത് ഇരട്ട വോട്ടാണെന്നും ഇത് നിയമ വിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണെന്നും പരാതിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന പ്രകാരമുള്ള കുറ്റമാണ് ഇരട്ട വോട്ട്. അത്തരമൊരു ഗൂഢാലോചനക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തയാളാണ് സുരേഷ് ഗോപി. ഗൂഢാലോചനയിൽ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ആളുകളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സുരേഷ് ഗോപി ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്നും ടിഎൻ പ്രതാപൻ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇരട്ട വോട്ടുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ കോടതിയിലും ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷനിലും നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകും പ്രതാപൻ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂർ പാർലമെൻ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപി കൃതൃമം കാണിച്ചു എന്ന പരാതി പുതിയതല്ല. തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തുതന്നെ ഈ വിഷയം ഞാനടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നതാണ്. മണ്ഡലത്തിന് പുറത്തുള്ളവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചില വാടക വീടുകളുടെയും ഫ്ളാറ്റുകളുടെയും വിലാസത്തിൽ വോട്ട് ചേർത്ത് വ്യാപകമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്ക് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന പരാതി രേഖാ മൂലം അന്നത്തെ വരണാധികാരിക്ക് നൽകിയതുമാണ്" അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ പ്രതാപൻ പരാതി നല്‍കുന്നു (Tn prathaban)

പോളിങ്ങിൻ്റെ തലേന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്നത്തെ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെയും മറ്റു യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുടെയും കൂടെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയും പരാതി നൽകിയ വിഷയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. രാജ്യവ്യാപകമായി ബിജെപി നടത്തിയ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച വസ്‌തുതകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുൽ ഗാന്ധി പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നതോടെയാണ് തൃശൂരിലെ ക്രമക്കേടുകൾ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. എങ്ങനെയായാലും തൃശൂരിൽ ബിജെപി നടത്തിയ ക്രമക്കേടുകൾ അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇത് ചെറിയ തോതിൽ ബിജെപി നടത്തിയ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി ശ്രമമല്ല. വളരെ ആസൂത്രിതമായി, ഗൂഢാലോചന നടത്തി, സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നിയമങ്ങളുടെ പഴുതുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്‌തും, നിയമങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചും, ജനഹിതത്തെ കൊഞ്ഞനം കുത്തിയും നടത്തിയ ഗൗരവതരമായ വലിയ അട്ടിമറിയാണ്. തൃശൂരിലെ ജനങ്ങൾ ഇതിനകം 2024ൽ തൃശൂരിന് ഭവിച്ച വലിയ ദുരന്തത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സ്വന്തം എംപിയെ, കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയെ പൊളിഞ്ഞു പാളീസാവുന്ന സിനിമകളുടെ പോസ്റ്ററിൽ മാത്രം കാണേണ്ട ദുരവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ.

ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പോലുമാവാത്ത ബിജെപി നേതാക്കൾ നിഴൽ എംപിമാരായി ഇവിടെ വിലസുന്നു എന്ന ദയനീയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഈ മണ്ഡലത്തിലെ സാഹചര്യം മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം വിമര്‍ശിച്ചു. തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ അഡ്വ. ജോസഫ് ടാജറ്റ്, എഐസിസി അംഗം അനിൽ അക്കര, കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിസി ശ്രീകുമാർ തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പം ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ മുൻപാകെ സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയെന്നും ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും പ്രതാപൻ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അതേസമയം, നിയമപ്രകാരം കള്ളവോട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ വോട്ടെടുപ്പ് റദ്ദാക്കി, ആ ബൂത്തിൽ റീപോളിങ് നടത്താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് തീരുമാനമെടുക്കാം.

സുരേഷ്‌ ഗോപിയുടെ സഹോദരന് രണ്ട് ജില്ലകളില്‍ വോട്ട്

സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സഹോദരൻ സുഭാഷ് ഗോപിക്ക് തൃശൂരിലും കൊല്ലത്തും വോട്ടുണ്ടെന്നാണ് പരാതിയില്‍ ഉള്ളത്. കുടുംബ വീടായ ലക്ഷ്‌മി നിവാസ് മേൽവിലാസത്തില്‍ കൊല്ലത്ത് വോട്ടുണ്ട്. ഇരവിപുരം മണ്ഡലത്തിലെ 84-ാം നമ്പർ ബൂത്തിലാണ് വോട്ടുള്ളത്. ക്രമനമ്പർ 1116-ൽ സുഭാഷ് ഗോപിക്കും 1114 ക്രമനമ്പറിൽ ഭാര്യ റാണി സുഭാഷിനും വോട്ടുണ്ട്. തൃശൂര്‍ ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തില്‍ സ്ഥിരതാമസക്കാരല്ലാത്തവരെ വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ ചേര്‍ത്തുവെന്ന പരാതിയും സുരേഷ്‌ ഗോപിക്കെതിരെയുണ്ട്. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സഹോദരന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 11 പേരെ ബൂത്ത് നമ്പര്‍ 116ല്‍ 1016 മുതല്‍ 1026 വരെ ക്രമനമ്പറില്‍ ചേര്‍ത്തുവെന്നാണ് പരാതി.

